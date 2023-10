Hijo de Kourtney Kardashian y Travis Barker ya tiene nombre

El baterista de Blink-182, Travis Barker, finalmente ha revelado el nombre del bebé que espera con Kourtney Kardashian. En un episodio reciente del podcast “One Life One Chance”, el rockero compartió algunas noticias interesantes sobre su decisión de nombrar a su hijo “Rocky”.

El anuncio se produce después de meses de especulaciones sobre la pareja. Barker dijo en una entrevista que se espera que el bebé nazca alrededor de Halloween y tiene hasta la primera semana de noviembre para llegar al mundo. Esto, para que todo en materia de salud vaya bien para Kourtney.

La pareja dio una pista sobre el nombre en junio pasado cuando Travis comentó en broma una de las fotos del embarazo de Kourtney en Instagram y dijo que ya sabía el nombre. Pero, para ese momento supuestamente no estaban muy seguros del nombre.

Hija de Travis Barker, Alabama, ayudó a escoger nombre del hijo con Kourtney Kardashian

El baterista admitió que había intercambiado ideas con su hija, Alabama Barker. Dijo que le encantaba “Rocky Thirteen”. Explicó que se inspiró en el guitarrista de Suicidal Tendency, Rocky George: “13 es el número más grande jamás creado”, dijo.

A pesar de su entusiasmo, su hija Alabama sugirió otras opciones como: Audemars, Milan y Cloud. La elección del nombre “Rocky” fue la mejor, pues la pareja es amante del rock. En junio, Kourtney y Travis revelaron el género de su bebé al hacer una versión de “All The Small Things” de Blink-182.

Recordemos que la pareja pasó por serios problemas iniciales de fertilidad. Así que, el pequeño que llegará en nada es una bendición para la familia.

Ambos tienen hijos de relaciones anteriores. Kourtney tiene tres con Scott Disick. Por su parte, Travis tiene dos y también una hijastra que ha criado por muchos años.

Kourtney Kardashian y Travis Baker tuvieron emergencia médica por embarazo

Kourtney Kardashian compartió hace unas semanas, una publicación en su cuenta de Instagram, que puso a todos sus fans a temblar. Se trataba de una emergencia con el embarazo de la hermana de Kim Kardashian.

Paralelamente, la band Blink-182 anunciaba la suspensión de su gira por Europa y que, Travis Barker, estaba viajando de regreso a Los Ángeles. Esto verdaderamente alertó a todos.

Horas después, unas fotos de Kourtney y Travis saliendo del hospital daban origen a especulaciones de si, realmente era ella la de la emergencia. Después de saberse que el resto de familiares estaban bien, se supo que “Koko” fue intervenida quirúrgicamente y de emergencia.

Kourtney Kardashian superó con éxito cirugía fetal

TMZ dijo que la emergencia fue tan grave, que la hermana de Kylie Jenner tuvo que someterse a una cirugía fetal para salvar la vida del bebé. La pareja agradeció entonces al personal médico:

“Estamos eternamente agradecidos por salvar la vida de nuestro bebé. Cómo alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a comprender ese sentimiento de miedo”, dijo la empresaria.

Kourtney Kardashian se encuentra increíblemente bien y a la espera de que en cualquier momento ella, Travis Barker y el resto de familiares le den la bienvenida a “Rocky.

