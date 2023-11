Cómo encontrar códigos de descuento para compras en línea que funcionen

By Consumer Reports

Sucede con muchas compras en línea: llegas a la página de pago, ves el cuadro vacío que dice “ingresa el código de promoción” e inmediatamente deseas tener uno. Pero encontrar un código de descuento que funcione es complicado sin las herramientas adecuadas.

En lugar de buscar cupones con descuento por tu cuenta, nuestros expertos en compras recomiendan descargar una extensión de navegador para buscar estos códigos. A la editora de compras de CR, Samantha Gordon, le gusta usar Honey, una herramienta gratuita que puedes descargar en cualquier navegador. Una vez instalado, buscará automáticamente códigos de descuento y los aplicará cuando compres un producto en línea. “Es un gran ahorro de tiempo”, afirma la experta.

De manera similar, Capital One ofrece un buscador de cupones descargable gratuito (no es necesario ser cliente de Capital One para usarlo) y Rakuten es una herramienta descargable también gratuita que encuentra cupones y ofertas de devolución de efectivo. Adicionalmente puedes comprar usando un navegador como Microsoft Edge, que tiene un verificador de cupones incorporado y alertas de ofertas de devolución de efectivo.

Además, vale la pena consultar el sitio web del emisor de tu tarjeta de crédito para ver ofertas, dicen nuestros expertos. Muchos ofrecen códigos de descuento, devolución de dinero o puntos adicionales de tarjeta de crédito en tu adquisición cuando compras en proveedores específicos.

Nota del editor: Una versión de este artículo también apareció en la edición de noviembre/diciembre de 2023 de la revista Consumer Reports.

