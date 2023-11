Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de noviembre de 2023

Piscis

Déjate llevar por la intuición y la compasión. Abraza tu sensibilidad y conecta con las emociones. Eres el sanador del zodiaco, así que ayuda a quienes te rodean. Algunas ocasiones te deprimes por cada tontería que dejas mucho que desear, eres una persona fuerte pero tu talón de Aquiles siempre será tu familia, aprende a convivir más con ellos y a no dedicarle tanto tiempo a gente pendeja que solo te busca cuando les da su fregada gana o cuando necesitan algo de ti. Momento de darte cuenta lo que vales y puedes lograr hacer, no vuelvas a caer en cuestiones del pasado que tanto trabajo te costaron salir de eso. Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar. No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. No te dejes manipular por otras personas, aprende a defender tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en tus planes.

Acuario

Sé auténtico y defiende tus valores. Abraza la diversidad y lucha por la justicia. Tu originalidad es tu fuerza motriz, ¡sácale partido! En el amor estarás en un tono confuso tienes miedo de salir lastimado o lastimada sin embargo una parte de ti quiere volver a ilusionarse en iniciar algo bello. Cuida mucho lo que comes pues podrías subir un poco de peso en estas fechas. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de nuevas amistades, posibilidades de que comiences a desarrollar sentimientos fuertes por una amistad, no te confundas si esa amistad no te da motivos para que te enamores no lo hagas pues podrías salir lastimado o lastimada. Recuerda lo que vales y por lo que has pasado, ya no te dejes manipular por otras personas, tienes el poder de decidir por ti, podrías estar metiéndote en camisa de once varas sino te decides a la brevedad sobre una cuestión que te está quitando el sueño, un proyecto se cancela pero viene algo grande en menos de un mes. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio o compra o venta de un carro, propiedad u objeto, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte.

Capricornio

Tu ambición te llevará lejos. Establece metas claras y trabaja incansablemente hacia ellas. Eres un conquistador nato, así que ¡ve a por tus sueños! Ya no te sientas mal ni pienses en lo que no fue o no se pudo dar, mejor piensa en las oportunidades que tienes para mejorar en esos aspectos en los cuales sueles cometer muchos errores. Muchos proyectos comenzarás a cuajar, has pasado por una etapa muy complicada en la cual muchos proyectos se los llevo la fregada, el problema en tu caso es que sueles contar tus planes y la envidia y mala energía de las personas te los dañan. Si tienes pareja y esta se ha notado distante probablemente se deba a que se ha cansado de comer lo mismo, necesitan reinventarse y cambiar el modo de vivir y ver la vida, dejen de visitar los mismos lugares y de marcar tanto la rutina, solo así podrán salir adelante y rescatar la relación.Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido.

Sagitario

Sigue tu espíritu aventurero. Explora nuevos horizontes, tanto físicos como mentales. La libertad y la diversión son tu mantra. ¡No te limites! La vida te pondrá a prueba y te hará que reacciones y valores las cosas pequeñas que tienes. Un amor de lejos empezará a quedar en el olvido. No te culpes por errores que no cometiste y déjale a cada persona su responsabilidad. Ten cuidado con tu corazón pues podrías dañarlo al poner tus ojos en la persona equivocada. No te vayas tanto por la envoltura sino por el interior de las personas. Siempre bueno, nombre y algunas veces fiel. Tienes un sexto sentido muy desarrollado que te avisa cuando una persona no es de confiar y puede dañarte, aprende hacerle caso pues en estos días estarás conviviendo con mucha persona falsa que no te ve con buenos ojos. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas. No comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos. Hay momentos del día que te sientes con ganas de no continuar, piensas que la vida se ha ensañado contigo, da una vuelta a tu pasado y encontrarás la respuesta a eso; aprende a perdonarte tus errores, pide disculpas a quien ofendiste o lastimaste y date la oportunidad de iniciar de cero, ya sin envidias, reproches, rencores ni nada que te oprima o te cause una molestia.

Escorpión

Abraza tu poder y confianza. No temas adentrarte en las aguas profundas de la transformación. Tu intensidad es tu mayor fuerza, úsala sabiamente. Comenzar a ver por ti y darte cuenta que no requieres de ninguna persona para ser feliz más que de tus ganas, fuerza y talento. Se aproximan cambios importantes en tu vida, tienes muchas ganas de comerte al mundo pero no sabes ni como fregados iniciar, lo primero será liberarte de todo aquello que te oprime, incomoda, te hace sentir mal y te quita el sueño. Tienes que ir por lo que deseas, ya sean sueños o metas, no te frustres sino lo logras en corto tiempo, nadie dijo que sería fácil pero la constancia será la clave para que cumplas y lograr cualquier meta.Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida. Tu felicidad no depende de ella ni de nadie, solo de ti. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés. Eres bueno o buena y noble y haz sufrido mucho, Dios recompensará tu sacrificio y traerá nuevas aventuras. Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera.

Libra

Busca el equilibrio en tus relaciones. No temas tomar decisiones difíciles en el amor. La armonía está en tus manos, así que no te conformes con menos. Pon en claro tus sentimientos y no dejes pasar ninguna oportunidad o te quedarás a vestir santos. Tienes muchos proyectos entre ellos cuestiones que tiene que ver con nueva casa o negocio, estas en una etapa en que los sueños se materializan solo no te dejes caer ni te detengas. Estarás bien confundido en estos días al no saber qué elegir, hay una persona del pasado que regresó y tiene todas las intenciones de algo serio contigo a pesar que se muestra un poco temeroso o temerosa de ser lastimad@. Ya no seas tan desconfiado y abre tu corazón a nuevas oportunidades. Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día. Es posible que aparezca un lobo disfrazado de oveja y te haga ver tu suerte en los próximos días, no hagas caso a comentarios negativos, tú sabes quién eres y no tienen por qué juzgarte. Tu vida comenzará a tomar sentido y debido a eso encentrarás la felicidad en las pequeñas cosas que te rodean. Ten cuidado con exigir más de lo que puedes dar, aprende a no juzgar el camino de los demás pues solo ellos saben lo que han pasado para llegar donde ya están.

Virgo

La atención a los detalles es tu aliada. Organiza tu vida y tu mente. La perfección es un viaje, no un destino. Enfoca tus esfuerzos y obtendrás resultados extraordinarios. Ten cuidado con abrir demasiado tu corazón a quien no te ha dado muestras de cariño o amor o pero aún motivos para que le quieras. Siempre que busques encontrarás pero estará en ti que lograr lo que quieras. Vienen momentos increíbles a tu vida pero vas a necesitar dejar las cosas bien en claro, aléjate de personas que te llenen el oído de palabras y no de hechos, sueles ser muy intenso o intensa y eso en gran medida de auto-friega pues cometes errores muy constantemente, te desespera las personas pasivas que no se mueven y se quedan esperando que el mundo se resuelva solo. No te dejes manipular por personas que solo buscan fregarte y al final no tomes decisiones a la ligera, aprende analizar bien las cosas antes de dar el sí o el no. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta. Estas por entrar en un ciclo Importante, ten presente que el amor no es un sueño sino algo que tarde o temprano sucederá en tu vida, mientras aprende a disfrutar de tus verdaderas amistades y tu familia, aprende a conocer cada una de tus virtudes y defectos y cuando menos acuerdes llegará la persona que te hará llegar al mismo cielo.

Leo

Brilla en el escenario de la vida. Este es tu momento de lucir y ser reconocido. Confía en tu carisma y liderazgo, y conquista cualquier desafío que se te presente. Ponte ya las pilas en esas situaciones que no te dejan dormir pues solo así conseguirás lograr cada una de tus metas. Ya no esperes nada de esa persona que te anda moviendo el tapete, a veces es mejor alejarse para que empiece a extrañarte, recuerda que si se les trata como ricos como ricos te humillarán, y si los tratas como perros fieles a ti serán. Ten cuidado con amistades nuevas pues podrían hacerte cometer un gran error al meterte en chismes. Momento de deshacerte de todo eso que te estorba, tienes muchas posibilidades de ser feliz pero las has desperdiciado por estar en tu trabajo o poniéndole atención a cosas que no te dejan nada. Traerás tu sexto sentido muy desarrollado y eso que pensabas que no funcionaría comenzará a concretarse. No finjas sentimientos que no sientes si de verdad esa persona te mueve el tapete date la oportunidad de poner toda la carne en el asador y que sea lo que tenga ser. Deja de pensar que el amor no se hizo para ti pues tarde o temprano tendrás que tragarte tus palabras. Si te rodeas de personas positivas tu vida girará en ese entorno, no estás para caer en depresiones así que trata de alejarte de todo eso que te pone triste o te hace recordar algo que fue y ya no será.

Cáncer

Abraza tus emociones y cuida de ti mismo. La clave es el equilibrio. Haz espacio para lo que te hace sentir bien y protege tus sentimientos. ¡Tú eres tu propio refugio! Ya no creas en chismes que llegan a tus oídos sean o no ciertos es tu vida y solo tu decides como vivirla. Cambio que traerá contigo una intensa movilidad en tus sentimientos, podrías comenzar a sentir algo por quien en el pasado ni te importaba y ahora que no te busca sientes la falta de ese ser. Siempre intenso, logrando metas y te vale lo que el mundo diga y piense, ten cuidado con cometer errores con tus amores, no seas de andar con más de una pareja o se te van a juntar y se va armar la de Dios es padre. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, sino, haz lo mismo que te hizo paras que escarmiente. Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo. Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso. Aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu pareja o amistad.

Géminis

La comunicación es tu mayor virtud. Exprésate con confianza y conquistarás el mundo. Aprovecha tus dotes de persuasión y ¡verás resultados sorprendentes! En estos días recordarás a una persona que se fue de tu vida y agradecerás el que eso haya ocurrido pues te darás cuenta que tu vida mejoró mucho. Ya es momento de poner las cosas en una balanza, si sufriste en tu pasado ni pex la vida sigue, reinventate y haz todo eso que no pudiste hacer anteriormente, tienes vida y con eso puedes lograr todo, quien se fue que le vaya bien, no necesitas de nadie para cumplir sueños y metas. Hay heridas que no han cicatrizado y eso se debe a que no dejas de tocarlas, ten presente que en esta vida todo tiene solución y que muchas veces el tiempo es la mejor arma. Durante poco tiempo estarás con la persona que de verdad vale la pena para ti, la luna qué pasó te beneficiará mucho en cuestiones de dieta, es momento oportuno de iniciar una. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico. Estas por tomas una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu intuición y a tus sueños pues te mostrarán qué camino o qué decisión debes de tomar para no volver a cometer los mismos errores.

Tauro

La abundancia está a la vuelta de la esquina, pero necesitas enfocarte y trabajar duro. Tus sueños están a tu alcance, así que no te detengas. ¡A por todas! Recuerda que para tener sexo no se necesita una relación, solo hazlo responsablemente. No te detengas por nadie y menos en cuestiones y metas personales. Se aproxima un viaje y la llegada de nuevas amistades, entre ellas aparece una persona de piel blanca que podría mover tu mundo, estará un tiempo contigo pero no se ve algo estable y duradero pues hay muchos pedos del pasado que los van a separar. Podrías estar descuidando tus sueños por cumplir los de alguien más, no te atontes que siempre primero debes de ser tu, después tu y al final tu. Momentos importantes se aproximan entre ellos la llegada de una nueva vida por parte de un familiar o amistad, andas en un ciclo muy perro en el cual andarás con las calores muy fuertes, tu date y que te valga. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona la cual te va poner muy nervioso o nerviosa con solo hablarte o acercarse a ti. Días de mucha complicidad con amistad pues estarán tramando ciertas travesuras o complotenado en contra de alguien más que les ha hecho pasar un mal momento.

Aries

¡alza la cabeza y conquista el mundo! Esta etapa es tuya para brillar como un sol ardiente. No dejes que nadie te detenga. Enfrenta tus miedos y toma riesgos. ¡Vamos, guerrero! Ya no busques a quien no te busca, date tu lugar y sube tu precio que no naciste pa rogarle a nadie más que a tus padres. Cambios importantes en tu persona, algunas veces te achicopalas bien fácilmente por cualquier tontería, debes aprender que las cosas siempre tienen una razón y que todo lo que sale de tu boca tarde o temprano regresa por triplicado, así que asegúrate que lo que salga sean actos buenos y palabras dulces. Existe la posibilidad de que te enfermes de dolores musculares o de alguna alergia, haz ejercicio y cuida más tu alimentación, aléjate de los lácteos y harinas. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores podría buscarte para pedirte un consejo, no dudes en ayudarle. Traerás una aura muy buena la cual te enseñará con quien si debes de lidiar y a quien debes de mandar a la china. Muchas oportunidades de amores nuevos, disfrútalos al máximo no es momento de quedarte con ganas de nada. La vida te dará una oportunidad que no imaginas en el área laboral y de los negocios.