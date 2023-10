Barby Juárez fue víctima de abuso sexual a los 14 años: “Me lastimó, fue asqueroso”

Mariana ‘Barby’ Juárez es conocida por su exitosa carrera en el boxeo por más de 20 años, siendo catalogada en su momento por The Ring como la segunda mejor peso gallo femenino del mundo.

Pero en una entrevista a la televisión mexicana, habló de todo y no solamente su experiencia como pugilista, también cuando fue víctima de abuso sexual a los 14 años.

Visiblemente conmovida, la pugilista reveló que en una fiesta cuando ya daba sus primeros pasos en el deporte, un hombre (no reveló el nombre) la llevó aparte del resto de personas y la violentó sexualmente.

“Estaba en una fiesta, en una casa grande. Estaba platicando con una persona y de repente esta persona me dice ‘vamos a platicar acá de este lado’, lo vi completamente normal, no estaba tomando yo, pero él sí estaba tomando. Entonces sentirte ,como una muñeca de trapo… Me lastimó. Fue algo para mí tan asqueroso”, contó la Barby Juárez.

Sus problemas personales y familiares, una vida tan dura a corta edad, no le permitieron ver a la joven boxeadora por aquel entonces la gravedad de lo que había ocurrido.

En la entrevista, Barby Juárez confesó que en ese momento no lo vio como algo para quejarse, así que lo dejó pasar, ya que la situación que vivía con su madre y hermanos era todavía peor. Por eso nunca denunció.

“A veces me preguntan ‘oye, pues lo dices tranquila’, y les digo: ‘sí porque fue algo que simplemente, creo que tenía bastante problemas en la casa”, expresó.

Su pasado siempre la acompañó sobre el ring, donde demostró ser un hueso duro de roer para todas sus rivales.

Barby Juárez en La Casa de Los Famosos México. Foto: Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Si bien sigue abierta a peleas, su carrera profesional tiene fecha de caducidad y muestra de ello son sus participaciones públicas como en el reality La Casa de los Famosos.

En su carrera acumuló 55 victorias (19 por nocaut), 13 derrotas y cuatro empates. Llegó a portar los campeonatos de peso mosca (CMB) y peso gallo (CMB).

Sigue leyendo:

– Así es la sencilla casa de La Barby Júarez, la boxeadora de ‘La Casa de los Famosos México’

– Canelo Álvarez explota de amor por Fernanda Gómez a través de sus redes sociales

– Danna Paola recibió un regalo del Canelo Álvarez tras entonar el himno nacional de México