Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de noviembre de 2023

Piscis

No permitas que nadie robe tu paz y tranquilidad es momento de despojarte del pasado y de todo aquello que te detiene y no te permite ser feliz, podrías sentir la necesidad de buscar a una persona de tu pasado pues en el fondo la extrañarás mas que nunca. Posibilidad de un viaje, en los amores hay un terreno muy complicado y eso se debe a tu carácter y orgullo, recuerda que si no bajas la guardia no lograrás nada, sé tú quien dé el primer paso y que no quede en ti solucionar esos problemas. Si una vez te fallaste así mismo no permitas que eso vuelva a pasar, tienes el poder para luchas por tus sueños y metas y alcanzarlos. Si tienes pareja podrían entrar en conflicto al no ponerse de acuerdo sobre una situación.Días difíciles por algo que te ha afectado mucho sentimentalmente, los días te ayudarán a sanar y estar mejor. Ten mucho cuidado en cuestiones de trámites de papeles pues algo no podría salir bien, te espera la llegada de una persona del signo de cancer, libra o Géminis que te va enseñar grandes cosas. Recibirás noticias de persona que había estado disgustada contigo.

Acuario

Una persona se aleja de tu vida y te dejará un gran vacío sin embargo con el tiempo comprenderás que fue lo mejor para ti. Tienes la posibilidad de iniciar una etapa llena de nuevas oportunidades y un amor por consolidarse. Se te acercará amistad que antes ni te mascaba, ten mucho cuidado pues solo busca sacar información. Ya no veas atrás no te flageles ni te hagas daño, no te culpes de errores y perdónate que la vida es hora, ya no la dejes pasar y comienza a disfrutarla. Deja de creer en quien solo te llena de palabras y nunca te muestra hechos, deja de hundirte y quejarte por lo que no puedes lograr, es momento de confiar en tu capacidad de lograr meta y sueños. En los negocios debes ser más inteligente pues es probable que sufras algún tipo de fraude o pérdidas en los dineros, no cuentes planes ni proyectos pues la gente envidiosa no duerme. Hay posibilidad de cambios laborales que podrían perjudicarte, no tomes ninguna decisión hasta estar bien seguro hacia dónde te diriges.

Capricornio

Si tu pareja se ha mostrado distante es momento de cuestionarla para dejar las cosas en claro , no dejes nada para otro día y aprovecha cada segundo de tu vida para consolidar tu felicidad y hacer las cosas bien. Ten cuidado con la manera de penar pues podrías hacer juicios sobre ciertas personas y cometer grandes errores, deja de pensar que todo el mundo está en tu contra, que hayas sufrido en tu pasado no significa que vaya a volver a suceder, aprende de tus equivocaciones y deja de lamentarte y vivir de rodillas, tienes el mundo a tu favor y las oportunidades de concretar muchos viajes que te has visualizado, tu principal problema es que no crees en ti. Es probable que sufras de insomnio en estos días, haz a un lado tus problemas y centra tus energías y tiempo en buscar soluciones, no pienses tanto en el pasado ni en el futuro, recuerda que es incierto, solo tienes tu presente. Cada día estarás mas consiente de quién eres y hacia dónde te diriges, algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te dejas llevar por tu corazón y no por lo que te dicta tu cabeza, nuevos amores se visualizan en tu terreno entre ellos uno regresa del pasado y otro proviene de una amistad, no vuelvas a lo mismo y ve por cosas mejores.

Sagitario

Cuida mas las relaciones familiares y deja de andar metiéndote donde no te llaman o de lo contrario saldrás bien bufado o bufada. Es posible que en estos días sientas ganas de reencontrarte con quien eras en el pasado, recuerda que tus cambios han sido por madurez y para no volver a cometer los mismos errores ni toparte con personas sin corazón que solo buscaban aprovecharse de ti. Ten cuidado con tu corazón sueles entregarlo muy pronto y por esas razones sales lastimado o lastimada, aprende a ver a las personas sin disfraces, como son en crudo, sueles apreciar solo las virtudes y no ver los defectos y después te pesa al descubrir lo que realmente existía en esa persona. Se visualiza una etapa más tranquila y serena, sino tienes pareja no te sientas mal lo mejor tarda en llegar, disfruta tu soltería y no dejes que nadie interrumpa tu felicidad y si la interrumpen ponlos en su lugar sabes bien cómo hacerlo. Con el paso de los días entenderás el por qué muchas cosas no funcionaron.

Escorpión

Se aproxima un viaje y la llegada de una nueva amistad, te va a cambiar mucho la manera de ver la vida. Ten cuidado con cambios de estado de ánimo podrías tomar decisiones equivocadas. Un amor de tu pasado regresa pero solo para incomodar y fregar tu existencia, no te detengas y sigue tu camino. Importante no te tomes las cosas tan apecho y des un respiro, tienes un carácter de la fregada y de pronto te prendes un friego y sueltas el fregazo, está bien, pero algunas veces las cosas no son para tanto. Ten cuidado con cambios bruscos de temperatura pues hay enfermedades respiratorias e infecciones de garganta en el mes que inicia. La vida te llenará de oportunidades y sorpresas en el ámbito de los negocios y de la salud, estas en una etapa excelente para bajar de peso, ponte las pilas y lo conseguirás a la brevedad, recuerda que eres de los que engordan rápido y ya viene una temporada complicada, baja unos kilos para mejorar tu salud. No descuides la parte de tus sentimientos, te has hecho de corazón duro y eso se debe a las traiciones que has recibido en este último tiempo. Ya no trates de aparentar alguien que no eres, muéstrate tal eres con tus defectos y virtudes no cambies por complacer a alguien que nadie lo va hacer por ti.

Libra

Es momento que comiences a ver más por ti antes que los demás si el amor no llega a la fregada que solo o sola viniste y no por eso te vas a lamentar o dar en la madre.Un familiar te tiene mucha envidia o mala leche y ha hecho juicios sobre tu persona que no te afecte, al final que hablen bien o mal pero que hablen. La llegada de una persona del pasado podría cambiar completamente tu perspectiva hacia la vida, ya no temas a lo que la vida pone a tu paso, acéptalo, enfréntalo y date la oportunidad de disfrutarlo sean éxitos o caídas. Cuida tus espaldas pues estarás expuesto o expuesta a criticas por parte de otras personas que te quieren dañar o ver en el sueño. No tengas mido de equivocarte pues ahí estará la clave para que sientes cabeza y no cometas las mismas equivocaciones. Cuídate de amores de una noche podrías exponer tu corazón. No temas a cambios en el área laboral pues una decisión que tomarás en poco tiempo será la clave para que se te abran muchas puertas en tu vida. Se ven nuevos amores y un viaje en puerta. Familiar se enfermará y caerá en cama.

Virgo

La vida te pondrá en situaciones muy perras en las cuales te desarrollaras y conocerás la fuerza que llevas dentro, no te detengas en el camino del amor y si esa persona te agrada y gusta pues dile lo que sientes si te acepta ya fregaste así no estarás perdiendo tu tiempo esperando que se decida, lo que tenga que ser será. Momento de cambios en cuestiones de actitud y estados de ánimo, dale pa’ delante a todo y que valga lo que pase, no te quedes con ganas de nada pues es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo. Ten mucho cuidado con amistades falsas que estarán apareciendo en estas fechas, mostrarán su verdadero rostro y quizás te incomode mucho. Si tu pareja busca motivos para estar discutiendo tu busca motivos para mejorar la relación, haz lo que tengas que hacer y que no quede en ti mejorar la relación, si al final no sigue flotando el barco al menos no será tu culpa. Te llegarán nuevas oportunidades en el amor y en muchos más ámbitos de tu vida, ten mucho cuidado de las personas que se te acercarán a ti en próximas fechas muchas de ellas no serán de confiar y solo te buscarán para obtener algo de provecho. Cuida mucho la monotonía en caso de tener una relación pues será la que pueda distanciarte de tu pareja. Podrías ser víctima de un robo o perdida material, cuida muy bien tus cosas y sobre todo tu dinero.

Leo

Recuerda que el que quiere las puede, así que déjate de mamaderías y ponte as pilas que esa persona solo te va hacer caso si te acercas y das el primer paso, te da pavor que te vuelvan a fregar pero si así vas estar toda tu vida jamás concretarás algo. Ya no pretendas cambiar tu forma de ser por nadie, recuerda que tu esencia solo a ti te pertenece y nadie es tan importante para que dejes de ser tu. Se aproximan varios eventos entre ellos una boda y una fiesta en la cual conocerás a muchas personas y te agradará una de ellas. Es importante que te cuides de una amistad piel blanca pues podría estar poniendo a varias personas en tu contra. Es posible que comiences a sentir necesidad de cambiar la rutina y de buscar cambiar tu forma de llevar la vida. En la medida que des recibirás y en la medida que dañes te dañarán, así que tu tienes la última palabra. Tu carácter será tu fuerza en estos días, aprende a saber decir que no, ten presente que no debes de bajar la guardia por nadie pues nadie merece que lo hagas. Te esperan cambios en tu vida, ponte las pilas y no te dejes caer por nadie, recibirás criticas de personas que no te ven con buenos ojos, es posible que la vida te ponga una prueba en la cual tendrás que aprender muchas cosas entre esas cosas ser más paciente con las personas y no desesperarte tan pronto.

Cancer

Podría sentir la necesidad de iniciar un amorío con una persona con la que has estado saliendo o esta por llegar, hay miedos en ambas partes pero la comunicación, la paciencia y el respeto podrían lograr que nazca un sentimiento entre ustedes. En los próximos días conocerás la verdadera cara de una persona, todo eso que te negaste a creer y pensar sobre el resultará cierto y te sentirás muy decepcionado. Ya no te permitas caer por nadie y no vuelvas a rogarle a nadie, sécate las lagrimas que pudiste haber derramado y vuelve a ser el mismo o la misma hija de la tostada que eras. Oportunidad de iniciar negocio con una amistad, te van a llegar chismes y dimes y diretes de personas que menos pensabas, que no te afecte nada de eso y se te resbalen esas cuestiones, es posible que en estos días sientas necesidad de buscar a quien ya se fue y ya no es parte de tu vida, no te claves tanto en ese asunto y deja que las cosas tomen su curso, se aproximan cambios de temperamento, podrías dañar a personas muy importantes para ti. Ten cuidado con lo que deseas algunas veces tus pensamientos son muy negativos. Algunas veces tu corazón es demasiado débil y no conoce de malicia, aprende a poner un escudo protector el cual te aleje de esas personas que solo te buscan cuando se les atora algo. Muchos cambios en los amores y en las cuestiones que tienen que ver con el área laboral.

Géminis

Un enfermedad de amistad o familiar se podría presentar en fechas próximas, no será nada de gravedad. Arreglarás documentos o realizas un tramite. En la medida que te alejes de personas que no te toman en cuenta será en la medida en que empieces a sanar viejas heridas y valorarte como un ser individual y darte cuenta que no requieres de nadie para ser feliz. Nuevos cambios en tu vida pues estarás madurando de una forma muy rápida, ya no te dolerán las caídas y será complicado que te vuelvan a ver la cara o hacer daño, de la experiencia se aprende. Si tienes una relación ten mucho cuidado con amistades de tu pareja ya que podrían influir en un enfrentamiento entre ustedes. Una amistad está comenzando a sentir sentimientos por ti, identifica se quien se trata y date la oportunidad de conocer a esa persona, te llevarás una sorpresa al saber lo que está dispuesta a ser por obtener un poco de tu atención. Oportunidad de mejorar en la economía, has traído en mente iniciar un negocio, no te quedes con ganas hazlo, es una excelente oportunidad para ti. Cuídate de dolores musculares pues estarán a la orden del día. Te llegará una noticia de ex pareja, es probable que te vuelvas a confundir.

Tauro

Ya es momento de pensar hacia donde te diriges y maduras sobre tus pensamientos, algunas veces caes en provocaciones muy fácil y te dejas llevar por comentarios tontos al filo de hacer tormentas en un vaso de agua, no caigas en esas cuestiones pues las personas solo buscan sacarte de tu circulo de tranquilidad. Cambia las cosas en tu casa y tira lo que no te sirva pues eso te ayudará a mover energías y renovar entrada de cosas positivas a tu vida. Traes muchas envidias pues eres de las personas que la mayoría de las veces logra lo que se proponga y cobras muy caro las facturas ha quienes te traicionan, aprende a no quedarte cayado y decir las cosas como son si les molesta que se frieguen. Cuida tu carácter algunas veces estás que no te aguantas ni tú, deja de culpar a los demás de sus errores y asume los tuyos de una buena vez. No temas a nuevos cambios pues te darán la pauta para mejorar en muchos más aspectos. Cambios se aproximan, pon los pies en la tierra y trata de no alzarte más de la cuenta, recibirás muchas visitas inesperadas algunas de ella te harán tu día otras nomas te pondrán de malas, trata de no juzgar a las personas por lo que hacen, recuerda que al final del día cada quien hace lo que le da su gana.

Aries

Tus sentimientos sufrirán una revolución y empezarás a desarrollar amor por quien te busca y ha estado ahí, momento de mejorar en el trabajo y lo lograrás. Es momento de desantontarte, ya las cosas que anhelas están llegando y se verán reflejadas en las próximas semanas, ahora debes de poner de tu parte en lograr sueños y metas, en quitar de tu camino toda la pinche basura que te estorba y no te permite avanzar, cambia tu manera de pensar y se más positivo, te olvidarás de viejos amores que estaban y no estaban y nunca tuvieron los huevos ni los ovarios para tener algo serio contigo. Te vienen muchas oportunidades en un sinfín de ámbitos de tu vida, trata de ir por algo seguro y no caminar por cuerdas flojas que podrían conducirte por un camino incorrecto. Tu sentido de humor a cambiado mucho, quien se quede contigo se sacará la lotería pues tienes el poder de hacer reír y consentir a quien tienes a tu lado, ten cuidado con hablar más de la cuenta con las personas equivocadas, en el amor vienen grandes cambios pues una persona del pasado retornara a ti y sus intenciones no serán nada buenas, ten cuidado pues te va hacer mucho daño, quizás inconscientemente.