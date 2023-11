Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de noviembre de 2023

Piscis

Mi soñador acuático, escucha esto. Este período es como un océano de posibilidades. ¿Listo para sumergirte en tus sueños más profundos? La intuición es tu brújula, así que deja que las corrientes te guíen. ¡Eres un artista en el lienzo de la vida, así que pinta con colores vibrantes! Un proyecto comenzará a consolidarse en próximas fechas, te va encantar. Ten cuidado con tus sentimientos pues podrías cometer grandes errores por entregarte de más a quien no se esfuerza por ti. Habrá días en que te sentirás con ganas de parar el tren y ya no continuar, sino haya metas y planes para el futuro no hay ganas de seguir, busca la manera de programarte y de ver por tu felicidad y por eso que siempre has soñado contigo. Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estás tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva. No confíes en nadie en estos días pues vas estar bien vulnerable a traiciones por parte de amistades. Ten cuidado con cuestiones de infecciones pues estarán a la orden del día. Si ya una vez te jugaron el dedo en la boca no permitas que lo vuelvan hacer, aprende de los chingazos que te da la vida y no te enamores de la piedra.

Acuario

¡Innovador del zodiaco, atiende esto! Este tiempo es como un laboratorio de ideas revolucionarias. ¿Listo para cambiar el juego? Tu mente es un imán para lo original, así que suelta esas chispas creativas. ¡El mundo necesita tu genialidad, así que despliega esas alas! Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Si ya tienes pareja bájale a tus calenturas y dedícate solo a ella, el taco de ojo no es infidelidad, pero así se comienza con ella. Oportunidades de iniciar un negocio familiar. No cambies tu esencia ni forma de ser al menos que a ti no te guste, sino les parece como eres que se vayan por la puerta de la fregada. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías caer en errores bien grabes que arruinen tu reputación y se desaten problemas en tu familia. Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. Aguas con cuestiones de pagos pendientes y deudas, recibirás unos dineros en estas fechas, inviértelo o paga donde debes o de lo contrario te la verás bien presionado o presionada el mes que entra. Cuida tu mal humor, haz andado bien bipolar y en consecuencia tu familia es quien tiene que aguantar tus fregaderas.

Capricornio

Mi montañista ambicioso, este período es como la cima de tu montaña. ¿Listo para llegar más alto? La disciplina es tu cuerda de escalada, así que amárrate bien. ¡El éxito te espera en la cima, así que sigue escalando con determinación! Te llegará una sorpresa en próximos días, aprende a disfrutarla. Ten mucho cuidado con lo que piensas pues se podría hacer realidad, tienes un sentido muy desarrollado y la mayoría de las cosas que suelen pasar por tu cabeza te salen ciertas. Recuerda que todo tiene un inicio y un final, aprende a disfrutar las cosas el tiempo que duren. Pensarás mucho en personas del pasado, es momento de dejar ir y ver más por ti. Una persona llegará a tu vida y te va poner en vibración el asunto, hay muchas posibilidades de encamarte con él o ella sin embargo solo serán fajes de ocasión pues no se visualiza un compromiso estable. Estarás con un poco de estrés y dolores de cabeza y músculos en los próximos días, no te compliques la existencia y trata de ver la vida de manera distinta, haz luchado mucho por tener un amor de tiempo completo y una pareja que te retribuya todo lo que le das sin embargo te han fallado y te han llenado de desilusiones.

Sagitario

Mi aventurero, escucha esto con atención. Este tiempo es como un mapa estelar lleno de posibilidades. ¿Listo para explorar territorios desconocidos? La libertad es tu brújula, así que sigue tu instinto y prepárate para un viaje sin frenos. Viene una semana intensa de mucho trabajo, debes aprender a no desaprovechar tu tiempo libre y aprovecharlo o invertirlo en ejercitarte o hacer algo de provecha, ya no le huevonees tanto ni caigas en los mismos errores y cosas del pasado, tienes un mugrero y por más que quieres tener orden en tu vida no lo consigues, deja un rato el celular y el face y ponte hacer limpieza profunda en tu casa y en tu vida quitando amistades falsas que solo te causan problemas y conflictos. La mayoría de las personas que se te han acercado a tu vida ha sido por interés o solo pa fajonearte y después mandarte a la fregada, no sigas permitiendo eso y deja de buscar el amor en lugares donde jamás lo encontrarás en la medida que aprendas amarte y quererte será en la medida en que el universo conspire ha tu favor y ponga en tu camino a la persona correcta en tu vida. Los sueños que tienes podrán cumplirse en la medida que trabajes en ellos.

Escorpión

¡Escorpión misterioso, atención! Este período es como una travesía por el inframundo emocional. ¿Preparado para explorar tus rincones más oscuros? La transformación te llama, así que deja que esas viejas capas se desprendan. ¡Renace como el fénix ardiente que eres! No dejes de seguir luchando por eso que amas y no permitas que te quiten esas chingadas ganas de ir por eso otras personas. Siempre lleno o llena de optimismo y con un corazón enrome que se derrama en tu sonrisa, la vida te ha fregado, pero tú la has fregado más a ella pues siempre has logrado lo que te propone. No te presiones por el trabajo que al final irá saliendo poco a poco, ten presente que las situaciones presente son consecuencia del pasado. Cuida mucho tu reputación pues estarás en boca de amistades en próximas fechas debido a malos entendidos y chismes que se han acarreado por andar de hocico suelto. Cuídate de los comentarios que hagas en tu trabajo pues podrás meterte en camisa de once varas. Urge limpieza a conciencia en casa pues las malas energías están dañando mucho tu espació, saca de tu casa todo aquello que no uses o esté dañado o quebrado pues solo logran almacenar malas energías y salar tu espacio.

Libra

¡Bella balanza, escucha esto! Este tiempo es como una pista de baile cósmica. ¿Lista para mover esos pies? La armonía está a la vuelta de la esquina, así que sacúdete las dudas y baila al ritmo de tu corazón. ¡El universo está esperando tu mejor paso! Si es demasiado tarde habla con esa amistad y dile lo que sientes quizás pueda nacer un bello sentimiento. No confundas tus sentimientos, si esa amistad te está haciendo sentir cosas que no son de amigos o amigas detente, deja en claro que buscas, qué necesitas y que vas a hacer, recuerda que la soledad es muy perra y puede crear sentimientos falsos en las personas al punto de fijarte en alguien que no debes. Un amor de una amistad te va empezar a coquetear, aguas!!! no des ese paso ni permitas que siga así, parale los pedos de una buena vez. Tienes corazón noble y por eso siempre te lastiman y hacen contigo lo que les de su gana, te hace falta más maldad en tu vida y desatontarte, eso para poder poner en su lugar a esas personas que quieren manipularte o hacer de tu vida un papalote. No te atontes o te roban el mandado, si tienes una relación ten mucho cuidado pues le andan coqueteando un a tu pareja unas amistades y hasta en las redes sociales. Aguas con lo que piensas y deseas sobre todo las cosas negativas pues sueles atraer un chingo las cosas negativas a tu vida.

Virgo

Mi perfeccionista, este período es como un rompecabezas celestial. ¿Lista para organizar las piezas de tu vida? La paciencia es clave, así que relaja esos nervios. ¡Ponte las gafas de la perspectiva y verás cómo todo encaja Esos sueños por los que tanto le has luchado comenzarán hacerse realidad, no bajes la guardia y sigue de pie trabajando y luchando por eso que tanto deseas, no permitas que gente tonta que no lo pudo lograr te quite las ganas de hacerlo, cuídate un friego de dos personas una de piel morena y una de piel blanca son amigos o amigas y te quieren meter en chismes en los que tú no tienes nada que ver, si sientes que ciertas personas te dan malas vibras. Perdonate tus errores y no sigas sufriendo por los mismos cuentos, suelta el pasado y todas esas fregaderas que tanto te han arruinado la existencia. Si ya una vez sufriste por esas situaciones por qué vuelves a caer en lo mismo, aprende de esas situaciones y no caigas en las mismas tonterías de siempre. Vienen cambios en tu trabajo y posibilidades de mejores ingresos o de recibir una lanita extra, embarazo en amistades se aproxima en las próximas fechas.

Leo

¡Reina del drama, escucha esto! Este tiempo es como un escenario enorme para que deslumbres. ¿Preparada para tu momento estelar? No escatimes en brillo, ¡la audiencia te aclama! La confianza es tu mejor maquillaje, ¡póntelo a lo grande! Recuerda que las oportunidades solamente una vez en tu vida. No hay distancia ni nada que pueda separar algo que es sólido, así que busca la manera de que los lazos con tu pareja. Ponte las pilas y define de una buena vez qué es lo que quieres o buscas en tu vida, el amor volverá a tocar las puertas de tu vida o quizás ya las está tocando, pero te atontas un friego y ni cuenta te has dado. Un familiar se enferma. Cuídate mucho la espalda y pies pues estás por sufrir dolores en esas áreas.Una rutina de ejercicios te vendría bien y una dieta mas alta en fibra para prevenirte de problemas de estreñimiento, no estas tomando mucha agua y muchos de tus males se deben a esa situación. Estas en un punto en que te sentirás con necesidad de nada, te darás cuenta que no necesitas a una persona a tu lado para ser feliz, sin embargo en lo que respecta a la sexualidad será necesario que te bajes las calenturas que te andarás cargando en las próximas fechas. No es malo salí con personas y darle vuelo a la hilacha, siempre y cuando lo hagas con responsabilidad y sin dañar a terceras personas.

Cancer

Oye, mi cangrejito emocional, este período es como un viaje en montaña rusa. ¿Lista para las subidas y bajadas? Tu intuición está en modo turbo, así que sigue tu corazoncito. ¡Elige el carril de la felicidad, mi querida luna! Déjate de tonterías y pon más atención en tu fregado entorno, no quieras resolver la vida de los y las demás personas, sin antes resolver primero la tuya, cuídate mucho de la monotonía en tu relación en caso de tener piores nada, recuerda que lo peor en las relaciones es hacer siempre la misma rutina, suele cansar a tu pareja al punto que corte de tajo la relación, debes de innovar y salir de lo mismo de siempre para poder crecer y mantener viva la relación amorosa. No debes dejarte humillar, ni te flageles por tus errores del pasado, recuerdo que no eres el o la culpable de todo lo que ha pasado, no permitas que otras personas te hagan sentir así. Si han existido problemas con familia es el momento ideal de acercarte a ellos y tratar de solucionarlos. Fuerte, de gran corazón, amas hasta el hueso y buscas una relación duradera y estable sin embargo tienes miedo a dar ese paso o de plano te has encontrado pura fichita a tu paso que lejos de cumplir con tus requisitos solo te han dañado y arruinado la poca felicidad que has tenido.

Géminis

¡Escucha bien, mi parlanchín favorito! Este lapso es como un micrófono gigante frente a ti. ¿Te animas a soltar esas palabras que tienes atascadas? Comunicación, mi amor, es la clave. No te guardes nada, ¡que la verdad explote como confeti! No pretendas cambiar eso que no les parece a los y las demás de ti. Si te atontas y vuelves a confiar te la volverán hacer, cuida un friego esas amistades con las que te desenvuelves, no confíes ya tanto en las personas o de lo contrario te expones a traiciones o malos entendidos que te harán nomas enchilarte y hacerte sentir de la fregada. Ten cuidado en quién cofias, muchas de tus amistades no han sido sinceras contigo y solo han buscado fregarte y absorber tus energías. No permitas que éstas personas te friegan tu existencia, busca la manera de alejarte e ir filtrando a quien no te sirve ni para ir a fregar a tu madre. Aguas con lo que te lleves a la boca, pues estarás muy vulnerable a subir de peso pues le estas echando un friego a la piñata. No pierdas el tiempo, lo que ha de ser será, da el primer paso ve tras ese amor y dile lo que pasa y sientes si el o ella te quieren te aceptarán y no habrá poder humano que se pueda interponer a su felicidad, no pierdas más el tiempo y arriésgate.

Tauro

¡Vamos, mi cabezota sensual! Este período es como un buffet de placeres terrenales. ¿Qué tal si dejas de olisquear las rosas y te lanzas de lleno a olerlas? ¡Tu energía magnética está que arde, así que arrastra a alguien especial contigo! Si en tus manos está dar terceras, cuartas y quintas oportunidades a quien ya te dañó más de una vez es muy tu problema, solo que no quejes en el futuro. Vas escuchar comentarios y te enterarás de cosas que no coinciden con la idea o con lo que tu pensabas de cierta persona, en cierto grado te vas a sentir defraudado o defraudada, pero a la larga te darás cuenta de que fue lo mejor saberlo desde hoy a verte dado cuanta cuando ya podrá ser demasiado tarde. Aguas con los secretos, eres muy de ir a contarle a tus amistades todo lo que te pasa y ocurre y después por eso te metes en pedos debido a que van a chismear todo o que dices y cuentas. El amor volverá a tocar tu puerta, no dudes de tus sentimientos y no tengas miedo a volver amar y entregarte como antes lo hiciste, la vida te fregó y te jodió y tienes friegos de miedo de volver a ser afectado o afectada, existe un escudo protector que no te permite dar el siguiente paso pues temes enamorarte y volver sufrir una desilusión. En la medida que te dejes llevar y abras las puertas a tu corazón será en la medida en que es relación empiece a consolidarse.

Aries

Mira, mi guerrero fogoso, este mes es como un campo de batalla lleno de desafíos y victorias. ¿Lista para lanzarte a la acción? Si alguien te dice “imposible”, tú les gritas “¡observa cómo lo hago!” Prepárate para brillar más que una estrella en plena explosión. Viene una semana de aventuras exploratorias, necesitas checarte bien porque vienen infecciones muy perras a causa de tus descuidos, ya ni la friegas mientras no hagas nada por tu salud seguirás cayendo en enfermedades y tonterías y media que no te va ayudar al sentirte al 100!!. Salidas a comer o un café con una amistad trae friegos de chismes. No permitas que otras personas te manipulen y te muevan a su antojo, empieza hacer las cosas a tu modo y no pidas opiniones acerca de lo que tienes que hacer para lograr tus metas y objetivos. A la fregada el pasado, comienza a quererte y valorarte, no necesitas a nadie a tu lado para lograr tus metas y para valorarte lo suficiente. La riqueza y el poder siempre serán un anzuelo para ti, no es que seas interesado o interesada, la cuestión aquí es que naciste para vivir bien, sin necesidades económicas ni problemas financieros. Cuida tu manera de actuar con las personas pues puedes lastimar o hacer daño a quien ni la debe ni la teme, no pretendas modificar la esencia de los demás pues te enteras en camisa de once varas y saldrás bien bufado o bufada.