Se retiran del mercado los Centros de actividades Cosco Jump, Spin & Play debido al riesgo de caídas y lesiones

Consumer Reports le había pedido previamente a Cosco que dejará de vender estos productos.

Centro de actividades para niños Cosco Jump, Spin & Play

By Lauren Kirchner

El centro de actividades para niños de la marca Cosco Jump, Spin & Play ha sido retirado del mercado, después de que su empresa matriz, Dorel Juvenile, recibiera 141 reportes de incidentes en que las correas se desprendieron o se rompieron, incluyendo 38 reportes de lesiones menores como golpes, moretones y rasguños. El aviso de retiro le pide a cualquier persona que lo haya comprado que deje de usarlo inmediatamente, que le corte las correas para que no se pueda utilizar y que se comunique con la compañía para que lo reemplacen con otro centro de actividades para niños de forma gratuita.

El retiro del mercado incluye aproximadamente 115,700 centros de actividades que se vendieron en tiendas Walmart y a través de Walmart.com. Vienen en versiones de colores azul y rosa, y pueden identificarse por sus números de modelo, WA105FZW y WA105GML.

En junio de este año, los expertos en seguridad de Consumer Reports solicitaron el retiro del mercado de este centro de actividades, después de investigar numerosos y alarmantes reportes de padres y cuidadores infantiles que mencionaban que los bebés que se caían y resultaban heridos cuando las correas de soporte se rompían o se desprendían repentinamente. Ya desde enero del 2021, empezaron a surgir decenas de comentarios furiosos y negativos en la página de internet de productos de Cosco, al igual que en Walmart.com.

El asiento del centro de actividades cuelga de un marco de plástico mediante 3 correas que están sujetas con ganchos. En ese momento, CR encontró más de 30 comentarios en reseñas del producto que decían que una o más de estas correas se habían roto repentinamente, lo que había provocado que el asiento colgara hacia uno de los lados o se cayera. Alrededor de otras 20 reseñas mencionaron que una o más de las correas se habían desprendido completamente de la estructura del marco. Aunque en varias de estas reseñas se mencionaron lesiones en la cabeza, ninguna de ellas parecía poner en peligro la vida.

“Si pudiera, le daría a este producto 0 estrellas”, escribió Madeleine de Maryville, Tennessee, en el sitio web de Cosco. “[N]o una sino DOS de las correas se rompieron mientras mi hijo saltaba. Incluso conmigo parada junto a él, con 2 de las correas rompiéndose, cayó más rápido de lo que pude alcanzarlo, lo que provocó que se golpeara la cabeza contra el suelo”.

Además de las reseñas negativas del producto, también hubo 4 reportes de incidentes que los consumidores presentaron en la base de datos SaferProducts.gov de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.

“El bebé estaba usando el producto para brincar. . . una de las correas se rompió, provocando que cayera repentinamente hacia uno de los lados”, decía uno de los reportes de incidentes en marzo del 2023 que involucraba a un niño de 10 meses. “Esto provocó que el bebé se cayera y se golpeara la cabeza. También quedó colgado boca abajo atrapado en el asiento debido a que estaba muy inclinado”.

Los expertos en seguridad de Consumer Reports solicitaron el retiro del mercado y alertaron a la CPSC sobre estos descubrimientos. En ese momento, un representante de la CPSC dijo que la agencia estaba “investigando esto”.

Dorel Juvenile, la empresa matriz de Cosco, no realizó comentarios del artículo inicial de Consumer Reports sobre los peligros del producto en junio. Cuando en agosto, incluimos el producto dentro de una lista de 5 productos infantiles peligrosos que los padres deberían evitar, Rick Leckner, el portavoz de Dorel, le dijo a CR que la empresa “se toma muy en serio todos los asuntos relacionados con la seguridad” y que había estado en contacto con la CPSC.

Cosco fabrica otras versiones del centro de actividades que no se ven afectadas por este retiro del mercado. Una de ellas tiene el número de modelo WA105HCM y una correa de soporte adicional de color negro. (Puedes encontrar más detalles y fotos de las diferentes versiones en la página de retiros de mercado de Cosco Kids). Y la compañía está ofreciendo un producto similar, fabricado por Safety 1st, otra marca de Dorel Juvenile, como reemplazo del producto retirado.

En respuesta a las preguntas del jueves, Leckner dijo que Walmart ya retiró las versiones defectuosas de sus estantes. Cuando le preguntaron sobre el por qué se tardaron en hacer el retiro, dijo que la empresa ha estado trabajando de cerca con la CPSC en esto, y “siguió sus recomendaciones”.

“Exhortamos a Dorel y Walmart—así como a todos los fabricantes o vendedores de productos para bebés—que sean más rápidos y proactivos al responder a las quejas de seguridad de sus consumidores”, dice William Wallace, director asociado de políticas de seguridad de CR. “En el caso de estos centros de actividad, pasaron más de 2 años y hubo más de 100 reportes antes de que Dorel retirara los productos del mercado. Las empresas simplemente deben hacerlo mejor. Las personas deben poder confiar en que los productos para bebés son seguros cuando los compran y que las empresas actuarán de forma rápida si surge algún problema de seguridad”.

Detalles del retiro del mercado

Producto retirado del mercado: Las versiones en azul y rosa de los centros de actividades de Cosco Jump, Spin & Play, con los números de modelo WA105FZW y WA105GML. Los centros de actividades con el número de modelo WA105HCM no se ven afectados por este retiro del mercado; esta versión tiene una correa de seguridad negra adicional.

Vendido en: las tiendas Walmart de todo el país y en línea en Walmart.com, desde noviembre del 2020 hasta octubre del 2023, por aproximadamente $70.

El problema: las correas del centro de actividades pueden desprenderse o romperse mientras un niño está dentro, lo que representa un riesgo ya que el niño puede caerse y lastimarse.

La solución: Si tienes este centro de actividades en casa, debes dejar de usarlo inmediatamente y comunicarte con Cosco Kids para iniciar el proceso de retiro del mercado. Te pedirán que cortes las correas para que el centro no se pueda usar y les envíes prueba de esto. A cambio, recibirás un centro de actividades de reemplazo gratuito fabricado por Safety 1st, que es otra marca de Dorel Juvenile.

Cómo contactar al fabricante: Visita la página de retiros del mercado de Cosco Kids y llena el formulario de registro. También puedes comunicarte con la compañía al número 877-657-9546 para obtener más información.

Para reportar un producto peligroso o una lesión relacionada con un producto, visita

SaferProducts.gov.

