Asesor de Zhilei Zhang dice que Andy Ruiz “tiene que ser realista” y “lógico” a la hora de negociar

Terry Lane, codirector del campeón de peso pesado Zhilei Zhang, expresó que Andy Ruiz “tiene que ser realista” y “ponerse un sombrero lógico” a la hora de negociar un enfrentamiento con otros oponentes.

En una entrevista con el canal de YouTube GFunky Boxing, Lane indicó que, aunque le gusta Ruiz para Zhang, no cree que esa pelea suceda a continuación porque el mexoamericano no es “razonable” con nadie y tiene problemas fuera del ring, por ello está pensando en otros oponentes para el chino.

“El padre de Andy Ruiz está haciendo un gran trabajo al negociarlo casi en la oscuridad en este momento. Tiene que ser realista. Tiene que ponerse un sombrero lógico. Simplemente no es, ya sabes, razonable con nadie, y también tiene problemas fuera del ring. Y ninguna red quiere tocar eso”, dijo.

Zhilei Zhang noqueó brutalmente a Joe Joyce en septiembre y retuvo el título. Foto: Stephen Pond/Getty Images.

“Me gusta Andy, pero veremos qué pasa con eso, pero no veo que eso suceda a continuación para nosotros. Veo más a un Joseph Parker o un Ortiz. (Anthony) Joshua (es nuestra elección) número uno, Wilder el número dos, pero esos dos muchachos también están tratando de pelear. Así que estamos en este tipo de situación de dónde estamos. Pero estamos en la mezcla”, añadió.

Las declaraciones de Terry Lane coinciden con las del entrenador Malik Scott y Deontay Wilder, quienes intentaron llegar a un acuerdo con Andy Ruiz, pero no pudieron porque el mexoamericano exige más dinero de lo que realmente vale.

Cabe destacar que el pasado mes de julio, Wilder y Ruiz estuvieron en un constante toma y dame en entrevistas y redes sociales luego de no ponerse de acuerdo en las negociaciones para el enfrentamiento. De acuerdo con el padre y manejador de The Destroyer, The Bronze Bomber le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50% ($10 millones de dólares) para aceptar la pelea.

Además, antes de intentar concretar un combate con Wilder, Andy Ruiz buscó conseguir una pelea con Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero el británico decidió descartarlo porque le pidió $20 millones de dólares.

Por ahora, el mexoamericano sigue buscando cerrar las negociaciones para enfrentar a Deontay Wilder, pero si sus exigencias económicas no son acordes a lo que él cree que realmente vale en el mercado, no logrará conseguir un acuerdo para pelear este año.

“Me quieren pagar poquito, menos de $10 millones de dólares. Yo le peleo por $10 millones de dólares. ¿Saben qué estoy haciendo? Me estoy manteniendo listo. Estoy tratando de obtener esa pelea (con Wilder). Me dicen que deje de evitar a Wilder, pero yo no estoy evitando a Wilder. Que me paguen lo que me merezco”, dijo Ruiz en un en vivo de Instagram.

Andy Ruiz solo quiere que le paguen lo que realmente cree que vale. Foto: Richard Heathcote/Getty Images.

Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

Por su parte, Zhilei Zhang, de 40 años, retuvo su campeonato interino de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Joe Joyce y ahora se encuentra en búsqueda de un nuevo rival. El chino tiene marca de 26 victorias (21 por nocaut) y una derrota como profesional.

