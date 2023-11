Cuáles son los teléfonos Samsung que recibirán One UI 6.0 (+Lista)

Si eres un orgulloso propietario de un teléfono Samsung, seguramente te preguntarás qué sorpresas trae consigo la última versión del sistema operativo de Samsung, el One UI 6.0. ¡Pues bien, estás en el lugar adecuado para descubrirlo!

Novedades Destacadas de One UI 6.0

One UI 6.0 basado en Android 14 trae consigo una serie de mejoras que buscan hacer tu experiencia aún más fluida y personalizada. Se ha producido un rediseño del panel rápido, con la incorporación de botones dedicados para WiFi y Bluetooth. Además, funciones como el modo oscuro se han movido estratégicamente hacia abajo para una experiencia más intuitiva.

Ahora, una nueva opción permite deslizar hacia abajo para revelar el panel rápido completo, mostrando todas las funciones de un vistazo. Esto significa más acceso y menos complicaciones al gestionar tus configuraciones rápidas.

Y para los amantes de la música y los vídeos, se ha mejorado la visualización del reproductor en el panel rápido. Arte y controles más pulidos para una experiencia multimedia mejorada.

Las notificaciones también reciben una atención especial en One UI 6.0. Ahora, se presentan en tarjetas individuales en el panel rápido, facilitando la identificación y gestión de cada una.

¿Te gusta personalizar tu pantalla de bloqueo? Ahora puedes elegir la posición del reloj según tus preferencias. Además, Samsung ha simplificado los nombres de sus aplicaciones nativas, eliminando detalles innecesarios. El resultado: un escritorio más limpio y organizado te espera.

¿Cómo Actualizar a One UI 6.0?

La actualización a One UI 6.0 es un paso emocionante, pero, ¿cómo puedes obtenerla? La respuesta es simple. Solo necesitas paciencia. Las actualizaciones se despliegan en diferentes momentos según el modelo de tu teléfono. Los dispositivos de gama alta tendrán prioridad, seguidos de cerca por los de gamas inferiores.

¿Ya te llegó la notificación? ¡Genial! Puedes instalar la actualización con un simple toque. Si aún no la has recibido, no te preocupes. Dirígete a la sección de “Información sobre el Teléfono” en los ajustes para verificar manualmente las actualizaciones.

Teléfonos Compatibles con One UI 6.0

Ahora, la pregunta crucial: ¿tu teléfono está en la lista de elegidos para recibir la actualización? Aquí tienes la lista de los afortunados, desde el Samsung Galaxy S23 Ultra hasta modelos más antiguos como el Samsung Galaxy A04s.

Si tu dispositivo se encuentra en esta lista, prepárate para una experiencia renovada con One UI 6.0. ¡Mantente atento a las notificaciones y disfruta de lo último de Samsung!

– Samsung Galaxy S23 Ultra

– Samsung Galaxy S23+

– Samsung Galaxy S23

– Samsung Galaxy S22 Ultra

– Samsung Galaxy S22+

– Samsung Galaxy S22

– Samsung Galaxy S21 FE

– Samsung Galaxy S21 Ultra

– Samsung Galaxy S21+

– Samsung Galaxy S21

– Samsung Galaxy Z Fold 5

– Samsung Galaxy Z Flip 5

– Samsung Galaxy Z Fold 4

– Samsung Galaxy Z Flip 4

– Samsung Galaxy Z Fold 3

– Samsung Galaxy Z Flip 3

– Samsung Galaxy A73

– Samsung Galaxy A72

– Samsung Galaxy A54

– Samsung Galaxy A53

– Samsung Galaxy A52

– Samsung Galaxy A52s

– Samsung Galaxy A34

– Samsung Galaxy A33

– Samsung Galaxy A24

– Samsung Galaxy A23

– Samsung Galaxy A14

– Samsung Galaxy A13

– Samsung Galaxy A04s

– Samsung Galaxy M54

– Samsung Galaxy M53 5G

– Samsung Galaxy M33 5G

– Samsung Galaxy M23

– Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

– Samsung Galaxy Tab S9+

– Samsung Galaxy Tab S9

– Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

– Samsung Galaxy Tab S8+

– Samsung Galaxy Tab S8

Sigue leyendo:

– Samsung Galaxy S24 Ultra tendrá una característica que enamorará a los usuarios

– Cuáles son los Samsung Galaxy que se actualizarán a Android 14

– Samsung: revelan que la función Space Zoom podría ser una mentira