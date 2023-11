Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de noviembre de 2023

Piscis

Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos. Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa. Una persona de tu pasado ha pensado mucho en tu, pero te guarda cierto rencor que no ha podido perdonar u olvidar. Te vienen cambios de humor repentinos, ni tú te vas aguantar. Te enterarás de chismes en tu trabajo o vecindario hacia ti o tu familia. Cuida mucho la parte de tu economía pues vienen unos días complicados y unos gastos necesarios que tendrás que realizar. Muchos cambios en tu vida, debes aprender a soltar a las personas que no quieren ya estar a tu lado, recuerda que si ellos no te necesitan a ti en tu vida tú no tienes por qué necesitarlos a ellos.

Acuario

Es posible que al final del día te sientas triste y pienses que ya no hay esperanza de seguir de pie, pero si das una vuelta por tu alrededor y por tus sueños sabrás que vale la pena seguir chingandole para consolidar tus sueños. Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas. Hay una leve mejoría en enfermedad de un familiar sin embargo deberá de cuidarse más en este y el mes siguiente pues podría haber complicaciones. Te vas enterar de chismes acerca de una amistades, no te metas donde no te llaman y no des opinión donde no te la piden pues solo te harás acreedor o acreedora a comentarios mal intencionados que no eran para ti. Te vienen oportunidades de crecimiento en el área laboral y una verdad sobre una persona saldrá a la luz, te costara mucho trabajo aceptar que es así.

Capricornio

Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces. No permitas que nadie te detenga en tu paso y no te limites por nada. Iniciar una relación dentro de poco pero durará muy poco debido a que los celos y los caracteres tan fuerte que poseen ambos no lograrán mantener de pie la relación, ni pedo, tu disfruta lo que tenga que durar y no te compliques. Ten presente que vienen días difíciles a tu vida podría presentarse el rompimiento de una relación por parte de un familiar o amistad. No te compliques por lo que aún no sucede disfruta tu vida. Quita todo lo que te cause tristeza, perdona a quien te dañó la existencia en tu pasado y date la oportunidad de enamorarte de ti mismo. Confía en Dios te mostrará el camino correcto a seguir. Te viene una reunión y posibilidad de encamarte con amistad. Ya no finjas amor donde no lo hay y menos tolerancia con quien no la merece, date la oportunidad de mandar lejos todo eso que te causa conflicto o molesta, recuerda empezar de cero en el mes que está por llegar.

Sagitario

Ten cuidado y temor de quienes un día están y otro no, son las peores personas y cuando menos acuerdes pueden darte una puñalada por la espalda. Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. Movimientos lunares podrían alborotar tus calores y tener ganas de sacar a flote tus bajos instintos y pecaminosos deseos sexuales, ten cuidado con eso pues podrías fornicar con quien no debes, recuerda que tu eres muy de enamorarte en una noche. Es importante que pienses bien lo que estás haciendo para cumplir tus metas y sueños pues hay acciones que en lugar de ayudarte solo te detienen llámese personas o situaciones sentimentales. En tu familia si han existido conflictos, todo se va solucionar de la mejor manera, no temas a nuevas oportunidades en lo laboral, tienes la capacidad de hacer lo que se te dé la gana, confía más en ti. No dejes nada inconcluso y terminas tus pendientes a la brevedad, algunas veces te distraes en cuestiones bien tontas y descuidas cuestiones que deberían de ser prioridad en tu vida.

Escorpión

Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegara por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo friegos de buenos momentos. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos. Podrías requiere regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho esta hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las ganas. Siempre firme en tus convicciones, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de verte bien, te preocupas mucho por tu cuerpazo criminal sin embargo estas en una época en que vas a subir un poco de peso. Mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de un viaje con amistades. Busca a las personas que te buscan y a quienes no hacen nada para acercarse a ti mándalas a la fregada. Si tienes pareja estará celosa por ciertos acontecimientos que le harán dudar de tu cariño hacia él o ella. Tu carácter y manera de ver la vida te van ayudar mucho para atraer a muchas personas, sin embargo, muchas de ellas no se acercarán a ti con buenas intenciones, aprende a ser más selectivo con las personas y no des entrada a tu vida a cualquier ser que venga y te hable bonito.

Libra

Aléjate de quien te causa estrés. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte. Momentos increíbles se aproximan, tanto golpe te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes. Deja que el pasado se vaya y no regrese más. La vida te pondrá pruebas las cuales te harán madurar y darte cuenta el tremendo amor que vive a tu alrededor, recuerda que la vida no es una perra, uno es quien decide como quiere vivir y lo que quiere sufrir. Si has dejado de creer en el amor la vida te pondrá una prueba para que vuelvas a confiar, viene en puerta una persona que te hará cambiar todas tus expectativas y te hará mejor persona. Es probable que salgas de fiesta o se arme una reunión con amistades a finales de la siguiente semana y salgan a flote temas del pasado que los hará pasar un momento muy agradable. Si sientes necesidad de entrarle a las garnachas piensa en que así jamás lograrás tu objetivo ponte en mente el cuerpo que deseas y cada que quieras pecar recuérdalo, solo así podrás no caer en tentación y romper la dieta.

Virgo

Ya déjate de fregaderas de ser tan floja, sino te pones las pilas nada te saldrá como deseas. Vienen cambios importantes en varios terrenos sobre todo en el de los dineros, mejorarás mucho. Es importante que no te dejes caer ni te detengas, ya lo que un día pasó esta olvidado y no debes vivir en el pasado ni de tus errores, momentos de que comiences nuevas etapas llenas de aventuras y mejoras en muchos aspectos sobre todo en el amor y en lo económico. Hay una amistad que se la ha pasado fregándote la existencia con indirectas tontas, no te dejes y ponla en su lugar. Recuerda que eres de los signos más nobles pero también tienes tus límites, recuerda que no necesitas de nadie para ser feliz pues has aprendido a vivir con tu misma soledad y sabes que es mejor estar solo que sufriendo o mal acompañado. Recuerda que eres un signo muy fuerte y quien te hace te la paga, sin embargo cuando te enamoras bajas tus defensas y caes en cuestiones en las cuales dejas mucho que desear. Deja de pensar ya en el futuro y centra tu tiempo en tu presente, la vida te devolverá un montón de cosas que te harán feliz, solo suelta aquello que ya fue y ya pasó, deja de vivir en el pasado y dale la oportunidad a nuevas personas de entrar en tu vida.

Leo

Algunas veces piensas mucho en tu futuro y temes que no logres consolidar tus metas y sueños, no te desesperes y aprende a esperar pues las cosas llegarán a ti sin que tu las busques, la vida te tiene preparado grandes pruebas de las cuales saldrás victorioso y con un friego de aprendizaje. Ten cuidado con la manera en que haces negocios, podrías cometer un grave error. Es momento que te quites toda eso que cargas del pasado en tu espalda, vienen momentos inolvidables en tu vida de los cuales aprenderás a vivir en soledad y te darás cuenta que no necesitas de nadie para ser feliz. Ya no finjas sentimientos que no existen en ti, date la oportunidad de experimentar nuevas cosas con quien te dedica tiempo y está a tu lado. No pienses tanto en lo que ya fue, ni en el futuro, centra tu tiempo en disfrutar tu presente, te saldrá una oportunidad de ofrecer la caricia a un amistad. Si sigues esperando a esa persona que nomás te trae como perro o perra faldera y no te muestra con hechos su interés estás destinado o destinada a quedarte pa vestir santos, preocúpate por ti y ya no sigas creyendo en promesas falsas y mediocres de personas que solo quieren hacerte perder tu tiempo.

Cancer

Muchas veces sientes necesidad de regresar al pasado, no sigas perdiendo tu tiempo con esos ingados pensamientos que lejos de beneficiarte solo te hunden más en depresiones sin sentido. Empieza por creer en ti y en tus sueños, no permitas que nadie te haga dudar de tu poder y capacidad de lograr lo que te propones. Es posible que comiences a desarrollar sentimientos por una amistad, ten cuidado, si esa amistad no te ha dado motivos para que eso pase no te adelantes o podrías cometer grandes errores. Recuerda que si sientes deseos de buscar a quien se fue que sea porque realmente vale la pena sino no tienes por qué seguir en ese camino. Tu tenacidad y fuerza de voluntad será clave para que logres tus metas y proyectos, ya basta de tanta flojera y de quejarse y pensar solo en cosas negativas, es momento que te levantes de cualquier situación por la que estés pasando y vayas a demostrarle al mundo quien eres y de lo que eres capaz.

Géminis

No permitas que ninguna persona estropee esta racha de felicidad y buenos momentos. Ten cuidado con ausentarte mucho pues podrías perder puntos a tu favor. Empezarás a sentir paz en tu interior, la vida te devolverá con creces eso que muchas veces te negó y no se había consolidado, agradece y continua disfrutando mientras puedas los momentos felices que tienes. En lo que respecta a tu trabajo nuevas personas llegarán a tu vida y se construirán amistades para toda la vida, nuevos amores y posibilidades hasta de escoger. Si esta saliendo con alguien el tiempo será su mejor aliado para lograr que la relación se dé. Si tienes pareja y las cosas se han enfriado pon las cartas sobre la mesa y busquen soluciones, sino estas dispuestos a esforzarse por mejorar como pareja cada quien siga su camino y no sigan dañándose. La vida te vuelve a sonreír y te pone en charola de plata muchas cosas para que seas feliz y logres cada uno de tus propósitos. Posibilidad de un viaje muy bueno y de un gran cambio económico para mejorar mucho. No te flageles por problemas que no son tuyos, perdónate cualquier error que hayas cometido y sigue adelante que solo tendrás esta vida para gozar y ser feliz.

Tauro

Trata de no confiar tan pronto y darte el tiempo de conocer más a las personas. Ya no te permitas caer por nadie y ponte muy atento pues están por meterte en un chisme, es una persona quien le revelaste un secreto hace algún tiempo. Momentos de que te despabiles, cambios y más cambios, tienes dos opciones ser un perro o ser el ser más amoroso pero corres riesgos de que te vean la cara nuevamente. Cuídate de enfermedades respiratorias y trate de alimentarte bien, dejar de comer no te va hacer perder el engrudo echo bola que te cargas, solo logrará que acumules más grasa cada que comas alimento. Dios te pondrá un friego de pruebas que te harán valorar tu vida y tu familia. Cambia de gente, no sigas con personas que te hunden o solo te causan conflicto, momento de hacer cambios en tu vida para tener nuevos resultados. La vida te pondrá algunas pruebas en estos días para que valores más a tu familia y tus amistades, no las descuides por atender a personas que nomás te sirven para ir a incomodar a la gestora de sus días. En el amor andarás algo tenso pues cuando no te llueve te cae nieve, sientes desesperación, rabia e incluso estas decepcionado de muchas personas con quien parecía que llegarías a algo más.

Aries

Te encantará el cambio que vivirás en unas semanas. No te detengas y deja que la vida y el destino construyan su futuro, no te niegues ni pongas obstáculos, recuerda que eres el signo más amado por Dios y que sueles amar el interior de las personas antes que la envoltura, sigue con esa filosofía que será la que te lleve a encontrar al amor verdadero. Estas por conocer a una persona que cambiará tu mundo pues te enseñará el el verdadero sentido de la nobleza, el amor y la humildad. Movimientos en tu personalidad comenzarán a cambiar, estas en un proceso bien fuerte que te ayudará a madurar un chorro en este tiempo, el mes que viene te hará razonar sobre muchas cosas e iniciarás una temporada muy perra, el 2024 será tu año pues concretarás sueños y metas. Ten en cuenta que cada acto bueno o malo que hagas en tu vida se te regresará siete veces siete, así que procura que lo que salga de tu boca y de tus acciones sean puras cosas positivas y bendiciones. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas llegan a su tiempo. Tienes el poder de consolidar tus sueños pero está en ti lograrlo, no en tu familia ni en tus amistades, ponte las pilas y deja de esperar que las cosas lleguen solas. Amistad de otro rumbo te dará noticias muy pronto.