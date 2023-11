La línea iPhone 15 de Apple ofrece pequeñas pero importantes mejoras

La función Dynamic Island heredada de los modelos iPhone 14 Pro podría convertir al iPhone 15 básico en la actualización más atractiva.

Apple iPhone 15 Pro Max

By Nicholas De Leon

Así como el año pasado, si estás pensando en actualizarte comprando uno de los nuevos modelos iPhone 15 de Apple, las opciones son bastante claras.

Si quieres las últimas características, querrás un iPhone 15 Pro o un iPhone 15 Pro Max.

Si te preocupa menos la tecnología de punta, pero quieres algo que sea funcional y confiable, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus también son buenas opciones.

Estas son las conclusiones más importantes de las pruebas formales del iPhone 15 realizadas por CR, que acaban de concluir después de varias semanas, basadas en los teléfonos que compramos al por menor.

Los resultados completos, disponibles en exclusiva para los miembros de CR, muestran cuatro teléfonos inteligentes que han obtenido las mejores puntuaciones en toda la variedad de aspectos que probamos, como el rendimiento, la duración de la batería y la calidad de la cámara. Los cuatro modelos, que usan USB-C en lugar del conocido puerto Lightning, se encuentran ahora entre los teléfonos inteligentes mejor valorados en nuestras calificaciones, y el iPhone 15 Pro Max de 6.7 pulgadas ha obtenido la puntuación más alta de la historia para un teléfono inteligente.

En pocas palabras, estos son los mejores iPhones de Apple hasta la fecha. (Consulta los análisis de CR sobre el iPhone).

Los resultados completos de las pruebas refuerzan en gran medida nuestra impresión inicial de la línea iPhone 15, publicada hace dos semanas, que se basaba en modelos prestados por Apple: Los cuatro modelos son impresionantes cada uno en particular, destacando el sistema de cámara del Pro Max y la incorporación de la Dynamic Island a los modelos estándar.

Aunque todavía hay algunas pequeñas objeciones, en general es difícil encontrar algo de lo que quejarse. (En Internet, algunas personas temían que los teléfonos iPhone 15 Pro Max se rompieran con facilidad, pero las pruebas de flexión y caída de Consumer Reports no detectaron tal cosa).

La línea iPhone 15 salió a la venta a finales de septiembre y cuesta desde $799 por el iPhone 15 de 6.1 pulgadas, $899 por el iPhone 15 Plus de 6.7 pulgadas, $999 por el iPhone 15 Pro de 6.1 pulgadas y $1,199 por el iPhone 15 Pro Max de 6.7 pulgadas.

Sigue leyendo para conocer en detalle los resultados de nuestras pruebas y lo que necesitas saber sobre los iPhone de este año.

iPhone 15 y iPhone 15 Plus

Tanto el iPhone 15 como el iPhone 15 Plus son buenas opciones, con buenas puntuaciones en todas nuestras pruebas. Pero hay una cuestión clave en la que el iPhone 15 Plus se destaca: la duración de la batería.

Mientras que estos dos teléfonos tienen una capacidad similar -son esencialmente el mismo teléfono, excepto por el tamaño- el iPhone 15 Plus dura unas impresionantes 53 horas en nuestras pruebas en comparación con las 41 horas del iPhone 15. Para contextualizar aún más, el iPhone 14 Plus del año pasado tiene 48 horas de duración de la batería, según lo medido en nuestras pruebas.

Pero en todo lo demás, incluidas las cámaras delantera y trasera, así como el rendimiento general, estos dos son iguales. Por eso, elegir el más adecuado para ti depende en gran medida de tus preferencias: ¿Quieres una pantalla grande pero no necesitas características “Pro”? ¿O prefieres algo que puedas usar más fácilmente con una mano?

Yo te diré que cambié del iPhone XS al 14 Pro Max hace un año (en parte para obtener una mejor duración de la batería) y me acostumbré al tamaño más grande en solo unos días.

En cualquier caso, la mayor adición para la mayoría de los consumidores será probablemente el puerto USB-C que sustituye al puerto Lightning que apareció por primera vez en el iPhone 5 en 2012. ¿Qué significa eso?

Encontrarás un cable USB-C en la caja con el teléfono, pero el adaptador de corriente necesario para enchufar el dispositivo a una toma de corriente estándar no está incluido. Así que si aún no tienes uno para un portátil o tableta, es posible que tengas que comprar uno. Apple los vende a partir de $19, pero puedes encontrarlos en otros minoristas por menos.

Yo tengo una MacBook Air 2020, así que pude cargar el iPhone 15 usando el adaptador de corriente hecho para mi portátil.

Como consumidor, ¿qué obtienes de la transición a USB-C, aparte de tener que comprar nuevos cables para tu casa, oficina, auto, etc.?

No mucho.

Antes de que se presentara oficialmente el iPhone 15, se especulaba con que el cambio a USB-C podría aumentar la velocidad de transferencia de datos. Y sigue siendo cierto, pero no para el iPhone 15 estándar, que transmite datos a la velocidad de un rayo (480 megabits por segundo). Eso es algo lento para los estándares actuales, especialmente cuando transfieres fotos y videos a tu Mac para editarlos. Si lo haces a menudo, es mejor que consideres pasarte a uno de los modelos Pro, que transfieren datos hasta a 10 gigabits por segundo (más de 20 veces más rápido).

La otra gran novedad del iPhone 15 es la función Dynamic Island, que debutó el año pasado en el iPhone 14 Pro. El widget interactivo en forma de píldora sustituye a la “muesca” estática que se encuentra en todos los modelos anteriores que se remontan al iPhone X. Las aplicaciones móviles pueden usar este espacio para mostrar alertas meteorológicas, resultados deportivos, el nombre y el número de una llamada telefónica entrante, cuentas atrás de cronómetros y mucho más.

Si bien esto probablemente no revolucionará la forma en que usas tu teléfono, la Dynamic Island es una característica útil de tener, y es bueno ver que está disponible para más personas.

Por último, Apple ha mejorado la cámara principal del teléfono de 12 a 48 megapíxeles. Nuestros probadores consideran que la cámara está entre las mejores en nuestras calificaciones, haciéndose eco de lo que yo pensaba en mi propio uso informal. Los píxeles adicionales podrían no significar mucho si simplemente estás tomando fotos para Instagram, pero si estás buscando hacer ediciones adicionales usando aplicaciones como Adobe Lightroom o la popular aplicación iOS/macOS Darkroom, los píxeles adicionales podrían ser útiles.

Ten en cuenta que la pantalla siempre encendida y ProMotion, la tecnología de pantalla de actualización rápida que se originó en el iPhone 13 Pro, siguen siendo exclusivas del Pro.

He echado de menos ProMotion mientras usaba el iPhone 15. Probablemente sea porque he usado un monitor de computadora de actualización rápida durante unos 10 años y me he acostumbrado a ese nivel de fluidez al desplazarme por el contenido. Al mismo tiempo, es difícil echar de menos lo que nunca has experimentado, así que mientras no te pases a un iPhone 15 normal desde un 13 Pro o 14 Pro, no creo que te importe.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Tanto el iPhone 15 Pro como el iPhone 15 Pro Max deberían resultar familiares a cualquiera que haya usado un iPhone modelo Pro en los últimos años: Si tomas el modelo base de iPhone y le añades un sistema de cámara mejor, un procesador más rápido y otras mejoras de calidad de vida, tendrás una idea de lo que puedes esperar.

Lo mismo ocurre este año.

Un gorrión de los cactus visto con el zoom 5x del iPhone 15 Pro Max.

Photo: Nicholas De Leon/Consumer Reports

El iPhone 15 Pro Max es ahora el teléfono inteligente mejor calificado en nuestras calificaciones, en parte porque su cámara tiene una puntuación más alta que la del Pro Max 14 del año pasado. Mientras que la cámara del Pro Max del año pasado tiene un zoom óptico máximo de 3x, el nuevo teléfono puede hacer zoom óptico de hasta 5x. Se trata de una diferencia bastante notable, que debería facilitar la toma de fotografías de todo tipo, desde lejanas cumbres montañosas hasta tus hijos haciendo deporte después de la escuela.

El zoom óptico de 5x es exclusivo del 15 Pro Max; la cámara del 15 Pro se detiene en uno de 3x. Así que si eres de los que necesitan el iPhone con la mejor cámara posible, esta es la primera vez en unos años que tienes que optar por el Pro Max de mayor tamaño.

También es exclusivo de los modelos Pro 15 un nuevo botón en el lateral del dispositivo, donde antes estaba el interruptor de silencio. Durante años, mucha gente se limitaba a activar ese interruptor para no volver a pulsarlo. Así que Apple lo convirtió en lo que llama el botón de Acción. Por defecto, este botón silencia el teléfono, pero también se puede programar para realizar cualquier otra tarea, como abrir la aplicación de la cámara, encender la linterna o activar un acceso directo de iOS.

Los accesos directos son una función subestimada de iOS que te permiten automatizar ciertas tareas. Por ejemplo, puedes pulsar el botón Acción para activar un atajo que indique a tu puerta de garaje conectada por WiFi que se abra cuando entres en el garaje, o que encienda tu Apple TV y baje tus luces inteligentes para prepararte para relajarte.

Una serpiente de cascabel cruzando la carretera, con un zoom de 1x y 5x.

Photo: Nicholas De Leon/Consumer Reports

¿Va a salir la gente corriendo a cambiar su teléfono por el botón de Acción? Probablemente no, pero creo que Apple ha hecho un buen trabajo al convertir el poco usado botón de silencio en un espacio en blanco donde uno puede experimentar.

¿En conclusión? Tal vez las diferencias de un año a otro sean cada vez más difíciles de detectar, pero la línea iPhone 15 de este año es otro buen resultado de Apple, con el 15 Pro Max encabezando ahora nuestras calificaciones de teléfonos inteligentes. Y con el resto de la línea también con una puntuación muy buena, la decisión de qué modelo es el adecuado para ti es en gran medida una cuestión de preferencia personal.

Personalmente, no estoy seguro de si me vería obligado a cambiarme de la línea iPhone 14 del año pasado, pero ¿para los consumidores con un iPhone 13 o anterior? Hay suficientes novedades como para que valga la pena.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.