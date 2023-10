Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de octubre de 2023

PISCIS

Un familiar requiere de tu atención pues, aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia, no la descuides por cosas que no valgan la pena, recuerda que para todo haya tiempo. Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo, Zaz culebra. En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y tu dedícate hacer tus cosas. No es momento de volver al pasado; tienes que aprender q soltar y dejar ir para poder comenzar a disfrutar la vida y lo que hoy en día tienes contigo. Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda que eres de corazón de pollo y sueles enamorarte demasiado rápido. Vienen días de cambios en los cuales debes enfocarte en ese nuevo proyecto o ese nuevo trabajo pues te dejará muy buenas oportunidades. No te permitas hablar mal de quienes te rodean, déjalos, es su vida y al final la manera de vivirla será la que los defina como personas y seres humanos. Cuidado con una noticia inesperada en el área del corazón no será del todo agradable.

ACUARIO

No tengas miedo a lo desconocido y los retos pues esos son los que necesitas en tu vida para multiplicar los dineros, deja que la gente ladre es señal que vas creciendo y avanzando, noticias de expareja se aproximan. Subirás uno o dos kilos de más en estos días, es momento de darle a la dieta y el gym, ten presente que estarás subiendo de peso y sueles engordar muy rápido. Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas. El verdadero rostro de las personas lo conocerás cuando realmente te encuentres abajo, no dejes en tu vida a quien solo te busca cuando requiere algo. Cambios o arreglos de documentos en puerta. Un dolor en el estómago y piernas podría arruinar el día. Ten presente que el amor va llegar cuando tenga que ser así que deja de preocuparte si ahorita no tienes una relación estable, dale tiempo al tiempo y deja que todo se acomode a tu imagen y semejanza. No te permitas hablar mal de quienes te rodean, déjalos, es su vida y al final la manera de vivirla será la que los defina como personas y seres humanos. Cuidado con una noticia inesperada en el área del corazón no será del todo agradable.

CAPRICORNIO

Ten presente que tus proyectos se van a dar, el problema quizás es que algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida. Sino tienes una relación dale tiempo al tiempo que todo se irá acomodando de la mejor manera. Ten cuidado con amores de una noche porque podrían estar a la vuelta de la esquina. Debes aprender a soltar eso que ya dolió y que te ha causado tanto problema. Días de cambios y de mandar a la fregada todo lo que no te sume. Ya no finjas amor, sino lo sientes a la fregada, recuerda que tu tiempo vale oro aprovéchalo con quien si te mueve el asunto. Debes aprovechar estos últimos meses del año para mejorar en tu economía y comenzar a ser una planeación de tu día a día pues solo de esa manera lograrás construir tus metas y objetivos a corto y mediano plazo. No descuides dieta ni ejercicio pues estás en una etapa muy culeis en la que estas subiendo mucho de peso y solo una buena dieta y ejercicio podría hacerte llegar a tu peso ideals. Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia.

SAGITARIO

Una caída o golpe en estos días podría ponerte de malas. No te permitas caer nuevamente, eres fuerte pero algunas veces te debilita la mala energía de otras personas. Posibilidades de bajar de peso, ten cuidado con infecciones estomacales o con tu alimentación podrías exponerte algún virus. Te va llegar un dinerito extra que te servirá mucho no solo pa salir a distraerte sino para pagar una que otra deuda que no te dejaba dormir o te quitaba el sueño. Amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de la tiznada pues las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo. Posibilidad de aflojar la caricia con una persona que apenas y conoces. Te enteras de habladurías por parte de una amistad de piel blanca o amigo de trabajo. Debes de cuidar más tu entorno sobre todo sueños y metas que tienes y que no has podido realizar por falta de recurso económico y por diversos factores que no te han dejado avanzar del todo.

ESCORPION

Recuerda que la gente siempre te busca porque sabes dar paz, amor y comprensión, algunas veces desaparecen de tu vida y al paso de días regresan, no es que sean mal agradecidos y solo te busquen cuando lo necesitan, es que en sus momentos más obscuros necesitan de tu luz para poder salir a flote. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca porque sin darte cuenta podrías dañar a familiares con tus malos comentarios. A medida que pase el tiempo lograrás comprender el por qué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches y mensadas y media. A veces caes en situaciones bien tontas que te hacen hacer y decir cosas muy perras y personas que te rodean suelen sentirse ofendidas, recuerda que un defecto o virtud que posees es que no sabes quedarte callado o callada y a la menor provocación tiras el veneno sin importar quien sea quien esté frente de ti. No te dejes llevar por chismes de vecindad que surgirán en estos días y vendrán por parte de unas amistades. Cuidado con gastar dinero que no tienes en cuestiones que no ocupas. Un cambio de casa o vehículo te va a beneficiar mucho pues entrar en una etapa de grandes cambios en todas las áreas de tu vida. No descuides la parte que tiene que ver con la salud pues podrías presentar ciertos problemas en cualquier momento y no serán del todo agradables.

LIBRA

Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes que no hará nada por ti. Oportunidad de cambios en lo laboral que te va beneficiar mucho así que aprovecha esa buena racha para sacarle jugo y $$$. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha mermado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras, pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente. Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja atosigándola o quitándole su libertad porque no va tardar en hartarse. No te atontes, es necesario que mires hacia dónde vas y qué vas hacer para lograrlo, no te deprimas sino tienes alguien a tu lado, recuerda que solo llegaste y solo te irás, el amor es confianza, fidelidad y respeto, si se ha perdido algo de esto es importante que pienses que necesitas pues está claro que tu pareja ya no llena los requisitos en tu vida. Deja que hablen y digan lo que tengan que decir, mientras no te mantengas que no te afecte o perjudique, algunas personas solo hablan porque tienen hocico y porque su envidia no les da paz y tranquilidad.

VIRGO

Un amor a distancia podría parecer en cualquier momento, ya no estás para esos tristes así que piensa bien que es lo que quieres y deseas para estar bien. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amors. Cambios muy perros en tu estado de ánimo, debes meditar bien antes de salirte de tu zona de confort porque sin darte cuenta podrías dañar a personas que son importantes en tu vida. Cuidado con noticias sobre un dinero pues no serán del todo alentadoras para ti. No te culpes de errores que no son tuyos ni te dejes manipular por nadie, tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar. La vida te pondrá en una situación bien difícil que hará que valores lo que de verdad importa. Deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, la vida te llenará de oportunidades nuevas en el amor para que las aproveches. Vienen oportunidades de un viaje y te llegará familia del extranjero. No permitas que nadie te baje del nivel que tienes.

LEO

Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas pues estas en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo. No temas a cambios en el área del trabajo pues un cambio en los dineros no te vendría nada mal, no hagas algo que no te gusta o solo te la pasarás quejándote, mejor busca algo que te ayude a crecer y mejorar profesional y económicamente, recuerda que no naciste para pasar necesidades. Ten cuidado con amores de una noche y con esperar más de la cuenta de personas que sabes no pueden ofrecerte nada más. Cuidado con cambios en la salud, debes andar con cuidado en ese aspecto pues podrías llevarte un buen susto. Tu carácter te va a ayudar en una situación que está por suceder, pon a las personas que se quieran meter en tu vida en su lugar pues solo así aprenderán a respetar lo ajeno. No te desesperes si a la brevedad no ves resultados sobre lo que quieres en tu vida, sino eres constante y no trabajas sobre tus sueños y metas no lograrás consolidar absolutamente nada. Cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día.

CÁNCER

Quien mucho se ausenta pronto se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Quien te quiera pagará tu precio así que deja de bajar el precio que vales mucho más de lo que te imaginas. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. Puedes llegar amar hasta con todas tus fuerzas, pero de la misma manera dejar de hacerlo. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. Ten cuidado con amores de una noche que estarán presentes y con cambios de última hora en la salud. Un viaje comienza a planearse y saldrá de la mejor manera solo ten un poco de paciencia y arregla todo para que no te ganen las prisas. Chismes dentro de la familia podrían ponerte de malas. Ya es momento que pienses más en ti antes que las demás personas, grandes lecciones de vida vienen y una noticia de alguien que estabas esperando. Cambios de actitud muy fuertes. Ten presente que la vida está llena de altas y bajas, pero cuando aprendes a disfrutar tus aciertos y tus fallas es cuando le encuentras sentido a la vida y conocer la verdadera felicidad.

GÉMINIS

Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. Si estas en plan de solterón o solterona recuerda que no tienes por qué dar explicaciones. Es momento de enfocarte en tu presente y no preocuparte por cuestiones que no valen la pena. En el amor se ve un escenario complicado pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños. Vienen días de cambios en los cuales debes aprender a buscar nuevas oportunidades laborales y quitar de tu camino todo lo que no sirve o estorba. Cuidado con un amor de tu mismo signo que podría hacerte ver tu suerte. No te engañes y no esperes nada de nadie pues tu solito puedes tener lo que quieres. Te vienen cambios en tu estado de ánimo, podrías meterte en problemas por andar hablando de más sobre cierta amistad, sino estas seguro o segura de la información quédate callado o callada y no digas nada. Es probable que te entren las tristezas al recordar a personas que se han ido, aprende de lo que viviste con ellas y lo que te dejaron, solo así le encontrarás sentido a la vida.

TAURO

Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. Nuevos proyectos y metas en las cuales debes de enfocarte para lograr tus objetivos. Cuidado con cambios de última hora en el amor los cuales pudieran afectarte demasiado. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos meses. Amores del pasado serán tu karma, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil. Ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes que no tienen nada que ofrecerte. Preocúpate por tus cosas y resuélvelas antes de querer resolver la vida de las demás personas. Cuídate de pérdidas de objetos. Empezarás a invertir en negocio y todo te va a salir como quiere y has esperado. Amores del pasado retornan y con demasiada fuerza que te harán sentir mil cosas y media. Noticia en el área laboral que te ayudará mucho a mejorar relaciones laborales. Abre tu corazón a quien te ama y empieza una nueva etapa para mejorar en todas las áreas de tu vida, nunca será tarde para luchar por sueños y metas, cierre de ciclo e inicio de etapa llena de cambios y sorpresas.

ARIES

Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. Algunas veces llegas atontarte mucho pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. En el amor a veces te pasas de lanza, porque eres bien entregado o entregada, pero de nada te sirve porque sueles cansarte muy rápido de la pareja, puedes amar mucho pero si caes en la monotonía puede que estés perdido. Cuidado con cambios en los dineros que no te van a beneficiar en gran medida. Deja de pensar en el pasado y piensa en tu presente que es lo único que tienes seguro hoy en día. Es probable que recibas una noticia muy especial de cierta persona que te va a alegrar mucho. Días de muchos cambios en los cuales reflexionarás sobre si has logrado tus metas y tus objetivos. Probabilidades de empezar a planear negocio. Regresarás al ejercicio o dieta y te decepcionarás mucho de una persona al ver que lo que se decía de él ella resulto cierto. Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos.