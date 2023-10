Yailin La Más Viral responde si está embarazada y sale en defensa de Tekashi 6ix9ine una vez más

En medio de los dimes y diretes en torno a la situación legal del rapero Tekashi 6ix9ine por una presunta agresión a dos productores musicales, Yailin La Más Viral ha salido a hablar al respecto y hacer frente a los rumores que apuntan a que estaría embarazada del rapero. ¡Esto fue lo que dijo al respecto!

En una inesperada entrevista concedida al programa Alofoke Radio, la intérprete de “Del Kilo” y “Shaka Laka” rompió silencio ante la polémica y declaró que el rapero fue arrestado injustamente porque “hay personas que han hecho cosas peores”.

Asimismo, Yailin eligió dicho medio para poner punto final a las especulaciones sobre un posible embarazo junto a Tekashi 6ix9ine, rumor que comenzó a rondar en redes sociales luego de hacerse público el arresto de su pareja.

“Si yo estuviera embarazada, la primera en decirlo sería yo. La gente inventa y no investiga lo que está pasando realmente, solo viven inventándose cosas”, expresó molesta la dominicana.

La influencer finalizó su intervención con un contundente mensaje con el que dejó más que claro que no está dispuesta a seguir siendo el blanco de críticas.

“Se han inventado todo de mí. Si no doy la cara dicen que me golpearon, si salgo tapada en un video dando las declaraciones dicen que me estoy tapando los golpes y si salgo normal critican. Entonces yo no tengo que dar explicaciones a nadie, a mí me tienen harta”, declaró.

Recordemos que los rumores sobre un posible embarazo de Yailin La Más Viral surgieron luego de que el periodista Jordi Martín, quien destapó la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, saliera a hablar al respecto.

En su reporte, el comunicador de la cadena Univision afirmó que “Hace unos días se pone en contacto conmigo el entorno de Yailin, una íntima amiga suya y es la misma persona que hace unos meses me dijo que Yailin estaba con Tekashi… Me dice que Yailin está embarazada de Tekashi. Yailin no nos va a poder desmentir porque es una tontería. La barriga no miente, la barriga va a seguir creciendo“.

