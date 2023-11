Tim Scott cumple desafío de donaciones y asegura su lugar en el tercer debate republicano

Tim Scott, aspirante a la candidatura republicana de cara las elecciones presidenciales del año entrante, logró cumplir con el umbral de donaciones individuales necesarias para garantizar su presencia tercer debate presidencial republicano que se llevará a cabo la próxima semana en Miami, Florida.

De acuerdo con información dada a conocer por su equipo de campaña, el también senador de Carolina del Sur superó las 70 mil donaciones individuales que el Comité Nacional Republicano (CNR) les había establecido como requisito a todos los aspirantes interesados en debatir en el Centro Adrienne Arsht para las Artes Escénicas con sede en Miami.

Mediante un comunicado, el político afroamericano se mostró satisfecho de ver los resultados logrados después de reorientar su campaña hacia Iowa en lugar de New Hampshire, pues eso le permitió incrementar sus donantes.

“Estamos entusiasmados con la respuesta que nuestra campaña ha recibido de los conservadores de todo el país que buscan un mensaje positivo y optimista. Los republicanos están listos para elegir líderes llenos de fe para asumir los mayores desafíos que enfrenta nuestra nación hoy”, indica parte del documento.

A pesar de que Tim Scott ha endurecido su discurso de campaña, no logra acercarse a Donald Trump, puntero en las encuestas. (Ethan Miller / Getty Images)

Hace unos días, el PAC que respalda a Tim Scott también anunció que pausaría la compra de una importante campaña publicitaria en televisión enfocada a fortalecer su imagen. El argumento fue que en este momento los posibles votantes sólo tienen focalizado a Donald Trump y lo mejor sería esperar hasta que se acerquen las primarias.

“No vamos a desperdiciar nuestro dinero cuando el electorado no esté concentrado o no esté preparado para una alternativa a Trump.

Hemos hecho la investigación. Hemos estudiado los grupos focales. Hemos estado siguiendo a Tim por el camino. Este electorado está encerrado y el dinero gastado en los medios de comunicación no va a cambiar de opinión hasta que nos acerquemos mucho a la votación“, señala parte de un comunicado emitido por el PAC Trust in the Mission.

De hecho, los datos de una encuesta realizada la semana pasada por la cadena de televisión CNN, arrojaron que la popularidad de Scott en Carolina del Sur tan sólo lo ubica en la cuarta posición, pues sólo el 6% de quienes lo ubican por su trabajo como senador respaldaría su nominación a la candidatura republicana; mientras que Trump acapara la atención del 67% de los probables votantes.

Además de Scott, ya han logrado asegurar su participación en el tercer debate republicano: Ron DeSantis, gobernador de Florida; Nikki Haley, exembajadora de las Naciones Unidas; el empresario Vivek Ramaswamy; y Chris Christie, ex gobernador de New Jersey.

