Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de octubre de 2023

PISCIS

Los Piscis son como artistas soñadores, siempre perdidos en su mundo de imaginación. Son tan compasivos que podrían salvar a todos los animales del planeta si pudieran. ¡Son los soñadores del zodiaco! Recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan muy caros, cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti. Valórate más y aprende a no dar todo pues puedes quedarte sin nada al punto de sufrir engaños y traiciones a futuro. Eres de buenos sentimientos y noble, te enamoras bien fácil pues no buscas la gran cosa en tus parejas, solo necesitas un poco de cariño y atención para sentirte querid@ o amad@. Piedras en tu camino siempre habrá, pero si te detienes a patear cada una de ellas jamás conseguirás tus objetivos. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suele gastar en tonterías y media que no necesitas. Las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta a dejar gustos y cuestiones de gente soltera mejor no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir. Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades

ACUARIO

Los Acuario son como los inventores locos del zodiaco. Siempre están un paso adelante en ideas innovadoras y son tan excéntricos que a veces parecen ser de otro planeta. ¡Son los visionarios del zodiaco! Ten cuidado con eso pues podrías perder grandes cosas. Un viaje se aproxima y reuniones familiares te ayudarán a estar mejor. Recuerda que las personas más importantes para ti es tu familia y tú, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece. Ya deja de seguir tropezando con las mismas piedras, y deja de seguir con tu rutina que te está mermando tu vida y la de tu pareja en caso de tenerla, suelta eso que te hace daño, no le eches más limón a la herida y deja de martirizarte y pensar en auto afectarte. Eventos sociales importantes se aproximan, hay quien ya de plano no te puede ver ni en pintura sin embargo tu felicidad les cae como balde de agua fría, siempre mantente optimista y no te detengas por nadie, aquellas personas importantes para ti deberán de ser esas que siempre están ahí cuando las requieres, amistades no son con quien te vas de jarra, amistades son quienes están ahí cuando ya todos se han ido. Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no naciste pa andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va a reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos.

CAPRICORNIO

Los Capricornio son como los CEOs de la vida. Son ambiciosos, trabajadores y siempre tienen un plan maestro en mente. Son tan serios que incluso sus chistes son calculados. ¡Son los líderes natos del zodiaco! Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas. No temas a nuevas oportunidades en el área de proyectos pues ahí podría estar la clave a tener mejores ingresos. Grandes movimientos en el terreno de acuerdos, documentos, etc. Viene una noticia que te va a dejar muy pensativo o pensativa. Debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, envíalos a la tiznada por paquetería no vale la pena perder su tiempo con alguien que no te valora. A veces te atontas mucho, quien te quiera te querrá de tiempo completo y no a ratos. Recuerda que si te lo propones puedes a-completar para tus gastos solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va a enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas pues estas en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo.

SAGITARIO

Mis intrépidos Sagitario, este es su momento para la aventura. Exploran nuevos horizontes y aprenden algo nuevo. Su espíritu libre y optimista les guiará a través de desafíos emocionantes. ¡Corren hacia sus sueños con alegría y entusiasmo! ¡Son los aventureros del zodiaco! No busques maneras de sentirte triste, mejor busca maneras de cambiar tu manera de actuar y ver la vida, recuerda que la tristeza y depresión se hace vicio. Posibilidades de un mejor trabajo o de un mejor sueldo se aproximan, cuidado con andar de más con compañeros de trabajo, date a respetar. Se avecinan grandes cambios en tu vida, entras en un ciclo muy perro en el cual lograrás grandes metas, confía más en ti y no permitas que las tonterías y malas vibras de otras personas no te dejen avanzar, recuerda que en la medida que trabajes y te partas el lomo en lograr tus sueños será en la medida que los conseguirás. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Te cargas un humor que ni él o la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti.

ESCORPION

Los Escorpio son como detectives privados, siempre desenterrando secretos y misterios. Son intensos y apasionados, ¡nunca querrías jugar al póker con ellos! ¡Son los misteriosos del zodiaco! Descubarías que tu expareja te mintió o engañó muchas veces y tu ni cuenta te distes. Aprende a desconfiar más de las personas pues a veces confías tanto que por eso te duelen los golpes cuando descubres sus mentiras. Tu buen sentido de humor y manera de ver la vida son pieza clave para atraer al ser amado, pero tampoco abuses y confíes tanto en esas virtudes, ponte las pilas para recuperar tu cuerpo criminal, hazlo por ti y no para a gradar a otras personas. Cuídate de 2 amistades, andan ladrando tontería y media de ti y quieren perjudicarte. Algunas veces llegas atontarte pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina sin embargo donde estas son porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor

LIBRA

Los Libra son como jueces en un concurso de belleza, siempre buscando la armonía y el equilibrio. Son amantes de la paz y la justicia, y harán cualquier cosa por evitar un conflicto. ¡Son los pacificadores del zodiaco! Si tienes pareja déjate querer y no seas tan exigente, recuerda que las personas se cansan, no busques maneras de estar discutiendo o peleando con él o ella, invierte tu tiempo en buscar momentos más agradables. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y sino recibes en la medida que ofreces algo está mal. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad. Tu salud se puede ver afectada por ingerir algún alimento en mal estado, trata de no comer en la calle y deja la flojera y ponte hacer la comida en casa. Quien te quiera pagará tu precio quien no que se quite de la puerta y deje pasar a la clientela

VIRGO

Los Virgo son como organizadores profesionales, siempre buscando el último detalle que falta. Si algo no está perfecto, ellos no duermen. ¡Son la encarnación del perfeccionismo! A medida que pasen los días te sentirás un poco deprimido o deprimida por ciertas cuestiones familiares y sentimentales que no han resultado cómo quisieras. Tienes mucho miedo de enamorarte pues en el pasado te hicieron la vida de cuadritos y arruinaron en gran medida, ten presente que las oportunidades no esperan, date tiempo para ti y para ser feliz, si te equivocas al menos te habrá dejado algún aprendizaje. No te atontes, es necesario que mentalices hacia dónde vas y qué vas a hacer para lograrlo, no te deprimas sino tienes alguien a tu lado, recuerda que viniste solo y solo te irás, el amor debe de ser libertad, confianza, fidelidad y respeto, si se ha perdido algo de esto es importante que pienses que necesitas pues está claro que tu pareja ya no llena los requisitos en tu vida. Cambios muy perros en tu estado de ánimo y como no, eres muy de que en días eres una perita en dulce y otros te transformas en el mismo demonio, cuida más esa parte pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. Si estas en plan de solterón o solterona recuerda que no tienes por qué dar explicaciones.

LEO

Los Leos son como el sol en una fiesta, ¡todos los ojos van hacia ellos! Son dramáticos, extravagantes y les encanta ser el centro de atención. Es como si el mundo girara a su alrededor. ¡Los reyes y reinas del zodiaco! Hay embarazo en puerta en la familia o amistades. Empezarás a madurar muy pronto pues estás en una etapa en que tu bienestar es lo más importante, date tiempo para ti, no trates de resolverles la vida a las demás personas sino has podido resolver la tuya. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amors. Cambios o arreglos de documentos en puerta. Un dolor en el estómago y piernas podría dañarte el día. Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía y es momento de comprometerse o de consolidar más su relación. Amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de la tiznada pues las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa un chorro no te ausentes tanto de su vida. Subirás uno o dos kilos de más estas semanas, es momento de darle a la dieta y el gym, ten presente que de todos los signos es al que más sigue la obesidad, sueles engordar muy rápido. Cuidado con traiciones por parte de un familiar cercano.

CÁNCER

Los Cáncer son los que lloran en las películas de Disney y tienen un arsenal de pañuelos a mano. Son como cangrejos con su caparazón duro pero suave corazón en el interior. ¡Son pura sensibilidad y protección! Eres una persona muy fuerte y lograrás lo que te propongas siempre y cuando te esfuerces y sin mirar tus errores o caídas del pasado. Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. No juzgues a las personas y menos si desconoces el camino que recorrieron. A medida que pase el tiempo lograrás comprender el por qué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches y mediocridades y media. A veces caes en situaciones bien difíciles que te hacen hacer y decir cosas muy perras y personas que te rodean suelen sentirse ofendidas, recuerda que un defecto o virtud que posees es que no sabes quedarte callado o callada y a la menor provocación tiras el mendigo veneno sin importar quien sea quien esté frente de ti. Recuerda que la gente siempre te busca porque sabes dar paz, amor y comprensión, algunas veces desaparecen de tu vida y al paso de días regresan, no es que sean mal agradecidos y solo te busquen cuando lo necesitan, es que en sus momentos más obscuros necesitan de tu luz para poder salir a flote.

GÉMINIS

Los Géminis son como tener dos amigos en uno. Un día son un libro abierto y al siguiente son un enigma total. Son como cambiar de canal constantemente, ¡nunca sabes qué esperar! ¡Son la montaña rusa de los signos! Ten cuidado con accidentes o caídas y golpes porque estarán a la orden del día. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas. No temas a cambios y nuevas oportunidades, amores del pasado regresa con más fuerza posibilidades de revivir la llama del amor, no confíes nuevamente, mantén siempre la guarda para evitar que te hagan daño y puedas volver a salir lastimado o lastimada. Un familiar requiere de tu atención pues, aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia, no la descuides por cosas que no valgan la pena, recuerda que para todo haya tiempo. Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda que eres de corazón de pollo y sueles enamorarte demasiado rápido. Ya no finjas amor, sino lo sientes, manda eso a la tiznada, recuerda que tu tiempo vale oro aprovéchalo con quien si te mueve el asunto. Amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti. Aguas puedes lastimar a quien solo quieres

TAURO

Los Tauro son como esos amigos que nunca comparten su comida, ¡pero es que su comida siempre es la mejor! Son tercos como una mula y, a veces, tan lentos como una tortuga. ¡Pero cuando se trata de placeres culinarios, nadie los supera! No ruegues ni mendigues cariño a quien no le importas, no vale la pena bajar al fango por alguien que no lo valora, no comas alimentos que sabes que te están haciendo bolas el engrudo y no esperes nada de nadie, solo así empezarás a ser feliz. No guardes rencores por quienes te fregaron la vida en el pasado, bye con sus vidas. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha amolado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras, pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente. Se aproxima un viaje o comenzarás a planear una salida. Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas. Te va a llegar un dinerito extra que te servirá mucho no solo pa salir a distraerte sino para pagar una que otra deuda que no te dejaba dormir o te quitaba el sueño. Posibilidades de bajar de peso, ten cuidado con infecciones estomacales o con tu alimentación podrías exponerte algún virus.

ARIES

Los Aries son como niños en una tienda de dulces, llenos de energía y siempre listos para una nueva aventura. Son tan impacientes que hasta el reloj se impacienta con ellos. ¡No tienen frenos, son como cohetes listos para despegar! Sueños premonitorios que te revelarán muchas cosas que están por pasar, no pienses tanto en los problemas que te aquejan y échale golpes para lograr tu meta y objetivo. No te preocupes tanto sino has logrado consolidar una relación, pues no son los tiempos correctos para ti, en la medida que avancen los días conocerás una persona que llegará a tu vida por una red social o por una amistad, muchas posibilidades de que se dé una relación duradera. No busques la manera de caerle bien a todo mundo pues jamás lo lograrás, recuerda que no somos moneditas de oro. Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren y algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida. Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos. Muchas personas llegarán a tu vida, muchas de ellas no serán buenas y solo buscarán afectarte y hacerte daño. Traición de pareja en puerta.