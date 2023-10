Ron DeSantis logró que el gobernador de New Hampshire le dedicará el día

Ron DeSantis parece haber convencido a Chris Sununu de apoyar sus aspiraciones para conseguir la candidatura republicana de cara a las elecciones presidenciales pues, aunque el gobernador de New Hampshire no ha declarado abiertamente a quién respaldará, prácticamente dedicó un día completo de su agenda para acompañar al político de Florida durante su visita por el estado.

Hacia finales de agosto, en un artículo de opinión del New York Times, Sununu expresó su total oposición a que Donald Trump se convirtiera en candidato republicano y para tratar de impedirlo ofreció apoyar al aspirante con mejores argumentos.

“Como gobernador del primer estado con primarias en la nación, haré todo lo posible para ayudar a reducir el campo. Planeo respaldar y hacer campaña por la mejor alternativa al Sr. Trump. A partir de ahora, cualquiera puede tomarlo“, mencionó el mandatario estatal.

De esta manera, DeSantis parece haberles tomado la delantera a sus rivales de partido, pues logró no sólo captar la atención del mandatario de New Hampshire, sino que lo acompañara en algunas presentaciones donde promovió su campaña.

“Chris Sununu y yo hemos sido amigos durante 12 años. Le tengo un enorme respeto como persona y como gobernador ha hecho un gran trabajo aquí durante ocho años. Me encantaría tenerlo en mi equipo. No lo guardo en secreto”, señaló el actual gobernador de Florida durante un encuentro con representantes de medios de comunicación en el Red Arrow Diner en Londonderry, New Hampshire.

La distancia que separa a Ron DeSantis de Donald Trump es de casi 40 puntos, esto de acuerdo con las encuestas. (Michael M. Santiago / Getty Images)

Cuestionado al respecto, Chris Sununu reconoció que DeSantis figura entre los aspirantes con mejores argumentos para lograr la candidatura, aunque eso no se refleje en las encuestas.

“Creo que hay tres o cuatro candidatos que claramente están avanzando. La carrera está muy abierta, ese es el mensaje más importante.

La gente no decidirá por quién votará hasta quizás finales de diciembre o principios de enero, así que todavía hay mucho tiempo para ganar esos votos. Nunca he creído que los respaldos importen tanto como la prensa piensa”, enfatizó.

Hasta el momento, la mayoría de los resultados de las últimas encuestas coinciden en señalar que Trump le saca hasta 40 puntos de ventaja a DeSantis, quien está viendo amenazado el segundo lugar de preferencias luego de que Nikki Haley lo tiene a cinco puntos de distancia.

