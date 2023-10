Carlos Cuadras dice que Canelo Álvarez solo hace lo necesario para ganar: “Podría dar un poquito más

Carlos Cuadras, excampeón mundial de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez solo hace lo necesario para ganar sus peleas y siente que le hace falta esforzarse un poco más para ganarse la aprobación de la gente.

En una entrevista con Izquierdazo, Cuadras afirmó que Canelo Álvarez es el mejor mexicano del momento, pero a él “casi” no le gusta el tapatío porque siente que no se arriesga en sus combates y solo parece conformarse con el triunfo.

“La verdad es que a mí casi no me gusta Canelo. Siento que le hace falta explotarse más, exigirse más porque gana muy apenas. Hace lo necesario para ganar, no lo cuestiono, pero siento que podría dar un poquito más si se esforzara y eso a lo mejor a la gente le gustaría un poquito más”, dijo.

Canelo Álvarez ha sido criticado por sus últimas actuaciones sobre el ring. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Yo creo que se ha estado estancando en el mismo nivel. Ya veíamos a Ryder, a un boxeador que tuvo para noquearlo y, sin embargo, no apretó para hacerlo, igual con Charlo, cuando lo tumbó pudo apretar y lo pudo haber noqueado. Digo que solo hace lo necesario para ganar, no se esfuerza más para convencer y para lograr un nocaut como en sus primeras peleas”, añadió.

Cabe destacar que Canelo Álvarez ha recibido críticas por sus anteriores actuaciones ante Dmitry Bivol (que lo derrotó) y las victorias no tan impresionantes sobre Gennady Golovkin y John Ryder, por lo que comenzaron a decir que el mexicano estaba en declive.

Una de las cosas que menciona Carlos Cuadras y que coincide con lo que al público no le ha convencido de las presentaciones del tapatío frente a Ryder y Charlo, es que a ninguno los pudo noquear a pesar de que logró derribarlos en una ocasión a cada uno en las peleas. Por ello, Canelo Álvarez sigue dejando dudas de si sigue en su prime o ya comenzó su descenso.

Canelo Álvarez dominó fácilmente a Jermell Charlo en el duelo campeones indiscutidos. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

De hecho, el mismo campeón indiscutido de las 168 libras reconoció que no lució bien, pero después de su combate contra Jermell Charlo -a quien dominó fácilmente el pasado mes de septiembre- expresó que se sintió al 100% y que a esta versión de su carrera “nadie le puede ganar”.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

