Si usas Fabuloso para limpiar tu casa, ten cuidado con usarlo de esta manera

Hazte un favor y evita poner Fabuloso en la cisterna del inodoro y otros trucos vistos en TikTok

By Jodhaira Rodriguez

Aunque puede que no sea el mejor limpiador multiusos según nuestras evaluaciones de laboratorio, Fabuloso es un producto de limpieza esencial en muchos hogares latinos. Para mí (y probablemente para muchos otros que recuerdan el aroma cuando eran niños), simboliza el ritual del sábado por la mañana que mi madre continúa siguiendo hasta el día de hoy.

El aroma de lavanda de Fabuloso y el sonido familiar de las canciones de amor latinas fueron una señal de que debía despertarme para ayudar a limpiar la casa. Cuando pregunté a mis colegas que usan Fabuloso en casa por qué el limpiador multiusos es especial para ellos, escuché cosas como: “Me trae recuerdos de la infancia”, dice Camele Barrett, y “Me gusta comprarlo porque me agrada el nombre en español, la etiqueta muy brillante del producto y los orígenes latinos del limpiador”, según Daniela Nuñez.

Además del apego emocional que muchos usuarios tienen con el aroma del limpiador multiusos, cuenta con una lista realmente larga de superficies en las que se puede usar, tiene un precio asequible, está disponible en la mayoría de las tiendas de comestibles locales y viene en más de media docena de aromas.

Las instrucciones no son tan claras como esperaríamos sobre exactamente los tipos de muebles, mostradores y pisos en los que es seguro usar el limpiador. Pero hablaremos de eso más adelante.

Por muy versátil que sea, hay algunos lugares que no deberías limpiar con Fabuloso, incluso si TikTok te dice que está bien. Como ocurre con cualquier producto de limpieza, siempre debes seguir las instrucciones de la etiqueta y nunca dejar los frascos abiertos al alcance de niños y mascotas. Buscamos en la aplicación algunas de las formas en que las personas usan el colorido limpiador multiusos en casa y recopilamos para ti los peores consejos en este artículo.

No pongas una botella de Fabuloso dentro de la cisterna del inodoro

En mi casa, a menudo echamos un poco de Fabuloso con aroma a lavanda en la taza del inodoro para dar un poco de aroma agradable al baño después de una sesión de limpieza. Uno de los trucos de Fabuloso más populares que encontramos en TikTok va un paso más allá, instruyendo a los usuarios a hacer un pequeño agujero en el fondo de una botella y luego colocarla dentro de la cisterna del inodoro. De esta manera, cada vez que se descarga el inodoro, también se libera un poco del limpiador multiusos en la taza del baño, proporcionando una dosis de dulce aroma. Este es un truco tentador, pero no recomendamos que lo pruebes en casa. Encontramos varios videos de TikTok de personas que se quejaban de que el truco hacía que sus inodoros funcionaran constantemente o que la botella se interponía en el sistema de descarga del tanque.

“Las piezas de plástico de las válvulas de llenado y la goma del sellado se corroen mucho más rápido cuando se añaden estos productos químicos de limpieza”, expone Nicholas Hotujec, propietario de Cheddar’s Plumbing Co. LLC en Pittsburgh. “Tu inodoro puede estar un poco más limpio, pero llamarás a un plomero para que cambie las piezas del inodoro mucho antes de lo que crees”, añade.

Qué hacer en su lugar: Para mantener el inodoro con un olor limpio después de cada descarga, considera usar un aerosol para inodoro, como los de Poo-Pourri, que tu familia pueda echar antes de ir al baño. ¿Tu familia es olvidadiza como la mía? Hay un refrescante automático para inodoro llamado Looloo que hemos instalado en el baño de mi casa y que rocía un poco de aroma suave cada vez que alguien se sienta. (Pero esta solución también tiene un inconveniente. Más información sobre esto a continuación).

No recargues tus ambientadores enchufables con Fabuloso

Hay varias formas en las que vimos a los TikTokers usar Fabuloso para mantener sus hogares con un olor fresco. Uno de estos trucos populares muestra a los usuarios rellenando ambientadores enchufables con el limpiador multiusos. Cuando pones el producto en estos ambientadores enchufables, Fabuloso se calienta y se vaporiza para difundir el aroma por toda la habitación. La marca aborda directamente este truco en su página de preguntas frecuentes en línea, advirtiendo que ninguno de sus productos debe calentarse en absoluto.

También existe cierta evidencia de que el uso de ambientadores podría ser potencialmente peligroso para la salud. Una revisión de 2015 de la Revista de Ciencias Toxicológicas resumió algunas de las investigaciones que se han realizado sobre los posibles efectos de los ambientadores en la salud. En el estudio, los investigadores dicen que hay ingredientes en los ambientadores, incluidos compuestos orgánicos volátiles, que podrían representar un riesgo para la salud de los usuarios, pero se necesita más investigación para determinar “las concentraciones de contaminantes interiores y los componentes exactos dentro de los ambientadores que pueden ser perjudiciales para la salud”.

Qué hacer en su lugar: Si todavía eres fanático de los ambientadores enchufables, independientemente de la literatura científica en contra de su uso, busca recambios vendidos por el fabricante del complemento que estén disponibles en aromas similares a los que te gustan de Fabuloso.

No hiervas Fabuloso a fuego lento en la estufa

Hervir a fuego lento un limpiador doméstico en las ollas que usas para preparar la comida nunca es una buena idea. No solo corres el riesgo de dejar parte del limpiador en estas superficies de cocción, sino que también estás inhalando el limpiador mientras hierve a fuego lento y se vaporiza en la estufa. Lo primero que figura en las instrucciones de la etiqueta de primeros auxilios de Fabuloso es la inhalación del producto; la empresa recomienda trasladarse a un espacio con aire fresco.

Qué hacer en su lugar: Una alternativa que uso en mi casa es hervir una olla con agua con canela, clavo, manzanas cortadas en cuartos y jengibre. Después de unos minutos, tu casa olerá a fresco y podrás tomar un delicioso té después.

No laves los platos ni la ropa con Fabuloso

Si bien no encontramos ningún TikTok que promocionara Fabuloso como jabón para platos, sí encontramos algunos videos de personas vertiendo el limpiador en los dispensadores de detergente de las lavadoras. Puede resultar tentador usar Fabuloso en la ropa debido a su agradable aroma, pero los productos que no están formulados para usarse en una lavadora no deben agregarse a tu rutina de lavado. “Por lo general, advertimos contra el uso de cualquier cosa que no esté diseñada para lavadoras”, dice el experto en lavandería de Consumer Reports, Richard Handel. “Puede causar demasiada espuma o reaccionar con el detergente de manera negativa”, agrega.

Lo mismo ocurre con lavar los platos a mano y en lavavajillas. Debes tener cuidado al utilizar productos de limpieza alrededor de los elementos que entrarán en contacto con los alimentos que tú y tu familia comen, como platos, tazas y utensilios. No querrás alimentar a tu familia con un limpiador multiusos en la cena. Nuestro experto está de acuerdo.

“Poner cualquier limpiador multiusos en tu lavavajillas puede acelerar el proceso de deterioro de las bombas, mangueras, plástico o interior de acero inoxidable de tu aparato”, comenta Larry Ciufo, líder principal de proyectos de pruebas para lavavajillas en CR. “Tampoco deberías usarlo para limpiar el interior de tu lavavajillas”.

Qué hacer en su lugar: Cuando llegue el momento de volver a usar detergente para ropa o jabón para platos, considera comprar una fórmula con aroma a lavanda (si ese es tu aroma favorito de Fabuloso) en lugar de tu aroma habitual. Para limpiar el exterior de tu lavavajillas, Larry asegura que puedes usar un poco del limpiador multiuso en un paño (no rocíes el limpiador directamente sobre la superficie del electrodoméstico) para limpiar cualquier suciedad.

Nunca mezcles Fabuloso con otros productos de limpieza

Mezclar Fabuloso con lejía o cloro para limpiar y desinfectar superficies es un truco común del que he oído hablar a familiares y amigos, y es muy popular en TikTok como solución para limpiar pisos. Nunca debes mezclar dos productos de limpieza. En la etiqueta, la marca advierte específicamente contra esto: ‘No mezclar con otros limpiadores domésticos para evitar vapores irritantes’.

Kapoor recomienda seguir siempre las instrucciones del fabricante y leer las etiquetas de advertencia antes de su uso. La página de preguntas frecuentes de Fabuloso aborda este truco directamente advirtiendo contra el empleo de cualquiera de sus productos con blanqueador con cloro.

Qué hacer en su lugar: El limpiador multiusos antibacteriano de Fabuloso es un limpiador y desinfectante de superficies que viene en tres aromas, uno de los cuales es el popular aroma a lavanda del limpiador multiusos original, que se puede usar para desinfectar superficies en lugar de mezclar el limpiador multiusos original con cloro.

¿Dónde es seguro utilizar Fabuloso?

Emplear productos de limpieza para el uso previsto es importante para mantenerte a ti y a tu familia seguros y para proteger tus muebles, pisos, mostradores y electrodomésticos contra daños. Un producto de limpieza inadecuado podría provocar daños graves en algunas superficies, como la madera y la piedra natural, que se benefician de un limpiador específico. El limpiador multiusos Fabuloso tiene una larga lista de superficies que, según dice, son seguras para limpiar, pero carece de claridad sobre los materiales específicos de los que están hechos estos artículos comunes para el hogar. Nos comunicamos con la marca para aclarar las instrucciones de la etiqueta, y la experta en limpieza de Fabuloso, Sharon García, compartió las siguientes pautas generales para tener en cuenta al usar el producto en casa:

Pisos: Fabuloso suele ser seguro de usar en varios tipos de pisos, como baldosas, linóleo, laminado y madera dura. Sin embargo, siempre es una buena idea probar primero en un área pequeña y discreta para garantizar la compatibilidad, especialmente para superficies sensibles como la madera dura. Y asegúrate de que la madera esté sellada.

Encimeras: Fabuloso se puede utilizar a menudo en encimeras de cocinas y baños hechas de materiales como granito, mármol, cuarzo y laminado. Aunque para superficies de piedra natural como granito y mármol, se recomienda utilizar un limpiador diseñado específicamente para esos materiales para evitar daños.

Muebles: Fabuloso se puede utilizar en muchos tipos de muebles, incluidos madera, vidrio y metal. No obstante, para muebles tapizados y de cuero, generalmente se recomienda utilizar limpiadores específicamente formulados para esos materiales para evitar posibles daños. Recuerda leer las etiquetas y las instrucciones para utilizar los productos según lo previsto.

Con estos trucos populares desacreditados y una lista más clara de las formas en que deberías usar el limpiador multiusos Fabuloso en casa, ahora puedes continuar y terminar tus tareas del sábado por la mañana. Quizás también puedes llamar a tu mamá y pedirle algunas recomendaciones de canciones.

