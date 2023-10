Las agencias de crédito Equifax, Experian y TransUnion anuncian un acceso semanal permanente y gratuito a los informes crediticios

Esta es una gran noticia para las decenas de miles de personas cuyos informes contienen errores.

By Lisa L. Gill

Las tres agencias de crédito más grandes del país (Equifax, Experian y TransUnion) dijeron esta semana que darían a los consumidores acceso permanente a informes crediticios semanales gratuitos a través de AnnualCreditReport.com, algo que ya empezaron a realizar al comienzo de la pandemia de COVID-19.

Esto es algo importante, como dice Ryan Reynolds, analista de política financiera de Consumer Reports, porque gran parte de la vida financiera de una persona (la capacidad de obtener un automóvil, un préstamo estudiantil o hipotecario, una tarjeta de crédito o incluso la posibilidad de alquilar un apartamento, firmar un contrato para un plan de telefonía celular o conseguir un trabajo) se ve afectado por la información que se encuentra en su informe de crédito. “Tener acceso gratuito puede ayudar a los consumidores a garantizar que sus informes estén libres de fallos que podrían reducir sustancialmente su puntuación crediticia y perjudicar sus perspectivas financieras”, afirma el experto.

Los errores en los informes de crédito son un problema. De hecho, son la queja más común presentada por los consumidores ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor sobre informes crediticios, según un análisis reciente de CR. Es más, una encuesta de CR representativa a nivel nacional (PDF) realizada a 2,174 adultos estadounidenses en enero de 2022 encontró que el 14% de las personas que alguna vez habían revisado sus informes crediticios dijeron que encontraron errores.

“Consultar tu propio informe crediticio es la única manera de garantizar que la información sobre ti, vendida en el flujo comercial sin tu conocimiento o consentimiento, sea precisa”, expone Ed Mierzwinski, director senior de U.S. PIRG (grupos de investigación de interés público de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) que aboga por estos temas. “Estos informes deberían haber sido gratuitos desde el principio, y solo hizo falta un número récord de quejas ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) para que esto sucediera”.

Es más, millones de personas tienen errores en sus informes crediticios, como afirma Chi Chi Wu, abogado principal del National Consumer Law Center (Centro Nacional de Derecho del Consumidor) y defensor del consumidor en el área de informes crediticios. “A partir de un estudio histórico de la Comisión Federal de Comercio, podemos ver que, en 1 de cada 20 casos, el error es lo suficientemente grave como para provocar que se le niegue el crédito o que tenga que pagar más por él”.

Anteriormente, solo un informe crediticio de cada una de las oficinas estaba disponible de forma gratuita al año (con la excepción de Equifax, que había proporcionado seis informes gratuitos al año después de una violación masiva de datos en 2017). Más allá de eso, las oficinas cobraban hasta 14 dólares por informe.

“Reconocemos el importante papel que desempeñan los informes crediticios en la vida financiera de las personas y alentamos a los consumidores a verificar periódicamente su historial crediticio, una forma importante de comprender su situación crediticia actual y prepararse para importantes hitos financieros futuros”, declararon los directores ejecutivos de las tres agencias en un comunicado conjunto.

Cómo corregir errores en tu informe de crédito

Hay algunos pasos a seguir si recibes tu informe y encuentras un error, y puede requerir algo de trabajo.

Mira el ejemplo de Steven Saxon, de 69 años, del condado de Sonoma, California, quien tuvo que lidiar con un error importante que encontró hace cinco años cuando buscaba un préstamo para mejoras en el hogar. Durante ese tiempo, dice que su puntaje bajó en una cantidad considerable y, al revisar su informe crediticio, descubrió una factura médica enviada a cobranzas que no era suya, sino de un proveedor al que había acudido más de una década antes.

Saxon presentó una disputa ante la agencia de crédito, donde encontró el error, y realizó más de una docena de llamadas al consultorio del médico, al cobrador de deudas y a la agencia de crédito. “Me esforcé muchísimo para arreglar esto”, asegura, y valió la pena. “Al hacerlo, mi puntuación aumentó sustancialmente”.

“De hecho, cuando un informe de crédito enumera una deuda en cobranza como retrasada, podría reducir tu puntaje crediticio hasta en 100 puntos”, agrega Reynolds de CR. (Los puntajes de crédito se determinan mediante fórmulas que se basan en la información que se encuentra en tu informe crediticio).

“Otros errores, como una deuda que se ha pagado pero que se informa como impagada, o cuentas que deberían presentarse como cerradas pero que figuran como todavía abiertas, también pueden reducir el puntaje crediticio”, expone Reynolds.

Si encuentras un error en tu informe, aquí te mostramos seis pasos que debes seguir para ayudar a remediar la situación.

Presenta una disputa con cada agencia de crédito. Las tres principales agencias de crédito (Equifax, Experian y TransUnion) no se comunican entre sí, por lo que es inteligente ponerse en contacto con cada una de ellas. Presentar una disputa ante cada agencia de crédito, en lugar de ante el prestamista o el banco, ofrece una protección que rige la rapidez con la que se debe manejar. También proporciona una vía legal para demandar a las agencias de crédito y a los acreedores o cobradores, si es necesario.

Reúne evidencias. Si estás presentando una disputa sobre una deuda que se informó incorrectamente, incluye estados de cuenta o registros de pago. Las agencias de crédito pueden descartar reclamos sin suficiente información y los respalde como “frívolos”. Y las reclamaciones reenviadas pueden rechazarse si se consideran similares a las anteriores.

Deja un rastro en papel. Escribe una carta explicando el problema. Evita el uso de formularios en línea estandarizados proporcionados por las agencias de crédito, que podrían simplificar demasiado tu disputa al exigirte que solos elijas entre casillas de verificación predeterminadas.

Envía todos los materiales por correo certificado. Guarda copias para ti. Esto facilita garantizar que las agencias de crédito sigan los plazos legales. Las agencias de crédito tienen cinco días para hacer llegar la información en disputa a la institución financiera o al cobrador de deudas que proporcionó la información. Si esa empresa no investiga y responde a la disputa a tiempo, las agencias de crédito están obligadas legalmente a eliminar la información.

Si eso no funciona, presenta una queja ante el CFPB. Explica el error y la falta de resolución. Incluye fechas, montos y comunicaciones importantes con las oficinas de crédito y adjunta cualquier documentación de respaldo. Puedes presentar una queja ante el CFPB.

Si pierdes tu disputa, considera trabajar con un abogado experimentado. Puede demandar a una agencia de crédito o a una institución financiera por errores en el informe de crédito. Encuentra un abogado a través de la Asociación Nacional de Defensores del Consumidor.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.