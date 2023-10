Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de octubre de 2023

Piscis

Querido Piscis, tu intuición es un regalo divino en este momento. Neptuno te sumerge en un mar de sueños y creatividad. Confía en tus corazonadas y permite que tus emociones fluyan. Tu sensibilidad es tu mayor fortaleza. No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va dificultar mucho el lograr perder peso. Ten cuidado con lo que vas expresar sobre todo en el área de tu familia pues podrías ocasionar un disgusto o mal entendido con un miembro de ella. Eres una persona buena y de nobles sentimientos y eso ocasiona que las demás personas se aprovechen de eso. El amor será un sentimiento complicado para tu vida pues no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable. Tu trabajo se visualiza bien sin embargo si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas. Si esa persona no hace nada por ti ni por tenerte en su vida crees que valga la pena seguir ahí esperando ese cambio que sabes bien que nunca va llegar? Next, no te compliques tu vida y disfruta quien eres y hacia dónde te diriges.

Acuario

Acuario, tu mente brillante está en su punto máximo. Urano te inspira a romper barreras y aportar innovación al mundo. Abraza tu originalidad y comparte tus ideas revolucionarias con otros. El cambio comienza contigo. Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va encargar. Si ya tienes una relación es importante que veas qué es lo que está sucediendo pues ha habido muchas dudas en estos días por acontecimientos que han sucedido. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con que de verdad vale la pena. Muchas veces te expones demasiado a chismes y malos entendidos por estar defendiendo a personas que no deberían de ser parte importante para ti. Algunas ocasiones descuidas tus cosas por atender las de otras personas, mientras vivas así jamás concretarás tus metas y sueños. No confíes tanto en quien se te acerca como cordero manso y que no rompe un plato pues cuando menos lo acuerdes sacará las uñas.

Capricornio

La disciplina y la determinación son tus mejores amigos en este momento, Capricornio. Saturno te anima a establecer metas concretas y a trabajar incansablemente para alcanzarlas. La recompensa será dulce, así que mantén la vista en el premio. Cuida la parte de tus sentimientos no la expongas por quien no vale la pena. Ten cuidado con persona del sexo femenino que te andará rondando de piel aperlada a morena podría andar hablando mal de ti y de tu trabajo. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquier bato o vieja que no sabe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos pero tampoco abuses que te van a mandar bien lejos, recuerda que no es interés sino aseguramiento de tu futuro. Si ya tienes pareja no andes de más con otras personas por las redes sociales. Cambios importantes en los dineros, te llegaran en pocos días. Hay posibilidad de viajes y de salidas con amistades, empezarás a darte cuenta quienes de esas personas realmente valen la pena y quien de plano solo constituye un obstáculo en tu camino. Mejoras laborales y ofrecimientos han de llegar cuando menos lo esperes.

Sagitario

Querido Sagitario, la aventura te llama a gritos. Júpiter, tu regente, te impulsa a expandir tus horizontes y explorar nuevos territorios. Viaja, aprende y crece. La sabiduría y la suerte están de tu lado, así que no dejes que nada te detenga. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas cansado de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa quitarte la caricia y después ni adiós te dicen. Mejoras de salud en familiar, posibilidad de un cambio de domicilio, y se solucionará problema económico que existían en casa. Dinero que te debían regresa. Familiar se enferma, nada de gravedad. Te enteras de cómo está jodiendo la vida a ex pareja y a ex amistad, el karma no perdona. Date tu lugar y ponte más intenso antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Etapa buena sin embargo hay cicatrices que solo han sanado por fuera sin embargo por dentro seguirán afectando un poco más. Ten presente quién eres y lo que necesitas en tu vida, recuerda que la persona correcta llegará en los tiempos perfectos y no cuando te dé la gana a ti, si lo haces por tu cuenta posiblemente sigas equivocándote.

Escorpión

Escorpio, estás en un viaje de transformación profunda. Las sombras del pasado se desvanecen, y la fuerza interior emana de ti como un volcán en erupción. Abraza los cambios y las oportunidades de renacimiento. ¡Eres invencible! Noticia de amistad llegará a tus oídos y podría ponerte muy de malas, no hagas caso y deja que la vida se encargue de todo. La ingenuidad que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. Movimientos en el amor te ayudarán a mejorar, mejorará mucho la relación que llevas en caso de tener pareja, un acontecimiento los unirá más que nunca. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. La vida te colmará de nuevas oportunidades en lo laboral, material y sentimental, aprende a decir que no y no siempre decir sí a todo solo por quedar bien. Familiar enfermará. Hay posibilidad de un viaje o de cambio de domicilio. No vivas en el pasado, necesitas quitar todas esas cosas de tu camino pues no te dejarán avanzar de la forma que necesitas y debes hacerlo.

Libra

La armonía y la belleza son tus palabras clave, Libra. Venus, tu regente, te inspira a crear equilibrio en todas las áreas de tu vida. Dedica tiempo a cuidarte a ti mismo y a cultivar relaciones amorosas. Tu encanto natural te abrirá puertas. Hay muchas oportunidades de crecimiento en el área económica pero también se visualiza la llegada de persona piel blanca que podría meterte en problemas se más precavido o precavida y no confíes tan pronto en las personas. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada pues podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pedo, la vida sigues es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. Nuevos escenarios y nuevas oportunidades podrían ser la solución a muchos problemas además de encontrar a esa persona que tanto necesitas y requieres en tu vida y estabilizarte en cuestiones del corazón. No tengas miedo a enfrentar nuevos retos recuerda quien eres y hacia dónde te diriges.

Virgo

Querido Virgo, la organización y el perfeccionismo son tus aliados en este momento. Marte te impulsa a tomar medidas concretas para alcanzar tus metas. Enfócate en tus tareas y proyectos, y verás cómo los resultados superan tus expectativas. ¡El éxito está a la vuelta de la esquina! Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones que son sin motivo alguno. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Es importante que no descuides tu cuerpazo criminal ni tu alimentación, tienes mucha fe y poder para lograr lo que se te de tu gana sin embargo no te has sabido dar cuenta de eso. Una amistad te buscará por problema sentimental. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. Días de mucha reflexión en los cuales no querrás ni levantarte de la cama, ánimo vida solo una, aprende a disfrutarla. Si ya tienes una relación o una pareja debes aprender a darle su lugar y no quitarle su libertad, algunas veces sueles exigir más de lo que puedes ofrecer y cuando te exigen ya no sabes dónde meterte.

Leo

¡Es tiempo de brillar, Leo! El Sol, tu regente, ilumina tu camino y te infunde una energía magnética. Tu creatividad y carisma están en su punto máximo, así que lánzate a proyectos artísticos o sociales que te hagan sentir vivo. La vida es una obra de teatro, ¡y tú eres la estrella! Ten paciencia y no te desesperes pues lo mejor está por venir, sino te ha ido del todo bien en tu vida debes aprender de esos errores para poder abrir las puertas a nuevas cosas. Cuida más lo que sale de tu boca estas poniendo en mal tu reputación. Vienen cambios de humor muy perros que te van ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente, no dejes nada para mañana o se te juntará la chamba y el trabajo. Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más canijo o canija en ese aspecto. Si tienes pareja una ola de chismes, inseguridades y celos podría poner en la cuerda floja la relación. Posibilidad de un viaje y traición por parte de ex pareja o te va querer dar un golpe bajo como venganza. Cuídate de caídas y de chismes por parte de amistades o vecinos te tienen mucha envidia y no descansarán hasta verte debajo de ellos.

Cancer

Los astros te piden que te conectes contigo mismo, querido Cáncer. La Luna, tu regente, te guía hacia la introspección y el autoconocimiento. Aprovecha este tiempo para sanar heridas emocionales y nutrir tu alma. ¡Tú poder está en tu vulnerabilidad Algunas veces esperas demasiado de las personas y ese es uno de los principales errores que cometes pues cuando te quedan mal sientes perder demasiado, recuerda que para que termines con esas decepciones no esperes más de la cuenta y más si ya te fallaron una vez. Tiempos de reflexión e iniciar con nuevos propósitos para el mes que está por llegar. Ten cuidado con lo que cuentas, podrías echar a perder tus planes o cebarlos, la gente que te rodea es muy envidiosa. Es posible que en estos días recibas noticias de una persona que no es de tu agrado pero que se la ha pasado agrediéndote o mandando indirectas hacia tu persona, que no te importe, trata de no mezclarte en esas situaciones ni dar pie a que sea un cuento de nunca acabar. Confía más en tu capacidad de lograr tus metas, tienes todo para conseguir lo que quieres pero no lo aprovechas como se debiera debido a que pierdes el tiempo resolviendo la vida de personas que no deberían de importarte demasiado.

Géminis

Querido Géminis, la comunicación es tu fuerza. Mercurio te sonríe desde los cielos, dándote la habilidad de expresarte con claridad y persuasión. Así que, ¡haz valer tu voz y comparte tus pensamientos con el mundo! Las conexiones humanas serán tu fuente de inspiración. Te vienen muchas nuevas oportunidades en áreas como el amor y lo laboral, sueños que te anunciarán la llegada de nuevas personas a tu vida entre ellas una que retorna del pasado. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges pues podrías perder el piso sin darte cuenta. Hay días que no te aguanta ni la gestora de tus días osea tu santísima mamá y eso se debe a tus cambios repentinos de humor, aprende a controlar tu carácter. Ten paciencia con las personas que te rodean, no busques la manera de agradar a todo mundo que jamás lo conseguirás, recuerda que quien te quiera tendrá qué hacerlo tal como eres y sin necesidad de cambiar tu mundo. Trata de no ser tan aprensivo con tus amistades pues algunas veces las cansas con escenas de celos que no vienen al caso. Cuídate de caer en chismes de vecindad pues podrías dañar una amistad, la llegada de dinero extra mejorará tu economía.

Tauro

Tauro, la Tierra se mueve bajo tus pies, y eso significa que es el momento perfecto para centrarte en tus objetivos financieros y profesionales. Las oportunidades están a la vuelta de la esquina, así que trabaja con determinación y cosecharás recompensas. ¡Tú persistencia te llevará lejos! La vida te dará nuevas oportunidades en los negocios, en el amor viene la culminación de una etapa o relación, aquí lo importante es el aprendizaje que dejará, si continúas en una nueva etapa con tu pareja que sea lejos de celos, faltas de respeto y sobre todo mucho amor y confianza. Trata de confiar más en ti y en tus talentos, no todos los que te rodean son buenos y muchos no creen en ti es momento de demostrarle al mundo y sobre todo a ti lo que eres capaz de lograr por tu cuenta. Muchos cambios, podrían presentarse escenas de celos por parte de pareja en caso de tener debido a una amistad. Ya no pierdas tu tiempo en quien no vale la pena, dedícate a verte mejor, no comas alimentos que te engorden, cuida tu figura que si tu no lo haces nadie lo hará. Dos personas de piel blanca andarán hablando pestes de ti, los vas identificar en no más de 10 días, no des pie a discusiones solo marca tu raya y aléjate.

Aries

Querido Aries, ¡prepárate para desplegar tus alas y volar alto! La Luna y Marte están haciendo su danza celestial, impulsándote a tomar riesgos y perseguir tus pasiones con una valentía inquebrantable. No temas lanzarte a nuevas aventuras, porque este es tu momento de brillar como el intrépido líder que eres. Nuevos amores se aproximan pero también sufrimiento, nadie dijo que sería fácil lo importante aquí es que hagas lo que más te llena y mueve tu mundo. Cuídate de traiciones de personas de piel blanca pues estarán a la orden del día sobre todo en tu trabajo o vecinos. No caigas en manipulaciones absurdas, las personas con tal de lastimar o conseguir lo que quieren sueles hacer muchas cosas, aprende a ver a las personas sin mascaras ni atributos, así crudamente solo así no caerás en sus juegos. La llegada de personas nuevas a tu vida cambiará tu perspectiva de las cosas, no dejes nada para mañana, haz las cosas hoy pues es cuando mejor se darán. No ames más de lo que te pueden amar o querer o podrías terminar sufriendo más de la cuenta, no pierdas oportunidades que llegarán en estas fechas pues no se volverán a repetir, aprende a decir que no a quien lo merece y darle tu mano a quien se preocupa más por ti.