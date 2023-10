¡Tiene que dejar Red Bull!: Expiloto y compañero de Ayrton Senna aconseja a Checo Pérez

Sergio Checo Pérez no ha tenido una temporada fácil dentro de la pista y fuera de ella con las constantes críticas por no estar en el mismo nivel de Max Verstappen y su forma de manejar el monoplaza.

Uno de los que se ha unido a criticar es Gerhard Berger, expiloto de Fórmula 1 y suegro del piloto Daniel Ricciardo. Para Berger, Checo debe dejar la escudería de Red Bull.

“Hay discusiones sobre cuánto tiempo pasará hasta que Red Bull se separe de Checo: Yo digo: ¡Tiene que dejar Red Bull!”, mencionó.

Además comparó la carrera del piloto mexicano con su experiencia en Fórmula 1 donde le tocó competir con uno de los mejores pilotos del circuito. Berger estuvo en Mclaren junto con Ayrton Senna, considerado uno de los mejores pilotos de la historia.

“Es como lo que me pasó y no tuve otra opción. Checo Pérez necesita un equipo en el que pueda volver a crecer y un compañero al que pueda vencer para que puedas crear fuerza. Eso no lo podrá hacer al lado de Max Verstappen, sólo se debilitará y los errores aumentarán”, insistió.

Berger ganó 10 Grandes Premios de la Fórmula 1 y actualmente es el suegro del piloto Daniel Ricciardo, quien tiene una relación con Heidi Berger desde 2019.

Ricciardo, quien estuvo como piloto reserva de la escudería Red Bull, podría ser uno de los candidatos a sustituir a Checo Pérez como segundo.

FIA y pilotos mexicanos promueven un consumo responsable de alcohol en una campaña vial

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), empresas y destacados pilotos mexicanos, incluyendo a Sergio “Checo” Pérez, Memo Rojas, Luis Michael Dörrbecker y Francisco Name Guzzy, se unieron para promover la campaña vial “Te lo pedimos todos” para concienciar sobre la importancia del consumo responsable de alcohol al volante.

“Los números llaman mucho la atención. La misión de concientizar a las personas con el consumo de alcohol. Queríamos contribuir a ese esfuerzo. Hablamos de salvar vidas”, destacó este lunes Jerome Seignon, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales A.C (FISAC), en una conferencia de prensa.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cada año fallecen 24.000 personas en accidentes de tráfico vinculados al consumo de alcohol, lo que sitúa a México en el séptimo lugar a nivel mundial en términos de mortalidad por esta causa.

