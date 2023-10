Cómo elegir toallitas húmedas para bebés sin productos químicos peligrosos

Analizamos toallitas de marcas como Pampers, Huggies, Amazon, Seventh Generation, entre otras, para identificar cuáles son las más seguras para ti y las mejores para el planeta

By Sydney Cook

Las toallitas para bebés se utilizan en las partes más delicadas de nuestros seres queridos más preciados, los recién nacidos, por lo que es importante que estén libres de productos químicos que son fuertes y potencialmente dañinos.

Y cada vez más, las toallitas se utilizan para una variedad de propósitos que van mucho más allá del cambio de pañales, desde limpiar dedos pegajosos, gabinetes sucios y desmaquillar, hasta usarse como papel higiénico más suave. Esto no solo enfatiza la importancia de asegurarse de que los productos no contengan ingredientes peligrosos, sino también genera otros interrogantes, como ¿qué sucede con todas estas toallitas cuando se desechan?

Para responder a estas preguntas, recientemente Consumer Reports examinó 10 marcas populares de toallitas húmedas para bebés en busca de: plomo y otros metales pesados; bacterias y otros microorganismos; parabenos, que son conservantes que han sido vinculado con desajustes hormonales; y dos posibles carcinógenos, el formaldehído y 1,4-dioxano. Afortunadamente, no detectamos ninguna de esas sustancias químicas en las toallitas que examinamos. CR también revisó el pH de las toallitas, lo que puede indicar que tan suaves son, y algunas obtuvieron niveles bajos, lo que podría hacerlas más propensas a irritar la piel extra sensible de un bebé.

También, es posible que las toallitas contengan algún producto químico nocivo que no estuvo incluido en las pruebas que realizamos. Por esta razón, CR se asoció con Made Safe, una organización independiente que examina productos del hogar para detectar ingredientes en su composición potencialmente nocivos y certifica aquellos que son más seguros para la salud y el medioambiente. Made Safe analizó las listas de ingredientes de las 10 marcas de toallitas que se incluyeron en nuestras pruebas, junto con otras 5 marcas populares, para identificar las marcas con la menor cantidad de productos químicos alarmantes.

Finalmente, reconociendo que un producto no puede ser bueno para nuestros hijos si pone en peligro su futuro, nuestras mejores elecciones se limitan a aquellas que también son libres de plástico y, por lo tanto, pueden descomponerse en el medioambiente más fácilmente, lo que las convierte en buenas opciones para tu bebé, tu familia y el planeta.

¿Cuál es la composición de una toallita húmeda?

Muchas toallitas húmedas para pañales contienen una larga lista con nombres de componentes e ingredientes complicados. Y aunque las toallitas húmedas no necesitan tener más que agua para hacer bien su trabajo, algunos de los químicos que pueden incluir son más alarmantes que otros. Sin embargo, identificar esas sustancias químicas potencialmente nocivas puede ser una tarea complicada. A continuación, te decimos cuales son y cómo identificar algunas de estas sustancias químicas que requieren atención especial.

Óxido de etileno y 1,4-dioxano. Aunque ambos son posibles carcinógenos que pueden estar en las toallitas para pañales, ninguno de los dos requiere ser mencionado en la lista de ingredientes del producto, ya que no se consideran ingredientes en sí, sino más bien contaminantes que se introducen durante el proceso de producción. El óxido de etileno se utiliza para hacer que otros ingredientes sean menos agresivos. Y el 1,4-dioxano es un producto secundario de ese proceso.

Las pruebas de CR incluyeron la segunda sustancia química y afortunadamente no fue detectada, lo que tranquiliza. Nuestras pruebas se concentraron principalmente en determinar si los productos tenían un nivel que superaba los 0.5 partes por millón. Ese nivel está a la par de la concentración máxima de 1 ppm que, desde finales del 2023, se permite dentro de las toallitas húmedas para bebés y otros artículos de cuidado personal en el estado de Nueva York.

Sin embargo, cada vez más existen investigaciones que sugieren que incluso esa cantidad puede ser demasiado alta, debido a la asociación del 1,4-dioxano con varios tipos de cáncer, a niveles de concentración que son muy, muy bajos. De hecho, Canadá y la Unión Europea han tomado medidas más fuertes que Estados Unidos para limitar el uso de cualquiera de estas dos sustancias químicas en productos de cuidado personal y cosméticos.

Otra preocupación: Cierta cantidad de 1,4-dioxano podría liberarse al medio ambiente durante el proceso de producción de las toallitas o cuando se desechan, contaminando la tierra, los sedimentos, el aire y el agua. Para empeorar la situación, según la Agencia Ambiental, este producto químico no es fácilmente biodegradable. Por lo que una vez que está dentro del medio ambiente, permanece ahí por un período de tiempo muy, muy largo, lo que puede implicar riesgos para la salud en dondequiera que termine.

Compuestos de amonio cuaternario (QUATS). Otros productos químicos que se utilizan en las toallitas húmedas para bebés y muchos otros productos de cuidado personal que generan dudas en cuanto a seguridad son los compuestos de amonio cuaternario, también conocidos como QUATS. Se cree que muchas sustancias químicas de este grupo pueden ocasionar asma o alergias en la piel en algunas personas. Y uno en particular, el cloruro de benzalconio, se ha determinado que requiere investigaciones adicionales de seguridad por parte del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California y varios grupos de defensa sin fines de lucro, incluyendo la Iniciativa Campaign for Safe Cosmetics y la Organización Women’s Voices for the Earth.

Polipropileno y Tereftalato de Polietileno (PET). Estos no son ingredientes que se añaden a las toallitas, sino que pueden estar en el material del que están hechas las mismas toallitas.

Y si, esto significa que varias toallitas pueden esencialmente considerarse ser plástico disfrazado. El tereftalato de polietileno (PET por sus siglas en inglés) se utiliza a menudo en botellas de plástico y poliéster; mientras que el polipropileno se utiliza para el empaque de muchos productos, y en ocasiones incluso en pañales y productos para el cuidado femenino.

La composición de las toallitas es particularmente importante al considerar su impacto ambiental. Ningún tipo de plástico es biodegradable; al contrario, el plástico se transforma en pequeñas partículas llamadas microplásticos, que pueden llegar a nuestra agua potable, nuestros alimentos y a nuestro cuerpo. Además, aunque algunos tipos de plástico elaborados con PET o polipropileno son reciclables, las toallitas húmedas para bebés no los son, lo que aumenta su probabilidad de que terminen en vertederos o se tiren como basura, finalmente, llegando al océano, donde pueden propagar microplásticos por todas partes. (Lee más acerca de los riesgos para la salud relacionados con los productos de plástico.)

Respuestas de las compañías de toallitas húmedas para bebés

Consumer Reports les pidió a todas las empresas de toallitas húmedas para bebés con ingredientes en su composición que generaron preocupación entre nuestros expertos en seguridad, dar su comentario sobre nuestro análisis.

La empresa Coterie dijo que utiliza cantidades muy pequeñas de laureth-9, hidroxiacetofenona, y silicona cuaternaria-17, los últimos dos se utilizan como agentes acondicionadores de la piel, conservantes, o ambos. La empresa señaló que la solución de limpieza de las toallitas está compuesta principalmente de agua, y que “el agua en grandes cantidades puede aumentar la susceptibilidad a la contaminación microbiológica”, por lo que el uso de conservantes es beneficioso. Costco le dijo a CR que utiliza cantidades muy pequeñas de fenoxietanol en sus toallitas húmedas para bebés Kirkland Signature como conservador “para mantener la integridad, la calidad y la seguridad del producto”. Y Pampers afirmó que todos los ingredientes y materiales utilizados en sus toallitas, así como sus productos finales, se someten a rigurosas pruebas de seguridad y rendimiento.

Amy Ziff, fundadora de Made Safe, quien dirigió la evaluación de los ingredientes en la composición de las toallitas húmedas para bebés en las pruebas de CR, reconoce que las cantidades de las sustancias químicas en los productos de Coterie, Costco y Pampers son bajas. Sin embargo “el objetivo es que estos químicos no se utilicen por ningún motivo en la producción de estos productos”, dice. “Con el cáncer afectando a una de cada dos o tres personas a lo largo de su vida, incluso cantidades mínimas de un posible agente cancerígeno, representan un riesgo innecesario en nuestro entorno, sobre todo cuando su uso no absolutamente necesario.” Y señala que varias empresas han logrado producir exitosamente toallitas húmedas para bebés sin ninguno de estos peligrosos productos químicos.

Otras compañías no respondieron a la solicitud de comentarios de CR, o no proporcionaron respuestas a nuestras preguntas.

