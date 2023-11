Murió Maryanne Trump Barry, hermana mayor de Donald Trump, a los 86 años

Maryanne Trump Barry, hermana mayor del expresidente Donald Trump y jueza federal retirada, murió este lunes 13 de noviembre a los 86 años.

Barry falleció en su casa en la ciudad de Nueva York y fue encontrada en horas de la mañana, de acuerdo con fuentes familiarizadas que hablaron con el New York Times.

Se desconoce la causa de su muerte.

La muerte de la hermana mayor de Trump también fue confirmada a otros otros medios de comunicación como CNN y NBC News por fuentes cercanas a la familia.

Barry, hija mayor de Fred y Mary Anne MacLeod Trump, fue fiscal federal adjunta en 1974, antes de ser nombrada miembro del tribunal de distrito de Nueva Jersey por Ronald Reagan en 1983.

En 1999, fue nombrada miembro del tribunal de apelaciones de EE.UU. para la tercer circuito de Bill Clinton y se jubiló en 2019, poniendo fin a una investigación de mala conducta civil que se inició después de que un informe del New York Times alegara que el entonces presidente y sus hermanos evadían impuestos a la herencia.

El informe del Times afirmó que Barry, quien supuestamente se benefició financieramente de los planes fiscales, también pudo utilizar su posición de poder para influir en las acciones de su familia en ese momento.

Barry había estado casada y luego viuda con John Barry, un abogado litigante y de apelaciones.

Después de que su hermano ganara las elecciones presidenciales de 2016, Barry renunció a su personal judicial y pasó a estado inactivo a principios de 2017, informó Associated Press.

Aunque Barry nunca habló públicamente sobre los desacuerdos con su hermano, extractos de audio de las conversaciones entre Barry y su sobrina, Mary Trump, obtenidos por The Washington Post en 2020, revelaron que Barry criticaba duramente al entonces comandante en jefe. Presuntamente esa información provocó un quiebre en la relación entre los dos hermanos.

Mary Trump registró más de 15 horas de discusión entre ella y Barry en 2018 y 2019 y publicó partes de los registros para corroborar su libro de 2020 sobre la familia Trump, “Too Much and Never Enough”.

Barry es la tercera de los hermanos del expresidente que muere. Anteriormente, Robert Trump murió en 2020 y Fred Trump Jr murió en 1981.

