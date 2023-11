Kim Kardashian rinde homenaje a Salma Hayek en su reciente disfraz de Halloween

Kim Kardashian no se conforma con uno o dos disfraces, y tras haber causado un gran revuelo al disfrazarse junto a su hija mayor, North West, como Cher Horowitz y Dionne de Clueless, en conjuntos a medida de Dolce&Gabbana, la famosa estrella de reality show nos sorprende una vez más con lo que parece ser su último disfraz de la temporada de Halloween 2023. En esta ocasión, rinde homenaje a Salma Hayek en su icónico papel de Santánico Pandemónium en la película “From Dusk Till Dawn”.

Kim Kardashian ya había homenajeado a un ícono latino en 2017, cuando se disfrazó de la reina del tex-mex, Selena Quintanilla. Ahora, repite este gesto con su caracterización de Santánico Pandemónium, recreando el sensual look de vampiresa con un bikini de terciopelo burdeos, detalles dorados, un tocado de plumas y hasta un pitón amarillo, similar al de la película.

La celebridad compartió un video en Instagram en el que recrea el icónico baile sensual que Salma Hayek realizó en la década de los 90.

En un lapso de tan solo unas horas, Salma Hayek respondió al disfraz de Kim Kardashian. A través de su cuenta de Instagram, la actriz veracruzana comentó la publicación de la empresaria y expresó: “Bravo @kimkardashian. Me siento muy honrada. Me hiciste recordar algunas de mis experiencias más intensas. Y me causaste un poco de estrés post traumático. Kim lo llevó muy bien”.

El personaje de Satánico Pandemónium, interpretado por Salma Hayek en la película “From Dusk Till Dawn” de 1996, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. La película, dirigida por Robert Rodriguez y escrita por Quentin Tarantino, presenta a Hayek como una icónica bailarina y vampiresa que trabaja en el club “Titty Twister” y es conocida por sus inolvidables bailes con serpientes.

No obstante, Salma Hayek no es la única mexicana que ha dado vida a este personaje. En 2014, Eiza González fue elegida para interpretar a la vampiresa en la adaptación televisiva de “From Dusk Till Dawn: The Series”.

Kim Kardashian es fuertemente criticada por costosa y exagerada decoración de Halloween

Una vez más, Kim Kardashian ha generado controversia entre sus detractores y ciertos internautas en las redes sociales al compartir a través de sus historias de Instagram la peculiar decoración de su casa para celebrar Halloween.

Algunos críticos se mostraron preocupados por el gasto que pudo haber representado esta extravagante decoración, que aparentemente se hizo solo para darle un toque festivo a la noche de Halloween. Con gran creatividad, la modelo instaló dos árboles en la entrada de su casa, adornados con esqueletos y calaveras de cera que sobresalían de sus troncos y ramas.

A ambos lados de la entrada, un jardín de manos en yeso emergiendo de la tierra imitaba la imagen de almas en penuria que ruegan por su vida. Al cruzar el umbral y llegar al portón principal de la mansión, se encontraba cubierto por un arco de grandes cráneos, evocando las descripciones del infierno en la Divina Comedia de Dante Alighieri.

En la parte trasera de la casa, Kardashian había creado una casa “abandonada” con un aspecto “embrujado,” utilizando tablas de madera, decorada con remaches, rejas oxidadas y una atmósfera de oscuridad. En su interior, albergaba muñecas, telarañas y supuestos espíritus disfrazados.

La ostentosa decoración generó críticas en las redes, con algunos internautas cuestionando la necesidad de tal gasto para una única celebración. Algunos comentaron que, dadas sus posibilidades económicas, podrían haberse enfocado en ayudar a niños y niñas necesitados en lugar de invertir en esta extravagancia.

No obstante, hubo quienes aplaudieron la creatividad de Kardashian y celebraron la decoración ostentosa como algo original y monumental. Sus seguidores elogiaron la visión creativa y aterradora de la decoración, describiéndola como hermosa y digna de admirar. En resumen, la reacción ante la decoración de Halloween de Kim Kardashian fue diversa, con algunos críticos cuestionando el gasto y otros aplaudiendo su creatividad y originalidad.

