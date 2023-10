Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de octubre de 2023

PISCIS

Neptuno te envuelve en un manto de intuición y creatividad. Sumérgete en tus sueños y deja que tu imaginación vuele. La espiritualidad está a tu alcance. Ponte las pilas en la dieta y el ejercicio porque inicias una temporada en que subirás de peso. Tu familia siempre será parte importante en tu vida, pero no descuides tus cuestiones personales, sueles dejar tus proyectos por complacer a quien más quieres. No te dejes caer ni vencer por nadie, recuerda que tú tienes el poder de lograr lo que te propongas, ten cuidado con una amistad que andará muy pegada a ti, te quiere sacar solo cierta información. Sé responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas emocionales. Dales la importancia que merecen. Es momento de dejar a un lado tu timidez y de comunicarte con fluidez. Es necesario que trabajes tus miedos e inseguridades. Deja de querer que tu pareja piense como tú. Si la persona que está a tu lado no es lo que tú quieres para ti entonces haz los cambios necesarios en tu vida. Hay muchos caminos para que las cosas lleguen a ti. La paz que sientes disfrútala, hazla consciente. Bájale a tu calentura y deja de andar de calzón flojo en las redes sociales, no hay necesidad. Tu familia te dará una gran lección, aprende de las caídas y los golpes para no volver a cometer los mismos errores.

ACUARIO

Urano, el rebelde, te impulsa a ser innovador y auténtico. Rompe las reglas, sigue tu propio camino y sé tú mismo. ¡El futuro es tuyo para moldear, mi visionario! Deshazte de todas esas cosas que no te deja avanzar e interrumpe tus planes de vida. Siempre fuerte y optimista buscando mejores oportunidades de crecimiento y siempre enfocando tus energías en mejorar en el plano económico y sentimental. Sé más prudente al emitir juicios para que no hieras a quienes amas. Bájalo a tus gastos porque andas muy perris comprando muchas cosas de marca y después te andas tronando los dedos. Estarás algo triste en estos días al recordar a una persona que fue muy importante en tu vida pero que decidió no seguir en el camino. No te reprendas ni te culpes de errores que no te corresponden. Si aún estás fumando deja de hacerlo porque tu salud podría verse deteriorada en el área de los pulmones. Combina la distracción con el descanso para que puedas acabar con el agotamiento que sientes. Vas bien con los cambios que has hecho para mejorar tu salud, sigue así. Es probable que en próximas fechas te lleguen familiares de fueras y recibas noticias de amistad con la que habías estado distanciado o distanciada.

CAPRICORNIO

Saturno te está recordando tu disciplina. Trabaja duro y con paciencia, porque tus esfuerzos darán frutos. La estructura y la estabilidad son tus aliados. Una amistad te mostrará cuánto te quiere con una acción que realizará. Recuerda que si buscas encontrarás así que no te niegues a la oportunidad de volver amar y entregarte a otra persona. Por ser buena persona te han visto la cara ya muchas veces, aprende de tus errores. Si te ofrecen algún negocio o sociedad haz un contrato donde se especifique la negociación acordada, porque eres muy consciente de que como son tus amistades entregas todo y después te dan el golpe sorpresa. Es momento que visualices lo que deseas para que se materialice, si sientes necesidad de mandar todo a la fregada hazlo, que de eso se trata la vida, de ir y venir, de hacer y deshacer, pero recuerda que al iniciar otro día comenzarás de cero. No te preocupes tanto por el futuro y vive tu presente, los proyectos comenzarán a darse poco a poco pero no bajes la guardia en ningún momento. Sufriste mucho en tu pasado y la vida te compensará con la persona adecuada que te enseñará a ser mejor persona. Abre tus brazos a las posibilidades que se presentan frente a ti para que puedas enfrentar el destino del cual te sientes con el poder de controlar.

SAGITARIO

Júpiter, tu regente, está en su máximo esplendor. La suerte está de tu lado, así que ¡apuesta alto! Abre tu mente y explora nuevas fronteras. ¡El mundo es tuyo, aventurero! Tienes a tu alrededor la oportunidad de ser feliz, pero has estado buscando en el lugar equivocado. No te dejes guiar solo por la estructura de las personas sino ve el lado de los sentimientos. Un nuevo amor podría ser lo que necesitas para encontrarte a ti mismo. Regálate una salida para despejar la mente o una ida jugar en el casino o a la chalupa con las comadres en caso de estar jodida o jodido. Toma más agua y deja los refrescos para purificar tu cuerpo criminals. Es importante que inicies a la brevedad un periodo de cambios en el cual no te dejes influenciar ni manipular por ninguna persona, algunas veces haces mucho caso a comentarios fuera de lugar que solo te llevan por caminos equivocados. Vienen cambios en cuestión de actitud pues te caerá el veinte de que es momento de sentar cabeza. Dejarás a una persona que ya no te interesa y comenzarás a foguearse conociendo más personas, eso es excelente pues hace falta que salgas de la situación en la que estabas emocionalmente. Ten cuidado con lo que salga de tu boca pues podrías cometer ciertos errores los cuales te lamentarás en un futuro cercano.

ESCORPION

Plutón te tiene en su agarre, y eso significa transformación. ¡Renace de tus cenizas, querido Escorpión! Es hora de dejar atrás lo que ya no te sirve y abrazar tu poder interior. Se aproxima la cancelación de algún evento o salida con amistades debido a que no saben ponerse de acuerdo. Ten presente que algunas veces el carácter que te cargas es demasiado imponente y puedes herir los sentimientos de otras personas, no es momento de doblegar tu corazón y bajar la guardia porque si te enamoras más que la persona que te interesa serás tú quien al final termine sufriendo. Si tienes una relación y tu pareja no actúa como antes o busca solo momentos para estar jodiendo y discutiendo, piensa bien si vale la pena seguir aguantándole la jeta, algunas veces lo que se extraña de las exparejas es solo el sexo y no tanto el amor que pudo o no haber habido. Si te ofrecen un negocio, pero no tienes dinero, de manera responsable pide a tus comadres, o empeña algo que no uses, pues ese negocio dará buenos frutos. Te llegarán buenas noticias en el aspecto del trabajo, a lo mejor un dinero extra, pero tienes que trabajar tu puntualidad. Ten cuidado con la manera en que administras tu dinero, podrías tener problemas económicos al finalizar el mes. No pierdas tu tiempo en realizar cuestiones que no te dejan nada de por medio, es importante que visualices hacia dónde te diriges y qué estás haciendo para llegar a ese lugar.

LIBRA

Venus, tu gobernante, está en su elemento. El amor y la belleza están en todas partes. Disfruta de la compañía de tus seres queridos y de las cosas hermosas. ¡Mima tu alma, cariño! Es probable que te desesperes en estos días al no ver tu vida clara, ten cuidado con deprimirte tan seguido porque va a valer madres y va a ser difícil que salgas de esa situación. Tienes muchas oportunidades para ser feliz, pero eres bien hijo de la tostada y a veces tu humor no te funciona. No permitas que el pasado y las malas rachas que has vivido te quieten la ilusión de iniciar de cero. Por fin el amor está entrando a tu vida. Los cambios y movimientos de la luna ayudarán a que termines con una situación que no te convenía para nada. Aprende a valorar a las personas que te rodean y siempre están a tu lado y mandar a la fregada a quienes solo te buscan por interés. No te compliques tanto la existencia, si esa persona te quiere te buscará y hará todo lo posible por estar a tu lado, sino simplemente pondrá excusas para mantener la relación en el aire. Aclara tus asuntos sentimentales de frente, deja de entregarte ciegamente porque sabes perfectamente que en ocasiones te ven la cara, ¡valórate! Y cuida el asunto del dinero en tu relación de pareja, no vaya a ser que te quieran dejar con la cartera vacía.

VIRGO

Mercurio y su agudeza mental te tienen en el centro de atención. Es hora de organizar y poner en orden tu vida. ¡Házlo con pasión! Detalles, detalles, detalles. ¡Tú tienes esto! No te detengas por nadie y no te compares con otras personas. Si ellos no pudieron lograrlo no significa que tú tampoco lo vayas a lograr. Un sueño te avisará sobre ciertos acontecimientos que están por suceder en tu vida. Vienen muchos cambios importantes entre ellos la oportunidad de mejorar en los aspectos del trabajo y de los dineros. Momento de poner las cosas en claro y saber hacia dónde te diriges, no niegues la existencia del amor pues tarde o temprano te tocará tragarte tus palabras, algunas ocasiones suelen ser demasiado impulsivo y orgulloso y eso te detiene a poder mostrar tus sentimientos pues sueles buscar los defectos de las personas antes que sus virtudes. Si has tenido un problema o te has distanciado de una persona no lo pienses más y ve a remediar ese error seas o no tú la persona culpable, escríbele y trata de arreglar esa situación, este fin de semana es perfecto pues todo el universo conspira a tu favor. El amor tocará tus puertas, pero vas a necesitar mucha paciencia y comprensión para poder aceptar las condiciones que te querrán imponer, no te dejes manipular ni influenciar por esa persona, si te quiere que te acepte con tus defectos y virtudes.

LEO

Leo, el sol brilla sobre ti con todo su esplendor. Tú eres la estrella del espectáculo, y todos te están mirando. ¿Un proyecto creativo? ¡Hazlo deslumbrante! Tu luz brillará más que nunca. Ya no temas para enfrentar a tu pasado pues te darás cuenta de que está más que enterrado. Posibilidad de un viaje o salida esta próxima semana. Es probable que cambies de celular o compres algún artículo electrónico. Podrías encontrarte amistad o expareja en los próximos días y te darás cuenta como la vida ha tomado factura y le ha dado unas buenas friegas. No te dejes influenciar por comentarios de amistades, aprende a tomar tus propias decisiones y lo que tu corazón dicte. Vienen momentos del día en que te sentirás algo solo o sola, recuerda que la vida te pone pruebas para que valores a las personas que te rodean no las desperdicies y muestra tus sentimientos por las personas que quieres. Te vienen cambios muy buenos en tu actitud y forma de ver la vida, comprenderás que si muchas cosas no se dieron en su tiempo fue por una razón. Si esa persona con la que estas sientes que te hace mejor ser humano estás con la persona correcta, no la dejes ir y lucha por crear momentos agradables entre ustedes.

CÁNCER

Mis queridos cangrejitos, el hogar es tu refugio, y la Luna está de tu lado. Es hora de nutrir tus relaciones familiares y cuidar de tu santuario. ¡Decoración, renovación o simplemente abrazos! Todo cuenta. Amores a distancia se presentan en próximas fechas y serán mediante una red social, si estás dispuesto a poner, esfuerzo, paciencia e interés adelante las cosas podrían funcionar. Una amistad te buscará pa’ contarte un chisme grande, ni digas nada que tu comentario puede ser tomado como mala leche y al final terminarás metiéndote en un pedo grande. La vida te pondrá una prueba en la cual te hará valorar más a tus seres queridos. Recuerda que cada tropiezo que se te presente es una nueva oportunidad de mejorar o cambiar algún defecto que tienes, aprende de las lecciones y no te encariñes con las piedras que eres muy de esas personas. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de caducidad, no desaproveches nada de lo que está llegando a tu vida. Ten cuidado a quien le cuentas tus secretos, podrías cometer una imprudencia y utilizar esa información tus enemigos para hacerte daño. Date la oportunidad de volver amar y no cierres las puertas al amor, ya deja de quejarte de que no te ha ido bien o que las cosas nunca te funciona, eres bien pesimista y eso te afecta mucho las buenas energías y vibras.

GÉMINIS

¡A hablar se ha dicho, Géminis! Mercurio te está empujando a comunicarte como nunca antes. Tus palabras son armas poderosas, así que úsalas sabiamente. ¡Escribe ese libro o dile a esa persona cómo te sientes! Amor del pasado retorna y sentirás la necesidad de intentar eso que antes no se dio porque tú ya tenías una relación. Una amistad seguirá fregando la madre con depresiones tontas y pidiéndote consejos, trata de darle tu opinión, pero no te metas mucho en esas cuestiones pues podrías salir perjudicado o perjudicada. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que no dejes pasar nada en esta etapa de tu vida. No desesperes por el amor que pronto llegará, es momento que disfrutes lo que tienes y a quien te rodeas y le des vuelo como nunca a la caricia, pero siempre con responsabilidad y precaución. Hay días en que sentirás más que nunca el amor de un ser querido que te protege desde otro mundo trata de comunicarte con él antes de dormir, una veladora blanca le vendría bien. Si esa persona con la que estas ya no te llena la cajuela es mejor mandar todo bien lejos, aprovecha ese tiempo con alguien que te lleve a la misma luna y te traiga de regreso solo con una mirada, no mereces que te ofendan ni te hagan sentir menos, si no eres su prioridad que esa persona tampoco lo sea para ti, no te atontes y abre bien los ojos.

TAURO

¡Tauro, mi roca confiable! Venus está derramando amor y belleza sobre ti. Esa pasión está en el aire, y es hora de consentirte. ¿Una cena romántica? ¿Comprar algo hermoso? ¡Hazlo, cariño! Date la oportunidad de conocer más a esta persona y te llevarás grandes sorpresas. Es importante que no descuides la parte familiar pues tu trabajo o amistades podrían alejarte un poco de tu familia. Una llamada, mensaje o inbox de una persona que acabas de conocer o conocerás te podría alegrar el día. Tienes muchas metas y proyectos en puerta entre ellos el cambio de ciudad o de casa, piensa bien qué te conviene más pues podrías cometer un error al tomar decisiones apresuradas. Es importante que te des la oportunidad de cerrar ciclos del pasado y olvidar todas esas fregaderas que no te dejaron avanzar o personas que te engañaron y traicionaron, viene un ciclo muy perro para ti en el cual conocerás nuevas personas entre ellas un nuevo amor que te enseñará a ver la vida de otra manera. Te vienen grandes cambios y oportunidades, una relación podría surgir cuando menos lo esperes, una persona de piel blanca se alejará de tu vida. Si ya te dañaron pues ni pa que te quejes la vida sigue y el daño ya está hecho, comienza a vivir la vida y disfrutar lo que te ofrece para poder cicatrizar heridas del pasado; es momento de quitar toda esa plaga que te rodea y no te deja avanzar, las traiciones nunca terminarán, pero de ti depende que te tumben o se mantengan de pie.

ARIES

¡Mira a quién tenemos aquí, mi pequeño ariano intrépido! La energía abrasadora de Marte está a tope en tu vida. Agárrate fuerte, porque estás listo para conquistar el mundo con tu valentía. ¿Un nuevo proyecto? ¡Adelante! ¡Nada te detendrá! Te vienen mejoras en lo económico y posibilidad de encamamiento con amistad. Personas del pasado retornan y te pondrán algo tenso o tensa. Cuida más tu salud y no te deprimas tanto pues podrías estar expuesto a enfermedades. Trata de no confiar en nadie y tener dudas de todo mundo pues hay personas que se te acercarán en estos días buscando algo de provecho de tu parte. Tendrás planes en tu cabeza de iniciar con un negocio, pero este no se materializó hasta mediados de diciembre. Momento de nuevos ciclos y cambios, la vida te llenará de sorpresas pues comenzarás a salir de una racha que te había dañado la vida, vienen grandes cambios entre ellos el retorno de un amor que se fue hace pocos días. Momentos de empezar de cero, de cerrar ciclos que dejaste inconclusos. Las llegadas de dos personas de piel blanca te van a enseñar grandes cosas que desconocías acerca de la vida. Cuida mucho las cuestiones de promesas, podrías comprometerte a cosas que no puedes cumplir. Pon atención y no confundas lo que estás sintiendo en estos momentos de tu vida, estás tan acostumbrado o acostumbrada a estar solo o sola que cuando te llega algo sueles asustarte y alejarse por miedo a que te roben tu libertad y te hagan mucho daño.