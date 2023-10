Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de octubre de 2023

PISCIS

Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor. Vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás mucho y esa ingenuidad que te caracteriza desaparecerá. Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti. Cuida mucho tus sentimientos pues podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia donde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces. Probablemente sientas necesidad de mandar todo a tiznar a su madre, te desespera mucho el no poder concretar planes por los que te ha sudado un chorro la frente, recuerda que la constancia será la clave para que logres dichos planes. Tus inseguridades comenzarán a pesar, empezarás a entrar en un ciclo más estable en el cual el orgullo bajará de nivel. Bájales dos rayitas a tus cambios de humor y no te desquites con quien ni la debe ni la teme, aprende a controlar tu humor y ser más pacientes con las personas.

ACUARIO

Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado. Hay momentos que quisieras mandar todo a la fregada e irte lejos y otras en que quieres luchar contra viento y marea para luchar por lo que amas. Una amistad se retira de tu vida y te dolerá mucho sin embargo te dejará una gran enseñanza que estará contigo el resto de tus días. Estrés laboral o en escuela se aproxima andarás bien estresado, necesitas organizar más tus tiempos para que no te la veas tan apurado. Un amor de tierras lejanas regresa y la relación será más sólida que nunca.

CAPRICORNIO

A la jodida la gente tonta que solo te roba energías, aprende a deshacerte de toda esa gente y a ver más por ti. Momentos increíbles se aproximan, tu pasado está sanando muy rápido y eso se debe a que has aceptado muchas cosas que pasaron. No te recrimines nada y aprende aceptar lo que el universo pone en tu vida. No temas a cambios en el área amorosa pues dichos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda. Descubrirás las malas intenciones de una Amistad. Pudiste haber tenido la oportunidad de abrir lo que viene siendo tus sentimientos por una persona que significa mucho para ti pero sin embargo el miedo a fracasar en una relación no te deja avanzar, disfruta cada momento que la vida te brinda y dale vuelo a la hilacha que no sabes hasta que día estaremos en este mundo, abre tu corazón y muestra tus sentimientos y no te quedes con ganas de decir lo que sientes a las personas que quieres o amas.

SAGITARIO

Tienes todo para lograr grandes cosas, pero tu falta de confianza en ti no te deja avanzar. Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a alguien. Cambios importantes en el rumbo de tus planes, no descuides tu esencia ni tu forma de ser con tal de complacer a otras personas que no sirven ni para ir a la fregada. Cuida mucho lo que tenga que ver con trámites y arreglo de documentos podría quedar algo pendiente de arreglar. Momentos importantes para iniciar de cero, no te detengas por nadie y ve tras tus metas y sueños pues en este ciclo la felicidad podría tocar tu puerta. Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto. Es momento de abrirle las puertas al amor, lo que tenga que pasar, no te detengas y si vuelves a sufrir aprenderás de la caída. Viene una situación muy importante que te va hacer reaccionar y valorar mucho a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes.

ESCORPION

Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona. Es importante que creas más en ti, que nadie te quite las ganas de seguir luchando y estar siempre de pie. Eres de los signos más fregones, pero cuando te debilitas suele costarte mucho levantarte, quien te quiera te lo mostrará con hechos y no solo con palabras, así que aprende a identificar quien en verdad cumple con los requisitos. Mejoras en el ámbito económico en estos días, aprende a ser más ahorrador pues gastas mucho en cuestiones que no necesitas y después ya no encuentras la salida. Eres muy de que te gusta que te digan cuanto te quieren a cada momento y a cada instante y no es para menos lo haz necesitado mucho últimamente, sin embargo debes aprender que no porque no te lo digan o te traten como tu deseas significa que no te quieran, aprende a aceptar las distintas conductas de los signos y a entender su forma de ser.

LIBRA

Algunas veces te decepcionas mucho de ti y eso a la vez hace que te recrimines y caigas en las mismas fregaderas. Ten cuidado con lo que pienses sobre todo cuestiones negativas pues podrían hacerse realidad, en la medida que busques encontrarás eso que tanto has soñado y deseado, no te permitas errores en tu vida y si los cometes perdónate y vuelve iniciar. Que no te de miedo talonearle y ofrecer lo que viene siendo la caricia siempre y cuando lo hagas con responsabilidad y la persona correcta. El mes que está por iniciar llegará con muchas sorpresas hay un viaje y también conocerás a una persona con la que has estado platicando y lidiado mucho por una red social, quizás no sea lo que buscas y esperabas, pero esto te ayudará a salir de dudas. Si tienes pareja y esta se ha tornado distante podría ser a causa de cierta persona que le ha metido falsas ideas o le ha andado coqueteando. Amores del pasado siempre estarán en tu mente pero no en tu vida, así que déjate de fregaderas y ridiculeces y ve por lo que quieres y de verdad te interesa.

VIRGO

Date la oportunidad de hacer todo eso que siempre quisiste y que por miedo al qué dirán no hiciste. Empezarás a sentir unas ganas tremendas de enamorarte, dale pa delante y que te valga madres, recuerda que vida solo un así que disfrútala con quien quiera estar a tu lado, podrías sentir rencor y odio por una persona de tu pasado que te dañó mucho, mientras sigas con esos sentimientos jamás lograrás avanzar. Movimientos planetarios podrían hacer que caigas rápido en provocaciones pues andarás algo bipolar que ni tú te aguantarás. Si tienes pareja se más exigente, así como él o ella te exigen, no des todo recuerda que al final quien más da es quien más sufre. No te dejes embaucar por personas que solo podrían arrastrarte a los vicios o meterte en problemas que serán bien complicados de salir. A la porra la gente mustia doble cara, no tienes necesidad de estar aguantando esas tonterías, recuerda que quien te busca te encuentra, manda todo eso a la ñonga y púrgate de tanta falsedad y mentiras con las que estas rodeado, esa gente no tiene qué hacer ni vida por eso es que buscan cada momento pa dañarte

LEO

Es posible que sientas nostalgia por una amistad que ya no está contigo en estos momentos, recuerda que personas van y vienen en tu pida aprende a quedarte con lo mejor de ellas. Es momento que te despabiles y veas el mundo de otra manera, déjate de lamentaciones y tonterías del pasado, date la oportunidad de amar y entregar todo si te corresponden bien sino no hay pex siempre vendrán mejores oportunidades. Posibilidades de mejoras laborales o de cambios en cuento a trabajo o domicilio, cualquier cambio ayudará un friego a que cambie o haya movimientos en tu destino. Tu gran corazón podría hacerte cometer un grave error, si bien es que eres fuerte cuando te enamoras te atontas un friego y sueles bajar la guardia, no te claves tan rápido conoce más a la persona antes de tomar cualquier decisión. Un nuevo amor te va a enseñar grandes cosas, recuerda que si esa persona te ayuda a mejorar en aspectos negativos estas con la persona correcta. No todo mundo es para siempre y nadie es indispensable así que disfruta a las personas el tiempo que estén contigo.

CÁNCER

Hay muchas posibilidades de que se te quite lo tonto y que enfrentes a una persona que desde hace mucho ha estado jugando con tus sentimientos, ten en cuenta que vida solo tienes una, no pierdas más tu tiempo y si la persona que pretendes no da señales de amor, next. Ya no caigas en los mismos juegos y dale pa delante. Es momento de dejarte de tanta fregadera y hacer frente a todos los problemas que están en estos momentos, no te culpes si las cosas no salen como quieres desde un principio aprende aceptar lo que sucede y enfrentarlo para resolver cualquier situación que te robe tu tranquilidad. Es probable que sientas necesidad de regresar al pasado, no hay nada nuevo allá así que déjate de fregaderas. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Una situación algo confusa te va hacer valorar lo que tienes a tu lado.

GÉMINIS

Siempre que sientas ganas de buscar a quien en tu pasado te traicionó pon en una balanza las cosas buenas y las malas que viviste con esa persona y lo que pese más te dará la respuesta que buscas. A darle con lo que sigue, ya no te detengas por nadie, no te deprimas, no te desanimes y no te dejes caer, tienes la felicidad tu alrededor, pero la dejas ir por atontarte por cosas de tu pasado. Tendrás tu sexto sentido muy desarrollado en estos días y eso que piensas podría resultarte más que cierto. Viene un friego de trabajo y se te valorará mucho el esfuerzo, posibilidades de aumento, pero recuerda que el que no habla Dios no lo oye así que no te quedes callado y reclama lo que por derecho ya te pertenece, sueños húmedos y premonitorios se aproximan, traes la hormona bien alborotada porque no has tenido lo que viene siendo la relación sexual y si sí la has tenido te has quedado a medias, prepárate para un vieja y la posibilidad de encamarte con alguien. Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas tonterías de antes, no te permitas regresar a lo mismo. Una infección en estos días.

TAURO

Una amistad está por comprometerse y otra por terminar una relación, en estos días te vas a enterar. No te atontes y no permitas que personas que no son de tu familia opinen de ella, recuerda que lo que pasa en casa ahí se queda, no andes de lengua suelta y no cuentes a otras personas los problemas que pudiera haber pues podrían hacerse chismes graves los cuales no te van a gustar. Ten cuidado con tu salud pues has descuidado un friego tu alimentación y horas de sueño, recuerda que sino duermes bien en un año comenzarás a resentir eso. Si tienes pareja momentos importantes se avecinan pues existirá una situación o lazo muy fuerte que los unirá más que nunca. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombre pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas.

ARIES

No te desesperes y sigue de pie y adelante, podrás mendigar amor, pero nunca vivir en el sueño, tienes el poder de levantarte con más fuerza y así será de hoy en adelante, no permitas que nadie te quite las ganas de mejorar en todos tus aspectos, tus sueños son solo tuyos y si tu no luchas por ellos nadie lo hará, así que ponte las fregadas pilas y dale con todos los ánimos para delante. En tu trabajo viene cansancio y estrés, podrías entrar en conflicto con algún compañero o compañera al no ponerse de acuerdo sobre ciertas decisiones. Te vienen grandes cambios en tu estado de ánimo y tu manera de ser, madurarás mucho y por fin entenderás que no necesitas de ningún hijo e hija de la tiznada a tu lado para estar bien. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos.