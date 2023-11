Benjamin Netanyahu descarta cese al fuego en Gaza

Repase aquí las noticias anteriores sobre la situación en nuestro minuto a minuto de ayer

Presidente de Francia deplora resurgimiento del antisemitismo en su país

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, deploró este sábado el “insoportable resurgimiento del antisemitismo desenfrenado” en Francia en el contexto del conflicto entre Israel y Hamás, en una carta publicada en un medio de comunicación. “Una Francia donde nuestros conciudadanos judíos tienen miedo no es Francia. Una Francia donde los franceses tienen miedo por su religión o su origen no es Francia”, escribió el jefe de Estado en el diario Le Parisien en vísperas de una gran manifestación contra el antisemitismo.

El número de actos hostiles a los judíos se ha disparado en Francia desde el ataque del grupo terrorista Hamás en Israel el 7 de octubre y la respuesta militar israelí. En un mes se registraron más de 1,200. “Francia debe permanecer unida detrás de sus valores, su universalismo, unida por sí misma, para llevar a cabo su proyecto y trabajar por la paz y la seguridad para todos en Oriente Medio”, dijo Macron.

Netanyahu descarta cese al fuego y ofensiva seguirá “con toda la fuerza”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este sábado que “no habrá alto el fuego” en Gaza, y que Israel está determinado a mantener el control sobre la Franja “desde una perspectiva de seguridad”, mientras las tropas israelíes profundizan su ofensiva terrestre en el interior del enclave. “Si queremos la paz, debemos erradicar a Hamás”, dijo Netanyahu en una rueda de prensa, donde aseguró que Israel sigue firme en su idea de mantener su presencia militar sobre Gaza, e insistió en que “la guerra contra Hamás avanza con toda la fuerza y un objetivo: ganar”.

Según remarcó, el Ejército sigue “utilizando fuego agresivo desde el aire y desde tierra”, y remarcó que el cese el fuego que cada vez se pide más desde más sectores de la comunidad internacional no será posible “hasta erradicar a Hamás” y liberar a los alrededor de 240 cautivos en la Franja en manos de las milicias palestinas. También insistió en que se opone a cualquier oferta de alto el fuego que no incluya la puesta en libertad de los cautivos.

Asimismo, descartó que la Autoridad Palestina, implantada en Cisjordania, vaya a tener un papel en Gaza cuando termine el conflicto. “No puede haber allá una autoridad dirigida por alguien que, más de 30 días después de la masacre [cometida por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre] no la haya condenado aún (…) Habrá algo diferente allá. En todo caso, tendrá que haber un control sobre la seguridad”, añadió, lo que significa que las fuerzas israelíes tendrán libre acceso a la región para buscar milicianos, aclaró.

Paso fronterizo de Rafah reabrirá el domingo, dicen autoridades

La autoridad fronteriza de Gaza anunció este sábado que el paso de Rafah, que permite cruzar hacia Egipto, será reabierto el domingo para personas con pasaporte extranjero. Las evacuaciones de personas heridas o con necesidades médicas urgentes fue suspendida el viernes debido a dificultades logisticas para el traslado de los pacientes desde el interior de la Franja hacia Rafah.

El paso tampoco registró esta jornada ningún movimiento de camiones con ayuda humanitaria. La interrupción del movimiento de heridos y de camiones coincide con el asedio de los principales hospitales del norte de Gaza, como Al Quds o Al Shifa, el más grande de la Franja. Según diferentes fuentes, más de 1.400 extranjeros y palestinos con doble nacionalidad han sido evacuados de Gaza desde que Rafah se abrió para este tipo de tránsito el pasado 1 de noviembre.

Tanques israelíes atacan zona del Hospital Al Quds de Gaza, según Media Luna Roja

La Media Luna Roja de Gaza aseguró este sábado que tanques israelíes rodean el hospital gazatí Al Quds por todos lados, “con bombardeos de artillería y tiroteos intensos” en el área del centro médico, donde hay miles de civiles desplazados. “La Media Luna Roja palestina hace un llamado a la comunidad internacional y a instituciones humanitarias para que intervengan de forma inmediata y urgente para proteger a sus equipos que trabajan en el Hospital Al Quds, a unos 500 pacientes y 14,000 desplazados, en su mayoría mujeres y niños”, dijo una portavoz de la organización a través de la red social X (Twitter).

Inicialmente, denunció que los tanques israelíes se acercaron a unos 20 metros del hospital, donde se produjo primero “un tiroteo directo” hacia el centro sanitario, tras lo cual “tanques y vehículos militares israelíes rodearon la instalación por todos lados”. “Aún se desconoce el número de heridos” por estos últimos sucesos, advirtió la Media Luna, que ya avisó el viernes que el hospital corría el riesgo de cerrar en las próximas horas por el agotamiento de combustible y la falta de llegada de ayuda. La Media Luna de Gaza aseguró que si se producía un corte de energía “500 pacientes y heridos quedarán privados de atención médica. Perderán la vida los que están en la UCI y los bebés en incubadoras”.

El portavoz del Ejército israelí, Peter Lener, insistió esta jornada que estas instalaciones han sido convertidas por el grupo Hamás -considerado terrorista por la Unión Europea- en “posiciones fortificadas”, por lo que son objetivos militares contra los que seguirán atacando. “Hay combates entre las Fuerzas de Defensa de Israel y los terroristas de Hamás alrededor del hospital. No hay disparos hacia el hospital y no hay cerco”, dijo el coronel Moshe Tetro, jefe de la oficina israelí para coordinar los asuntos civiles de Gaza. El funcionario dijo estar en constante contacto con el director del centro médico. “Le he dicho varias veces que podemos coordinarnos para que quien quiera pueda abandonar el hospital de forma segura”, señaló.

Israel advierte a Hezbolá que Beirut puede convertirse en otra Gaza

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, afirmó este sábado que Beirut podría enfrentar el mismo destino que Gaza si el movimiento proiraní Hezbolá, aliado de Hamás y ambos considerados terroristas por la Unión Europea, arrastrase a Líbano a una guerra. “Lo que podemos hacer en Gaza, también podemos hacerlo en Beirut”, declaró Gallant en la zona fronteriza con Líbano, donde desde el inicio de la guerra en Gaza se multiplican los duelos de artillería entre el ejército israelí y Hezbolá.

“Si [Hezbolá] comete esos errores aquí, los primeros en pagar el precio serán los ciudadanos” libaneses, agregó. Poco antes, el jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, había anunciado que su organización usaba nuevos armamentos en los ataques que realiza contra Israel desde el inicio el 7 de octubre de la guerra desencadenada por el letal ataque de Hamás, en el poder en Gaza, contra el Estado hebreo. Israel prometió “aniquilar” a Hamás y desde entonces bombardea sin cesar ese territorio palestino. (AFP, Reuters/dz)

Ejército israelí afirma que ayudará a evacuar bebés del mayor hospital de Gaza

El ejército israelí afirmó este sábado que ayudará a evacuar a bebés del hospital Al Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, en torno al cual las tropas israelíes y comandos del movimiento islamista Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, libran feroces combates.

“El personal del hospital Al Shifa pidió que mañana ayudásemos a trasladar a los bebés de la unidad de pediatría hacia otro hospital más seguro”, declaró el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari. Poco antes, médicos de Al Shifa, citados por una ONG israelí, indicaron que dos bebés prematuros murieron por la interrupción de su tratamiento debido a cortes de energía y que otros 37 se hallaban “en riesgo real”.

Miles piden en París un alto el fuego en Gaza

Miles de personas se manifestaron la tarde de este sábado en París, convocados por partidos y asociaciones de izquierda y de extrema izquierda, para reclamar un alto el fuego inmediato y el fin de la “masacre” en Gaza y en Cisjordania. La marcha, que discurrió entre la plaza de la República y la plaza de la Nación, se perfila como la más numerosa organizada en Francia en solidaridad de los palestinos desde el comienzo del conflicto el 7 de octubre.

Un portavoz de la Prefectura de Policía cifró en 16,200 los participantes y señaló que hasta las 5 p.m. locales no se habían constatado incidentes destacables y no se había registrado ninguna detención. Entre los participantes había muchas banderas palestinas, pero también distintivos de algunos de los colectivos que la habían organizado, como La Francia Insumisa (LFI), el partido de Jean-Luc Mélenchon.

Las manifestaciones propalestinas estuvieron prácticamente prohibidas en los primeros días del conflicto, por una directiva circular del ministro del Interior, Gérald Darmanin, que alegaba que había riesgo de alteración del orden público. Un dictamen del Consejo de Estado del 18 de octubre, que indicaba que había que hacer una evaluación caso por caso de ese potencial riesgo de disturbios, cambió las cosas.

Unos 300,000 participantes en marcha propalestina en Londres, según la policía

Unas 300,000 personas participaron este sábado en una marcha propalestina en Londres para pedir un alto el fuego en Gaza, informó un portavoz de la policía. Se trata de “la mayor marcha” organizada en la capital británica desde el sangriento ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel el 7 de octubre y la masiva respuesta del ejército israelí, detalló la policía metropolitana en X (Twitter).

Los manifestantes, que ondeaban tranquilamente banderas palestinas y pancartas para exigir un “Alto a los bombardeos sobre Gaza”, gritaron consignas como “Palestina libre” y “Alto el fuego ahora”, cinco semanas después del mortífero ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel que dejó 1,200 muertos, según las autoridades israelíes. Los bombardeos y la operación terrestre lanzada en represalia por Israel, que busca “aniquilar” a Hamás, causaron hasta ahora más de 11,000 muertos en la Franja de Gaza, entre ellos más de 4.500 niños, según el ministerio de Salud de Hamás.

Cumbre de Gaza: no habrá paz sin un Estado palestino

“Ni Israel ni todos los países de la región gozarán de paz y seguridad” si no se establece un Estado palestino independiente, dijeron este sábado los 57 países árabes y de mayoría musulmana que participaron en la cumbre de Riad para abordar el conflicto en Gaza y sus repercusiones. “Afirmamos que ni Israel ni ninguno de los países de la región gozarán la seguridad y la paz sin que gocen de ello los palestinos y recuperen todos sus derechos saqueados”, indica el proyecto de resolución final de la cumbre, a la que acudieron decenas de jefes de Estado de países árabes y de mayoría musulmana.

El documento también responsabiliza al Estado judío de “la continuidad del conflicto y de su agravamiento”, y consideró la ocupación de Israel de los territorios palestinos como “una amenaza para la seguridad y a la estabilidad regional e internacional”. Por ello, llaman a terminar con el cerco sobre Gaza y a permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Asimismo, se niegan a calificar de “autodefensa” la operación armada israelí en la Franja.

Erdogan pide investigar si Israel dispone de la bomba atómica

El mundo debe investigar si Israel dispone realmente de la bomba atómica, pidió eel presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en su discurso en la cumbre árabe-islámica que se celebra en Riad. “Debería investigarse la existencia de armas nucleares, admitida por parte de ministros israelíes”, dijo Erdogan en referencia a las declaraciones del suspendido ministro israelí de Patrimonio, que contempló la “posibilidad” de usar la bomba atómica contra Gaza (aunque luego dijo que habla metafóricamente).

“Si hay bombas atómicas que escapan al control del Organismo Internacional de la Energía Atómica, debe revelarse en todo caso”, agregó el mandatario turco. Erdogan insistió también que Israel debería ser llevado al Tribunal Penal Internacional por sus bombardeos de la Franja de Gaza. “Debemos esforzarnos para que Israel rinda cuentas ante la justicia por los crímenes de guerra y contra la humanidad que ha cometido”, dijo. “No podemos poner a los resistentes de Hamás que defienden su patria en la misma categoría que los ocupantes”, añadió Erdogan.

“Israel se está vengando… con los bebés, niños y mujeres de Gaza”, dijo Erdogan, renovando su llamado a un alto el fuego inmediato. “Lo urgente en Gaza no son pausas de unas horas, sino más bien un alto el fuego permanente”, dijo. Reiteró, además, la necesidad de poner fin al conflicto negociando una paz duradera, estableciendo un Estado palestino con capital en Jerusalén Este en las fronteras de 1967, algo que “no solo beneficiará a los palestinos, sino también al pueblo israelí”, al garantizar calma y bienestar en la región.

Al Asad: los ataques de Hamás impusieron una “nueva realidad” en Oriente Medio

El presidente sirio, Bashar al Asad, dijo que el grupo islamista palestino Hamás impuso con su ataque a Israel el pasado 7 de octubre una “nueva realidad” que “abrió puertas políticas que habían estado cerradas durante décadas”, y que deben ser aprovechadas en Oriente Medio. Y pidió además que se congele cualquier proceso político con Israel debido a la guerra en Gaza, en referencia a los acercamientos diplomáticos de algunos países árabes.

“Con la nueva realidad que impuso la valiente resistencia palestina en nuestra región, tenemos estas herramientas, las aprovechemos y aprovechemos la transformación mundial que nos abrió puertas políticas que habían estado cerradas durante décadas”, dijo Al Asad durante la cumbre árabe-islámica que se celebra en Riad.

Qatar: los bombardeos a hospitales ya no impactan en Occidente

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, denunció que los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza no tienen repercusión en los países occidentales. “El bombardeo de hospitales y refugios ya no impactan a estos países, que pretenden ser los defensores de los derechos humanos”, dijo durante la cumbre extraordinaria que se celebra en Riad con la presencia de decenas de jefes de Estado de los países árabes y de mayoría musulmana.

“La comunidad internacional no ha cumplido con sus responsabilidades legales y éticas”, insistió. “¿Durante cuánto tiempo la comunidad internacional tratará a Israel como si estuviera por encima de las leyes internacionales?”, lamentó. Y protestó por que los ataques israelíes contra instalaciones médicas en Gazao son para Israel “algo normal que se justifica con que hay túneles debajo”.

Irán pide armar a los palestinos si continúan los ataques israelíes

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo en su discurso ante la cumbre árabe-islámica de Arabia Saudí que los países musulmanes deben armar a los palestinos si continúan los ataques israelíes contra Gaza, y llamó a imponer un boicot económico y energético a Israel.

Raisi pidió también, en la primera visita oficial de un presidente iraní al país en once años, a los países musulmanes que designen al Ejército israelí como “grupo terrorista” por su operación militar en la Franja de Gaza.

Príncipe heredero saudí: la única salida es un Estado palestino independiente

El príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, dijo este sábado en su discurso de apertura de la cumbre árabe-islámica que se celebra en Riad: “Estamos convencidos de que para lograr la paz y la estabilidad hay que establecer un Estado palestino”.

Bin Salmán pidió el fin de las operaciones militares y del asedio a la Franja de Gaza, así como también la liberación inmediata de los rehenes. Y acusó a Israel de ser responsable de lo que llamó “crímenes cometidos contra el pueblo palestino”.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que los palestinos se enfrentan a una “guerra genocida sin igual” y pidió a Estados Unidos, al que señaló como “responsable de la ausencia de una solución política”, que presione a Israel para que detenga su ofensiva en Gaza y “ponga fin a la ocupación israelí en nuestra tierra y lugares santos”. Abbas también dijo que los palestinos necesitaban protección internacional frente a los ataques israelíes.

Un dron israelí ataca a 50 km de la frontera con el Líbano

Las fuerzas israelíes lanzaron hoy un ataque con un dron dirigido contra un vehículo que transitaba por la zona de Deir al Zahrani, a unos 50 kilómetros al norte de la frontera entre Israel y el Líbano, en el primer ataque en profundidad en territorio libanés desde el inicio de las hostilidades. “Un dron enemigo apuntó a una furgoneta (…) en la región de Zahrani”, indicó la agencia oficial libanesa ANI, añadiendo que no se reportaron víctimas. Los periodistas no pudieron acercarse del lugar ya que el ejército libanés les impedía el acceso.

Desde el pasado 8 de octubre, las fuerzas israelíes responden a lanzamientos de cohetes desde el grupo chií libanés Hezbolá, cercano a Hamás y considerado también una organización terrorista por diversos países. Pero estos repetidos intercambios de fuego se habían limitado mayoritariamente a la zona fronteriza. El grupo chií anunció ayer la muerte de siete de sus miembros, elevando su cifra de bajas a al menos 71. Hoy está previsto que el líder de Hezbolá, Hasán Nasrala, ofrezca un nuevo discurso, el segundo tras el estallido de la guerra en Gaza.