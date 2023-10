Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 23 al 28 de octubre de 2023

Aries

En el horóscopo del tarot te salió el Carruaje es de afirmación, es decir, que no te detengas, sigas adelante y siempre busques el éxito, que eso te recomienda esta carta que te va a dar la oportunidad de crecer en esta semana más en lo laboral y profesional.

Tus números mágicos son 18 y 26, tu color es el rojo y amarrillo, tus signos compatibles en el amor es Capricornio, Leo y Libra, tu mejor dia el miércoles.

Días de recapacitar de todo lo que estás viviendo recuerda que tu signo es muy controlador de todas las situaciones y eso te hace estar en constante estrés por no poder lograrlo, así trata de tranquilizarte y empezar a cambiar esa forma de ser.

Van ser unos días de juntas en tu trabajo para cambios de proyectos y actualización de sistemas, así que trata de estar de lo más atento en tu vida laboral.

Te llega un dinero extra por una comisión o la venta de un coche, así trata de ahorrarlo y pagar tus deudas. Cuídate de problemas de estómago y gastritis, recuerda que es tu punto débil.

Ya no estés tanto a la defensiva con tu pareja, recuerda que eres fuego y eso te hace siempre ser muy explosivo así trata de tolerar todo y estar más feliz con tu relación amorosa. Recuerda que te rige el planeta Marte y eso te hace de una personalidad inspiradora y magnética en todo lo que realizas y tu carácter fuerte te hace a veces verte como cruel o sin compasión así trata de medir esa situación en tu vida social.

Trata de no caer presas de las depresiones y se mas optimista, el Aries tiene una dificultad su falta de prudencia al decir las cosas constantemente los lleva a tener problemas con sus seres queridos

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la Templanza que te dice que es el tiempo de Dios en tu vida, es decir, que lo que pidas se te dará que solo conserva es Fe que te caracteriza y verás cómo las soluciones llegan a tu vida.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 04 y 22, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Acuario, Virgo y Capricornio.

Días de estar con pagos de última hora, recuerda que tu signo es el más realista de todo el Zodiaco y eso te hace estar pensando siempre en tu patrimonio y futuro.

Van ser unos días de mucho trabajo y con mucha carga de estrés, así trata de controlar tu carácter y no caer en las provocaciones de tus compañeros de trabajo y no pelearte así trata estar estos días sin problemas.

En estos días vas a estar recordando alguien que ya no está contigo trata, de darle una oración y desearle que sea feliz en su vida nueva. A los Tauro que ya están en pareja les viene un embarazo en puerta que los hará muy feliz.

Trata de seguir con tus curso o hacer una maestría recuerda que vale mas el que sabe más así aplícate a seguir con tus estudios. Cuidado con el ejercicio trata de no lastimarte la espalda o el cuello recuerda que son tus puntos débiles.

Semana de estar con toda la buena actitud de sacar adelante tu proyecto de negocios y salir de viaje por cuestión de cierre de contratos. Cuídate de las traiciones de tus amigos cercanos se mas desconfiado.

Geminis

En el horóscopo del tarot te salio la carta de la Estrella que te dice sin duda que va ser una semana de éxitos en todo lo que te propongas que no platiques tus planes que vendrá a ti eso que tanto deseas de negocio y un mejor puesto laboral.

Tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 15 y 17, tu color es el naranja y blanco, tus signos compatibles Acuario, Libra y Sagitario.

Días de estar con buena suerte en tu vida laboral recuerda que estás atravesando por una etapa de prosperidad, así trata de aprovecharla al máximo en todo lo que tienes en planes. Te invitan a salir de viaje con tu familia y amigos así tu ve que te va servir para estar cargando nuevas energías.

Recuerda que eres el gemelo del zodiaco y eso te hace ser muy cambiante en tus pensamientos y acciones por eso muchos de tus amigos o parejas se alejan de ti así trata de cambiar esa actitud en tu vida.

Recibes un premio o reconocimiento en tu trabajo que te hará muy feliz. Un amor del pasado va a regresar a tu vida para formalizar así date la oportunidad de enamórate otra vez.

Cuídate de problemas de garganta y pulmones trata de hacer más ejercicio y dejar un poco el cigarro, recuerda que tu elemento es el aire y eso te hace de ser de mente muy inquieta y abierta, o sea, nunca tienes problemas de aceptar a cualquier persona de otro forma de ser.

Recuerda que tu inteligencia sobrepasa a todos los demás del zodiaco por eso casi siempre son comunicadores, doctores o líderes sociales que serán grandes en su rama laboral, pero el Géminis es casi siempre miente para poder sacar provecho de los demás y muy superficiales de todo por eso les gusta tanto la moda y el qué dirán y nunca se dejan de los demás ellos siempre les gusta sobresalir.

Cáncer

Tu carta del tarot te salio Rueda de la Fortuna que te dice que son tiempos de estar arriba y crecer más en tu vida personal, es decir, tienes que pensar más en ti y poner el yo primero y después todo lo demás.

Grandes cambios en tu trabajo y serán muy positivos, esta carta te dice que disfrutes mucho todo lo que realizas en la vida y ya no le pongas dificultades a las cosas. Tu mejor día es el martes, tus números magicos son 11 y 21 tu color es el dorado y plateado, tus signos compatibles Piscis, Escorpio y Acuario.

Días de estar con mucho trabajo y juntas en tu ámbito laboral, recuerda que casi están en cierre de mes y a los Cáncer que están en el área administrativo les va a tocar sacar adelante todos los proyectos de auditoría.

Cuídate de problemas de vista y oídos, recuerda que es tu punto débil y eso te hace a veces estar de mal humor. No tomes una decisión tan precipitada en el amor, recuerda que tu signo su elemento es el agua y eso te hace ser muy sentimental así contrólate y trata de llevar una buena conversación con tu pareja y entenderse más.

Si estas estudiando todavía te recomiendo que seas más aplicado con tus tareas y trabajos y así podrás sacar adelante tu carrera universitaria. Ya no le pidas permiso a la vida de hacer lo que tu quieres así ármate de valor y haz lo que tu mente desea.

Trata de resolver cualquier problema que tengas legal o no dejar ninguna cuenta sin pagar. Como buen signo de agua son inestables emocionalmente y algo torpes en su forma de llevar su vida así trata de cambiar eso y vas a ver que lograras ser exitoso.

El Cáncer por naturaleza es muy hogareño y su capacidad de sacrificio por los demás, y les gusta cambiar de aires y casi siempre se van a vivir a otro país.

Leo

En la carta del tarot te salio el Mundo que te dice que es el tiempo de tomar el control de tu vida y lo que deseas para tu futuro, así que no busques consejos y guiate por tu intuición que eso te hará tener el éxito asegurado.

Son tiemspo de viajar y salir a conocer el mundo, cuídate de problemas en el trabajo, trata de no confiar tanto en los demás. Tus números mágicos son 06 y 29, tu color mágico es el amarillo y naranja.

Tus signos compatibles Acuario, Aries y Sagitario, tu mejor día es el miércoles. Van a ser unos días de renovación de tu energía y esto te va a ayudar a tener más fuerza en tu vida diaria.

En estos días te va a llegar la propuesta de cambiarte de trabajo y de puesto, tú hazlo eso te va a ayudar a crecer más en lo económico. También tendrás la oportunidad de volver a estudiar o tomar una maestría en administración fiscal que te ayudará mucho en el futuro.

Recuerda que tu signo es fuego y esto te hace ser muy temperamental así trata de controlar tu deseo sexual y no caer con personas que solo buscan hacerte daño, trámites de en crédito para casa o coche, decides ya preparar tus vacaciones de fin de año recuerda que a los Leo les gusta mucho planificar todo en su vida.

A los Leo que están con pareja o casados les vendrá unos problemas de celos y pleitos por culpa de terceras personas así que trata de no caer en eso y platicar antes de juzgar.

Son tiempos de hacer más ejercicio y empezarte a quererte tu más así te puedes hacer cualquier operaciones estética o tratamiento que te va ir de lo mejor.

Los Leo es su extrema capacidad de mandar y liderazgo ante todos los demás signos del zodiaco y eso los lleva a ser grandes políticos y abogados son muy buenos en su autoconfianza así amigo de Leo trata de llevar a cabo estas recomendaciones en tu vida diaria.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salio la carta del Sol que te dice que tu tiempo de brillar llego asi que no te desanimes por que no te salieron las cosas como tu quieras.

Esta carta te dice sé constante que te llegará esa gran oportunidad que esperabas. Cuídate de problemas legales, trata de solucionarlos en su momento y no dejarlos crecer.

Propuesta de negocio propios, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 14 y 23, tu color de la abundancia es el amarillo y naranja, tus signos compatibles Aries, Tauro y Capricornio.

Van a ser unos días de mucho trabajo y con juntas para unos cambios positivos de puesto, así trata de platicar de tus planes y verás cómo serás escuchado y te darán un mejor ascenso.

Cuidado con problemas de hígado, trata de ir con tu médico para que te hagan un revisión médica. Ya no digas mentiras a tu pareja; si ya no se quieren es mejor darse un tiempos y comenzar en otra parte, recuerda que el amor no se acaba solo se mueve de lugar así trata de quedar de la mejor manera y darse un tiempo.

Arreglas algunas cosas de tu casa y decides comprar unos muebles para tu recámara, trata de hacer más deporte que es tiempo de verte en forma y hacer una dieta más natural en tu vida.

El Virgo tiene una gran virtud su honestidad en todo lo que realizan y siempre te ayudará cuándo lo necesites, son los amantes perfectos del Zodiaco.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que te dice que va a ser una semana de cerrar capítulo del pasado y empezar ya a formar un presente mejor y un futuro mágico en tu vida, te da entender esta carta del juicio que no cargues con problemas de los demás que seas más desapegado de las malas situaciones.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 25 y 30, tu color mágico es el verde y amarillo, tus signos compatibles Aries, Libra y Capricornio.

Recuerda que tu signo es la balanza de todo lo que rodea y por eso necesitas siempre esa valentía para tomar decisiones aunque sean duras que eso te va llevar al éxito.

Recuerda que esta carta te indica que no debes tener cabida la indecisión que estás en el mejor momento de tu vida que debes de valorarte más a ti mismo y si sientes una situación incómoda solo repite soy capaz y yo soy la fuerza que esto te va ayudar crecer más.

Semana de cambiarte de casa e irte a vivir con tu pareja, realizas unos cambios en tu trabajo para que te tengas mejor salario.

Sigues con la dieta y el ejercicio que ya estás viendo de lo mejor. Trata de no pelear con tu familia, recuerda que ellos son el apoyo de tu vida.

Este día 25 de octubre te recomiendo que prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas y verás cómo se te cumple muy rápido. Trata de cuidarte de problemas de corazón trata de ser menos aprensivo y adopta una mascota.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que te dice que junto a tu cumpleaños estarás pasando por una etapa de abundancia sin límites, que trates de no sabotearte a ti mismo, tu buena fortuna que te vendrá.

En estos días decides festejarte con tus seres queridos que te la pasarás de lo mejor. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 07 y 10, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Capricornio.

Esta carta del Mago te indica que eres el renacer de ti mismo y que estas en el momento de elevar tu espíritu al cien por ciento y más porque es tu etapa de energías fuertes, que no le tengas miedo a esa transformación que se avecina en tu vida personal que vendrá a ti personas muy compatibles.

Carta del tarot del Mago te va a indicar que viene una abundancia en todo lo que realices y sobre todo en cuestión de inversiones.

Semana de estar con mucho carga de trabajo y va a ser un reajuste de personal, trata de estar prevenido para cualquier cambio que se te presente.

Te llega una invitación a una cena, tú ve que te va a venir un regalo grande por parte de tu cumpleaños. Cuídate de problemas de alcohol y exceso de comida, trata de controlar tus los vicios y estar más saludable.

Es tiempo de hacer un negocio, recuerda que tu signo siempre va ser bueno para hacer dinero rápido, decides cambiarte de carrera universitaria, recuerda que tú eres líder natural así que estudia abogado, ciencias políticas o comercio exterior.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que te dice que son tiempo de madurez mental y amorosa, que no te dejes llevar por las malas decisiones que no todo lo que brilla es oro y esto te dice que aprendés a seleccionar mejor a tus parejas sentimentales y amigos.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 16 y 19, tu color mágico es el rojo y azul, tus signos compatibles Aries, Leo y Sagitario. Esta carta del tarot te indica que es el momento de estar muy atento a tus enemigos ocultos que debes de ser más cauteloso en tu trabajo.

Lunes de empezar con el pie derecho todas tus actividades de escuela y trabajo, recuerda que estás en tu mejor etapa de crecimiento profesional. Tramites de pagos de atrasados y ponerte al corriente con tu economía.

Tramitas tu pasaporte y tu trámite de internación extranjera. Con tu pareja amorosa estarán hablando de un relación formal y ya tener familia. Ten cuidado con problemas de gastritis y problemas del intestino trata de ir con tu médico.

Te buscan para invitarte a irte de viaje en el mes de diciembre cuando cumpleaños y eso te ayuda a que tu signo siempre necesita estar en movimiento para que su energía se renueve más.

Ten cuidado con un amigo te va pedir prestado y es para robarte la buena suerte así trata de no prestar tu dinero.

Sigues con el ejercicio y dieta, decides entrar a una competencia deportiva, trata de tomar un curso de administración o ventas que eso te va a ayudar mucho en el futuro y recuerda que el estudiar otro idioma te hace más fuerte ante la sociedad, pedirle al Arcángel Miguel que te quite todas esas malas energías que te rodean y así avanzar más tus proyectos de vida.

Capricornio

En la carta del tarot te salió el As de Oros que sin duda te dice que la buena suerte estará de tu lado en todo lo que vayas a realizar, que tienes que ser más determinante en lo que quieres para tu futuro y tener un autocontrol de tus energías negativas, es decir, no explotar en situaciones complicadas y mantener la calma y prudencia.

Tus números mágicos son el 13 y 28, tu color es el rojo y amarillo, tu mejor día es el miércoles, tus signos compatibles son Piscis, Tauro y Virgo.

Días de estar revisando todos tus documentos personales y ponerlos al día, recuerda que es tiempo que te organices más y siempre tengas a la mano que vas a necesitar. Eres muy bueno para aprender y enseñar y eso hace que todo mundo te busque para que le ayudes y le des un buen consejo.

Te recomiendo que este día martes te des baños de agua bendita y prendas una vela de color roja y pedirle a todos los Ángeles que te liberen de todo hechizo y mala energía que esté a tu alrededor.

Le compras un perfume y ropa en estos días, decides juntar a toda la familia para celebrar el cumpleaños de un hijo, arreglas tu casa y la mandas a pintar para las buenas energías entren a tu vida.

Tata de dormir más y dejar un poco las redes sociales que eso solo te quita tiempo, en el amor eres muy protector por eso es mejor que ya no ayudes tanto a tu pareja déjalo que solo se haga fuerte en la vida.

Sales de viaje por cuestiones laborales, cuídate de problemas de intestino y úlceras que es tu punto débil, no le tengas miedo al qué dirán, sé más fuerte en tu decisión de vida.

Acuario

En el horóscopo del tarot salió las cartas el Emperador que te dice que calma que todo va a pasar que en estos días que te prepares que viene un cambio positivo en tu ambiente laboral y te dan un aumento de sueldo, recuerda que tu signo está hecho para ser el más capaz y siempre vas a tener puesto de jerarquía.

Tus números de la suerte son 01 y 20, tu color es el rojo y verde y tu mejor día el jueves, tus signos compatibles son Tauro, Géminis y Libra.

Días de tener la oportunidad de crecer más en tu vida profesional y no ser tan conformista, recuerda que tu signo lo domina el siempre vivir bien y ya es tiempo que te hagas de un patrimonio, trata de sacar un crédito bancario y comprar una casa y verás que eso te ayudar mucho en tu futuro.

Realizas pagos de impuestos, cuidado con las infecciones de garganta y sexual, trata de ir con un médico.

Recuerda que no todos son tus amigos así ya no cuentes tanto tu vida personal porque te sale una traición en estos días.

Te llega un amigo de fuera para salir a divertirse, trata de ya no comer tanto y seguir con la dieta, recuerda que tu signo le gusta mucho el comer sin limitantes. Trata de controlar tus nervios y dejar esos malos pensamientos que tu cerebro a veces te sabotea a ti mismo, así tu tranquilo que todo va salir de lo mejor.

Compras un boleto de avión para el mes de diciembre recuerda que tu signo le gusta mucho la playa y contacto con la naturaleza y en ese tiempo tomas tus vacaciones.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la cartas el Ermitaño que te dice que son tiempos de madurar y crecer en tu vida personal, que recuerda que los tropiezos hacen que tu vida sea más fuerte.

También te indica que dejes los vicios y las malas amistades que solo roban tu buena energías que son tiempos de aprender a vivir mejor. No tengas miedo al qué dirán, sé auténtico y libre en tu vida. Tu mejor día el martes, tus números mágicos son el 05 y 09 tu color el azul y verde, tus signos compatibles Cáncer, Escorpio y Capricornio.

Días de sacar todo esas energías negativas que están alrededor tuyo y volver a estar con toda la buena actitud. Recuerda que tu signo son dos peces encontrados y eso te hace a veces estar muy confundido con lo que quieres en tu futuro, necesitas siempre concéntrate en tu objetivo y llegar a tu meta y siempre pedir un buen consejo familiar.

Te llega un dinero extra por comisiones y aguinaldo, te invitan a salir de viaje para el mes diciembre con tu familia. Tramitas tu seguro social, tendrás una gran sorpresa familiar y será un embarazo por parte de un familiar.

Ya no seas tan celoso en el amor y trata de relajarte y disfrutar tu relación amorosa, recuerda que en la vida uno tiene que ser agradecido para que te siga yendo de lo mejor, un amor del signo de agua te estará buscando para salir.

Trata de no platicar de más en el trabajo que te van a estar rodeando los chismes así sé más prudente. Ya es tiempo que tu negocio crezca más así trata de buscar un socio para una inversión más fuerte.

