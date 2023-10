Elliot Page comparte su lucha personal durante su transición de género

El actor transgénero Elliot Page compartió su experiencia en un reciente podcast, revelando el arduo camino que enfrentó durante su transición de género y cómo llegó a cuestionar la supervivencia misma en medio de la lucha personal que enfrentó. En diciembre de 2020, durante el punto álgido de la pandemia, Page hizo pública su identidad como hombre transgénero, consolidando su renombrada carrera, que había despegado con la película de Hollywood “Juno” hace 13 años.

Antes de tomar la trascendental decisión de dejar atrás su identidad de género femenina, Elliot Page experimentó una intensa sensación de agobio. La cotidianidad se tornó abrumadora, convirtiéndose en un desafío constante. En una reveladora entrevista en el podcast “On Purpose” con Jay Shetty, Page compartió que vivir en el clóset le resultaba una experiencia compleja, pero tras completar su transición, encontró una sensación de liberación que nunca imaginó alcanzar.

“Durante períodos significativos de mi vida, luché por realizar tareas básicas. Sentarse era un desafío literal y la productividad me resultaba extremadamente difícil”, expresó en una conversación citada por Daily Mail. Page, en ese entonces, no podía proyectar un futuro claro y no sabía cuánto más podría soportar su sufrimiento, llegando a considerar que vivir como mujer era una tarea imposible.

Antes de abrazar su identidad masculina, el actor y activista canadiense mantuvo conversaciones cruciales con su representante, planteándose interrogantes sobre su futura carrera. Incluso llegó a temer que sería marginado en la industria de Hollywood.

“Antes de mi transición, siempre sentía el impulso de huir. En mis relaciones pasadas, fui egoísta, ya que buscaba el amor solo como un refugio momentáneo”, confesó. Ahora, Page se siente en un estado de euforia por su capacidad de disfrutar de la soledad y conectar con las personas, experimentando un sentido genuino de libertad.

Antes de su transición, mantuvo relaciones sentimentales con Samantha Thomas desde 2015 hasta 2017 y con Emma Portner de 2018 a 2020, con quien incluso contrajo matrimonio, aunque la unión se disolvió poco después. Page afirmó con entusiasmo que su vida ha mejorado de manera notable: “Ahora tengo la capacidad de enfrentar cada día en el set de filmación, de estar en armonía con mi cuerpo y existir plenamente”.

Elliot Page prefirió haberle dicho adiós a Hollywood que a sí mismo

Elliot Page compartió que su círculo más íntimo no se sorprendió en absoluto cuando, en 2020, hizo pública su identidad como hombre transgénero. Esto se debió a que durante años había discutido con sus amigos cercanos su deseo de transicionar de mujer a hombre.

En una entrevista con The Guardian, Page reflexionó sobre su pasado, reconociendo que durante un período de su vida, los miedos lo llevaron a recluirse en el clóset debido a la vergüenza internalizada y la transfobia internalizada. Incluso recordó una conversación con un amigo en la que se dieron cuenta de cuánto había hablado sobre el tema durante años.

Sin embargo, Page subrayó que prefirió arriesgar su carrera en el cine antes que renunciar a su verdad y optó por hacer pública su identidad en 2020. Antes de declararse queer en 2014, ya había tomado la decisión de que vivir auténticamente sería prioritario para él, por encima de cualquier carrera en la industria del cine.

Esta decisión le llevó a replantearse su enfoque y a cuestionar la relevancia de su trabajo en comparación con su identidad. Page reflexionó sobre el significado de hacer una transición pública y la abrumadora experiencia que esto implicaba.

El actor de “The Umbrella Academy” compartió que desde su transición ha experimentado una profunda sensación de “euforia corporal”. Describió cómo la incomodidad siempre lo había consumido en el pasado, y ahora, al despertar cada mañana, experimenta un profundo sentido de bienestar al poder moverse y estirarse en su cuerpo auténtico.

