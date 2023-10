¿Problemas para ver la televisión? Prueba estos ajustes para personas con problemas de visión

Cómo usar las descripciones de audio, los modos de alto contraste y otras funciones de accesibilidad.

Consulta el menú de accesibilidad de tu televisor para ver todas las opciones disponibles para las personas con deficiencias auditivas o visuales.

By James K. Willcox

A David DeNotaris le encanta sentarse con su familia a disfrutar de “Suits”, una serie de abogados. No es nada extraño, la serie está resurgiendo con fuerza en Netflix. Lo que es digno de mención, sin embargo, es que el señor es ciego desde que tenía 19 años.

Hace años, ver la televisión no le atraía tanto a DeNotaris, conferenciante motivacional y entrenador especializado en temas de accesibilidad y resiliencia. Pero los avances tecnológicos han cambiado la situación. Un momento decisivo fue el desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s en 2020, cuando el evento se retransmitió con audio-descripciones por primera vez.

“Cuando era más joven, mi familia solía ver el desfile de Macy’s, pero a mí nunca me entusiasmó”, dice. “Pero cuando la NBC empezó a ofrecer audio-descripciones del desfile, los colores, las formas, las carrozas, los bailarines, los personajes y los vehículos hicieron que el desfile cobrara vida para mí. Pude compartir esa experiencia con mi familia de una forma que antes no podía”.

Las descripciones en audio de lo que ocurre en la pantalla son sólo una de las tecnologías que pueden ayudar a las personas ciegas o con poca visión a disfrutar de la televisión, aunque no puedan ver claramente las caras de los actores, identificar los objetos del fondo o leer los menús o el texto impreso en la pantalla. Las tecnologías avanzan rápidamente y, si tú o alguien que conoces tiene algún tipo de pérdida de visión, las funciones de accesibilidad de la televisión que enumeramos a continuación podrían ayudarte.

Uno de los motivos de estos avances es una ley de 2010 llamada 21st Century Communications and Video Accessibility Act (Ley de accesibilidad a las comunicaciones y el video del siglo XXI, o CVAA). Esta ley actualizó la anterior legislación federal sobre comunicaciones para ofrecer mejores subtítulos y descripciones en audio para los consumidores. Una nueva propuesta de ley podría optar por ir más allá. La Communications, Video, and Technology Accessibility Act (Ley de accesibilidad a las comunicaciones, el video y la tecnología, o CVTA) exigiría la audio-descripción para casi toda la programación televisiva y ampliaría las normas para incluir todos los contenidos de streaming.

Tanto los consumidores como los defensores de las personas con discapacidad afirman que aún queda mucho por hacer. Mientras tanto, para aprovechar las funciones existentes, opta por la sección Accessibility (Accesibilidad) de los Settings (Ajustes) de tu televisor. Los ajustes varían según el fabricante del televisor; los ejemplos a continuación corresponden a una variedad de televisores 2023 de Hisense, LG, Roku, Samsung y Sony.

Varias de estas funciones te permiten usar el televisor sin ningún tipo de visión: puedes escuchar descripciones en audio y guías de programas, y ajustar el volumen y otros parámetros mediante comandos de voz. Otras funciones te permiten ver mejor lo que ocurre en la pantalla; por ejemplo, aumentando el contraste o cambiando los colores de la imagen.

Al igual que los televisores de otras marcas, los televisores Roku tienen un menú de Accesibilidad en Ajustes que te permite activar y ajustar las distintas funciones de accesibilidad.

Source: Roku

Subtítulos

Gracias a la ley de 2010, y a la Americans with Disabilities Act (Ley para estadounidenses con discapacidades), toda la programación que se emite por televisión o por cable tiene subtítulos. Y si ese contenido está disponible más tarde online, seguirá teniendo los subtítulos. La mayoría de los programas en streaming producidos por plataformas como Netflix y Hulu también tienen subtítulos.

Sin embargo, los subtítulos pueden no ser fáciles de leer para las personas con problemas de visión. Muchos televisores permiten personalizar el estilo, el tamaño, el color y la opacidad del texto de los subtítulos, así como los colores de fondo. Aumentar el tamaño del texto y el contraste con el fondo puede hacerlo más legible.

Controles y descripciones de audio

La mayoría de los televisores admiten audio-descripciones, como las que permiten a David DeNotaris disfrutar del desfile de Acción de Gracias por televisión. En algunos televisores, esta función se llama Screen Reader (lector de pantalla), y muchos aparatos permiten ajustar la velocidad, el volumen y el tono de la voz. Posiblemente son pocas las personas que conocen tecnologías como las que verás a continuación, que varían de una marca a otra. Es una buena idea explorar los ajustes de accesibilidad de tu televisor para ver qué hay disponible.

Además, muchos televisores con asistentes digitales incorporados, como Amazon Alexa y Google Assistant, permiten el control de manos libres de ciertas operaciones, como la búsqueda de programas y películas para ver. También puedes usar comandos de voz para encender y apagar el televisor o para ajustar el volumen.

Las funciones de accesibilidad de Google TV incluyen descripciones de audio/video de lo que se está reproduciendo en el televisor, y TalkBack, que lee títulos, subtítulos o cualquier texto que selecciones.

Source: Google

Cambiar el contraste y el color

Hay varios ajustes de imagen que pueden ayudar a las personas con visión limitada. Por ejemplo, muchos televisores ofrecen ahora un ajuste de alto contraste para el texto que facilita su lectura. Esto funciona ajustando el fondo de algunos menús y los colores de los tipos de letras. Si tienes un televisor antiguo que carece de este ajuste, puedes intentar ajustar el contraste manualmente en el área de controles de imagen del menú principal de Settings (Ajustes).

Algunos televisores LCD Samsung de alta gama tienen una función avanzada llamada Relumino que hace algo parecido con todas las imágenes de la pantalla. Relumino perfila los bordes de los objetos al tiempo que aumenta el contraste de la pantalla, ajusta el brillo y realza los colores. Esto puede hacer que sea más fácil para los espectadores con problemas de visión identificar a las personas y las formas de otros objetos en la imagen.

Estas son algunas de las funciones adicionales a las que puedes acceder.

La tecnología Relumino de Samsung puede crear bordes exagerados alrededor de objetos y personas para hacerlos más identificables para las personas con poca visión.

Source: Samsung

Mandos a distancia

Además de las funciones del mando a distancia, como los botones para activar y desactivar los subtítulos y las audio-descripciones, exigidas por la CVAA, muchos fabricantes de televisores han hecho que sus mandos a distancia sean más fáciles de usar para las personas con discapacidad visual.

Por ejemplo, muchos fabricantes incluyen ahora un botón de acceso directo de Accesibilidad en los mandos a distancia para facilitar el ingreso a esos ajustes. Otras veces, se puede acceder al menú de accesibilidad pulsando prolongadamente el botón de silencio.

Además, algunas marcas de televisores permiten a los usuarios escuchar una descripción sonora de las funciones del mando a distancia. Un ejemplo es la función Learn Remote Control (aprenda a manejar el mando a distancia) de los televisores LG y Samsung; si pulsas un botón del mando a distancia mientras el modo está activado, oirás una explicación del nombre y la función de cada botón.

Hoy en día, muchos televisores tienen asistentes digitales integrados, como Amazon Alexa y Google Assistant, que te permiten controlar el televisor y buscar programas usando comandos de voz.

Además, hay un gran número de mandos a distancia universales de terceros para televisores y cajas de cable que tienen funcionalidades, como botones extragrandes e iluminados, para ayudar a los usuarios ciegos o con poca visión. Algunos mandos a distancia usan diferentes formas, texturas o características táctiles, como puntos en relieve, para ayudar a identificar los botones.

