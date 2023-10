Kim Kardashian miembro de un jurado por caso de asesinato en EU

Kim Kardashian, la celebridad conocida por su participación en reality show y por su trabajo en la moda, se ha visto involucrada en el ámbito judicial esta semana. No, no como abogada ni como litigante, sino como una posible integrante del jurado en un caso de asesinato vinculado a pandillas, tal como ha revelado TMZ.



Durante toda la semana, Kim se presentó en el Tribunal de Van Nuys como parte del panel de jurados. El caso que estaba bajo revisión involucraba a dos hombres acusados de asesinar a otro individuo en un incidente relacionado con pandillas. Kim, según nos informan, dedicó cuatro días a esta tarea, desde el lunes hasta el jueves.



El productor de TMZ estuvo presente en la sala durante el proceso de “voir dire”, en el cual todos los posibles jurados fueron interrogados minuciosamente por el fiscal y los abogados defensores.



Kim se unió al grupo, compartiendo momentos y bocadillos en los pasillos del tribunal con los otros miembros del jurado potenciales. Cabe destacar que el jueves, lucía especialmente elegante con pantalones de cuero, botas altas y una blusa sin mangas de color blanco.



Sin embargo, al final del jueves, los abogados llegaron a un acuerdo respecto a los 12 miembros del jurado y los 4 suplentes, antes de que Kim fuera siquiera interrogada. Como resultado, Kim fue liberada de su deber como jurado y abandonó el juzgado. De manera característica, las cámaras de su programa de televisión en Hulu la captaron en el estacionamiento mientras subía a su SUV y se alejaba del tribunal.



Según el productor presente, los otros posibles miembros del jurado, al menos el jueves, no mostraron sorpresa alguna ante la presencia de Kim Kardashian. La trataron como a cualquier otro ciudadano cumpliendo con su deber cívico.



Durante la sesión en la corte, el guardaespaldas de Kim ocupó un asiento junto a ella en la primera fila de la galería. Esta participación de seguridad subraya la importancia de Kim en el mundo de las celebridades y su reconocimiento público.



Es importante recordar que Kim Kardashian aspira a convertirse en abogada. Ya ha superado con éxito el “baby bar” de California y actualmente se prepara para el examen final. Además, en los últimos años, ha estado profundamente involucrada en la reforma del sistema penitenciario, contribuyendo a la liberación de varios prisioneros.



La presencia de Kim Kardashian en un jurado no solo llama la atención por su estatus de celebridad, sino también por su compromiso con cuestiones legales y su voluntad de participar activamente en la justicia penal y la reforma del sistema. Esta experiencia parece ser un paso más en su camino hacia una carrera legal sólida y su continuo activismo en favor de una justicia más equitativa.

Kim Kardashian en controversia por conflicto entre Hamás e Israel

Kim Kardashian recientemente se vio envuelta en una controversia en las plataformas digitales debido a una confusión. Esta se suscitó en relación a las banderas de Palestina y Brasil, en medio de los acontecimientos que involucran el conflicto entre Hamás e Israel en el Medio Oriente.



En ese momento, Kim se encontraba con su hija North West, manteniendo una conversación sobre belleza y otros temas. Durante su interacción con los seguidores, se mencionó incluso el fútbol como un tema de conversación sin un enfoque específico.



La hija de Kim, en un intento por entender las opiniones expresadas en el chat, se aproximó a la pantalla del teléfono celular y preguntó: “¿Qué está diciendo la gente? ¿De qué es esa bandera?”



Sin embargo, la respuesta de Kim a la pregunta de su hija desconcertó a muchos. Tras revisar el chat, la empresaria afirmó erróneamente que la bandera en cuestión pertenecía a Brasil y justificó su respuesta al relacionarla con Neymar, dado que se estaba hablando sobre temas futbolísticos. Pocos minutos después, Kim pidió a su hija que terminara la transmisión en vivo en la plataforma china.

