El cruce fronterizo de personas ilegales podría convertirse en un delito estatal en Texas

Con el objetivo de lograr que el cruce ilegal de la frontera sur a través de Texas se convierta en delito y además de ello conseguir la asignación de más de $1,500 millones de dólares para la vigilancia fronteriza, en el Senado de Texas impulso dos proyectos para ampliar la jurisdicción del estado sobre la aplicación de la ley de inmigración.

De acuerdo con un informe de Texas Public Radio (TPR), durante una sesión legislativa especial, el Senado suspendió sus reglas de procedimiento estándar y aceleró los proyectos de ley descritos.

Sin embargo, un grupo de exjueces de inmigración mostró su completo rechazo a la implementación planteada por los legisladores, pues argumenta que genera un conflicto con el derecho constitucional y las obligaciones de los tratados estadounidenses.

“La legislación propuesta en Texas, que permitiría a un juez de un tribunal estatal emitir una orden de deportación, no es legal. La inmigración es claramente una función federal. Los legisladores estatales no pueden promulgar leyes de inmigración por las mismas razones por las que el Congreso de los Estados Unidos no puede promulgar legislación estatal de Texas.

Los jueces magistrados estatales no pueden llevar a cabo procedimientos de inmigración por la misma razón que los jueces de inmigración federales no pueden juzgar casos penales estatales de Texas.

Como los patrocinadores del proyecto de ley deben saberlo, el objetivo del ejercicio no está claro”, señala un documento que el colectivo de magistrados le hizo llegar al Senado con el objetivo de frenar la medida de tipificar a los cruces ilegales como delito en el estado gobernado por Greg Abbott.

A pesar de las restricciones impuestas, centenares de personas diariamente continúan ingresan a Estados Unidos a través de Texas. (John Moore / Getty Images)

No obstante, proyectos de ley ahora se dirigen a la Cámara estatal donde volverán a ser analizados.

Cabe señalar que, en los últimos meses, el manejo que el gobierno texano le ha dado al tema de la inmigración ilegal le ha generado un enfrentamiento directo con la administración federal, pues con el objetivo de evitar que las personas indocumentadas que ingresan a Estados Unidos se queden en Texas, Greg Abbott patrocina su trasladado hacia estados gobernados por demócratas, lo cual está saturándolos de ilegales.

Además, el mandatario estatal construyó una barrera flotante sobre el Río Grande para cerrarle el paso a la oleada de personas que buscan introducirse por esa ruta hacia el territorio estadounidense.

Sigue leyendo:

* AMLO criticó las políticas migratorias de los gobernadores de Texas y Florida

* El representante Mike Kelly advierte que drogas y criminales están ingresando por la frontera norte

* ¿De qué países son los nuevos inmigrantes que llegan a Estados Unidos?