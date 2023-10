Una empresa quiso pagar $23,500 dólares con monedas, pero un juez intervino y tomó una decisión tajante

Un juez en el condado de Larimer, Colorado falló en contra la empresa de soldadura JMF Enterprises en ese estado el pasado lunes, luego de que la compañía intentará pagar unos $23,500 dólares en monedas al subcontratista Fired Up Fabrication.

Joseph Findley, juez del condado destacó que este acto por parte de la empresa es “maliciosamente y de mala fe”, por lo tanto, le ordenó a John Frank propietario de JMF pagar de manera convencional ya sea por medio de un cheque o transferencia electrónica.

Asimismo, Frank también deberá pagar los honorarios y costos de los abogados de Fired Up Fabrication.

¿Cuándo surgió la disputa?

El inconveniente se suscitó cuando JMF decide contratar a Fired Up Fabrication para la construcción de unos apartamentos, no obstante tiempo después, la subcontratista presenta una demanda asegurando que la empresa que los contrató no les había pagado en su totalidad.

En julio ambos logran llegar a un acuerdo de pago por $23,500 dólares; sin embargo, JMF alega que no se indicó con exactitud cómo debida pagarse el dinero. Fue cuando en agosto el abogado de Fired Up Fabrication recibe una caja que pesaba más de 6,500 libras o 3 toneladas con monedas suelta.

Danielle Beem, representante legal de Fired Up Fabrication destacó que “incluso si quisiera tomar esta caja de monedas, no tengo forma de hacerlo”, dijo. Aunque JMF luchó para que el tribunal aceptara esa forma de pago el juez estuvo de acuerdo con el representante legal de Fired Up Fabrication y dio el fallo en contra de la empresa de soldadura.

