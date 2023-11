Meta podría recibir una demanda por haber robado el nombre de una compañía británica

Threads Software Limited, una empresa británica de software, ha enviado una advertencia a Meta acerca de una demanda potencial. En su comunicado, Threads Software Limited otorga un plazo de 30 días a Meta para que deje de utilizar el nombre “Threads” para su servicio en el Reino Unido. De lo contrario, amenazan con presentar una solicitud de orden judicial ante los Tribunales ingleses. Pero, ¿por qué se ha llegado a este punto y cuáles son los detalles de esta disputa legal? En este artículo, te desvelaremos todos los pormenores de esta situación que ha captado la atención de las redes sociales.

Origen de Threads

La historia de Threads se remonta a 2012 cuando JPY Ltd concibió y registró este centro de mensajes inteligente. A partir de 2014, Threads Software Limited comenzó a promocionar activamente el servicio a nivel mundial. En 2018, se realizó la primera venta comercial en los Estados Unidos, lo que llevó a JPY Ltd a escindir una nueva empresa, Threads Software Ltd. Desde entonces, Threads Software Ltd. ha otorgado licencias a casi 1000 organizaciones en todo el mundo, y sus ventas han experimentado un crecimiento anual del 200 %.

La disputa entre Threads Software Limited y Meta se agudizó a partir de abril de 2023, cuando los abogados de Meta hicieron cuatro ofertas para comprar el dominio ‘threads.app’ de Threads Software Ltd. Sin embargo, todas las ofertas fueron rechazadas de manera categórica, dejando claro que el dominio no estaba a la venta.

El conflicto escaló en julio de 2023, cuando Instagram de Meta anunció su propia plataforma de redes sociales bajo el nombre ‘Threads’. Como resultado, Threads Software Limited fue eliminada de la plataforma de Facebook de Meta.

Demanda potencial

El Dr. John Yardley, director general de Threads Software Ltd, se ha manifestado al respecto, destacando la importancia de proteger su marca y sus diez años de inversión en la plataforma. Yardley afirmó que su negocio enfrenta una seria amenaza por parte de una de las empresas de tecnología más grandes del mundo y que esta es una batalla clásica de ‘David y Goliat’ con Meta. Afirmó que desean que Meta deje de utilizar el nombre Threads de manera inmediata, y de lo contrario, solicitarán una orden judicial a los tribunales del Reino Unido.

¿Qué es Threads?

Threads, la compañía británica, es un servicio basado en la nube que tiene la capacidad de capturar, transcribir y organizar todos los mensajes digitales de una empresa, incluyendo correos electrónicos y llamadas telefónicas, en una base de datos de fácil búsqueda. Lo que distingue a Threads es su capacidad para extraer metadatos de los mensajes y crear automáticamente una libreta de direcciones específica del suscriptor. Esto elimina la necesidad de mantener manualmente directorios de contactos y empresas, lo que ahorra tiempo y recursos.

Además, Threads va un paso más allá al proporcionar transcripciones de alta calidad, extrayendo llamadas VoIP y datos de enrutamiento con una resolución mucho mayor que la mayoría de los sistemas de grabación de llamadas. Su procesamiento inteligente de datos de correo electrónico permite aplicar un contexto vital a las llamadas telefónicas, mejorando significativamente la comprensión del habla.

