Nueva ley permite a estudiantes binacionales pagar las mismas colegiaturas que los residentes

Carlo y su madre Mónica Vallejo cruzan todos los días la frontera entre Tijuana y San Diego. Mónica trabaja en San Diego; y Carlo cursa el penúltimo grado del high school becado por una escuela católica también en San Diego.

Mónica se puso muy contenta al enterarse que el gobernador Gavin Newsom hizo ley una medida para que los estudiantes mexicanos de bajos ingresos que vivan cerca de la frontera California-México puedan pagar las mismas colegiaturas que los residentes de California en los colegios comunitarios.

Carlo de 17 años sería el candidato perfecto para calificar bajo la nueva ley AB 91 del asambleísta de San Diego, David Álvarez.

“Mi hijo nació en Estados Unidos, y yo soy residente, pero vivimos en Tijuana porque no podemos pagar la renta de una vivienda en San Diego. Carlo va a ir a la universidad en el 2025; y claro que esta ley nos beneficiaría porque no podríamos pagar una colegiatura tan alta en el colegio comunitario”.

Se trata de una gran ayuda ya que el costo por unidad en los colegios comunitarios de California, aumentó a partir de este verano a $480 para los estudiantes que no son residentes en el estado, mientras que para los residentes es de $46 por unidad.

“Ya le pasó a una hermana, cuyo hijo que también es ciudadano estadounidense, tuvo que pagar colegiaturas muy caras por no ser residente de California y vivir en Tijuana”, dice.

La nueva ley AB 91 presentada por el asambleísta de San Diego, David Álvarez en enero pasado, entrará en vigor en enero de 2024.

Se trata de un programa piloto por cinco años que permite a los estudiantes que viven en México y dentro de 45 millas de la frontera con California ser exentos de las colegiaturas que se cobran a quienes viven fuera del estado.

“La AB 91 crea un programa piloto que permite a los estudiantes de bajos ingresos que viven cerca de la frontera California-México asistir a los colegios comunitarios locales con una colegiatura con descuento”, dijo el asambleísta Álvarez, autor de la nueva ley.

“Este programa piloto puede desbloquear un importante recurso sin explotar para preparar a una población más diversa entre nuestra fuerza laboral”, señaló.

Señaló que viven en una región dinámica en la frontera en la que se necesita educar a más estudiantes para llenar los trabajos que se necesitan para crecer.

La ley se basa en una propuesta de 2015 que permitía a los estudiantes cerca de la frontera de California en Nevada pagar una tasa de matrícula con descuento en Lake Tahoe Community College.

El sur de California y el norte de Baja California operan como una megaregión, donde más de 170,000 personas cruzan la frontera internacional a diario por motivos de trabajo, escuela o placer.

Esta ley puede abordar la demanda de trabajadores calificados y promueve una fuerza laboral y una economía más diversas al reducir la barrera de los altos gastos de matrícula para los estudiantes de bajos ingresos.

“Este es un proyecto de ley transformador para las realidades de nuestra región. Al ampliar el acceso asequible a los colegios comunitarios de nuestra región, nuestros estudiantes binacionales estarán mejor equipados para ingresar a nuestra fuerza laboral y ser parte de esta próspera economía binacional”, dijo el doctor Mark Sánchez, superintendente y presidente Southwestern College.

Añadió que los estudiantes binacionales harán una contribución importante a la región.

Según la Corporación de Desarrollo Económico Regional de San Diego, San Diego debe duplicar la cantidad de personas con educación postsecundaria para 2030 para satisfacer las demandas de la economía local. Esto equivale a aproximadamente 20,000 nuevos trabajadores calificados cada año.

La única limitante de la nueva ley es que cada colegio comunitario puede recibir hasta 150 estudiantes con la tarifa de residente.

Las juntas directivas de los colegios comunitarios que participen deberán presentar para el 2028, un reporte con el nivel de asistencia y las estadísticas demográficas de los estudiantes.

En la lista de organizaciones que apoyaron la medida estuvieron California Community Colleges Chancellor’s Office, San Diego State University, San Diego and Imperial Valley Communities College Association, AT&T, City of San Diego, Comite Civico Del Valle, Community College League of California, Faculty Association of California Community Colleges, Grossmont-Cuyamaca Community College District, Los Amigos De LA Comunidad, Los Angeles Community College District, San Diego Community College District, San Diego Unified School District y Student Senate for California Community Colleges.

Eric Montoya Reyes, director ejecutivo de Los Amigos de la Comunidad en el Valle Imperial, una de las organizaciones que dio su respaldo a esta nueva ley, dijo que traerá un gran beneficio porque la frontera California-Baja California es una región binacional.

“El principal requisito hasta ahora es que los estudiantes deben vivir alrededor de 45 millas de la frontera; y vamos a esperar a que los colegios comunitarios definan con qué otras reglas se debe cumplir para calificar para su ingreso, pero esta ley es algo muy bueno para toda la comunidad”.