Mexicanas tendrán en 2024 más poder que nunca

MÉXICO- No solo es Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial oficial de Morena, quien se acerca más que nunca para repartirse el poder en México, sino por lo menos de 9,500 mujeres de cada partido que buscarán un cargo de elección popular en los comicios del 2 de junio de 2024.

De entrada, cinco de las nueve candidaturas de los partidos o alianza para la gubernatura de los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán deben ser para ellas y así cumplir con el esquema de cuotas de género a las que están obligadas por ley todas las instituciones políticas desde 2019.

La normativa también exige la mitad de los escaños para mujeres en el Senado y la cámaras de diputados federales y estatales así como en las alcaldías: mitad y mitad en los 19,000 puestos de representación popular de México.

Los analistas dicen que la obligatoriedad de dar puestos políticos a las mujeres impondrá el sello femenino a retos mayúsculos como la inseguridad, el narcotráfico, la extorsión, la destrucción del medio ambiente, el combate a la pobreza, la desigualdad y la impunidad.

“El hecho de que una mujer ocupe el poder no significa que su mandato será exitoso, pero hay que darles la oportunidad”, aclaró en su momento la ex magistrada y ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. “Si no lo hubiéramos puesto así, nunca nos hubieran dado nada”.

Cuando se llevó la iniciativa al congreso federal en 2018, los opositores (principalmente hombres) alegaron que debería elegirse a quien cumpliera con el perfil de manera más idónea, no por género, pero actualmente la clase política no reniega, sino que asume los tiempos del feminismo.

¿Qué hizo Morena?

En septiembre pasado, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una encuesta para elegir entre sus militantes a su candidata mayor. Ahí se coronó Claudia Sheinbaum como “coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación“, tal como se le llama a la aspirante a la silla máxima.

Los críticos acusan a la ex jefa de Gobierno de la capital mexicana de ser una especie de títere de López Obrador, una acusación que la científica de 61 años no duda en responder con un sesgo feminista:

“A ver, ¿una mujer no puede? ¿Debe tener atrás a un hombre que le diga cómo hacer las cosas?”

Dos meses después de ese triunfo de género, tocó el turno de elegir con el mismo método de encuesta a los candidatos morenistas a las gubernaturas. En ese proceso, realizado el 11 de noviembre pasado, salieron victoriosas solo dos mujeres: en Veracruz y Morelos.

Pero el INE exigía al menos cuatro y así empezaron las tensiones internas que se solucionaron después de más de 18 horas de reuniones y negociaciones en un hotel de la zona de Polanco, la más rica de la Ciudad de México.

Al final, el partido dio a conocer los nombres: en Yucatán, Huacho Díaz; Veracruz, Rocío Nahle; Tabasco, Javier May; Puebla, Alejandro Armenta; Morelos, Margarita González; Jalisco: Claudia Delgadillo (por paridad); Guanajuato, Alma Alcaraz (por paridad); Chiapas: Eduardo Ramírez y CDMX y Clara Brugada (por paridad).

Para lograr que los candidatos ganadores de Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México cedieran su lugar a mujeres, Morena les prometió incluirlos en los primeros lugares de las listas de representación proporcional del Senado, un pase automático a seis años como legisladores.

Ninguno de ellos puso el grito en el cielo. Ni Ricardo Sheffield, de Guanajuato ni Carlos Lomelí, de Jalisco ni Omar García Harfuch, el jefe de la policía de la Ciudad de México que se encaminaba con grandes ventajas de voto a retener la capital mexicana, donde la oposición ha ganado poder.

“Siempre respetaremos la paridad de género y la decisión de nuestro partido. Todo el éxito para mi compañera @ClaraBrugadaM”, escribió en la red social X.

Poco después de este proceso, el INE determinó que las cuotas de género debían ser cinco estados (no cuatro) por lo cual Morena discute ahora cuál hombre será desplazado.

“Siento que si va a haber tensiones, pero finalmente va a haber arreglos cupulares”, dijo Violeta Vázquez-Rojas, analista política. “Ya se ha instalado una cultura de la paridad”.

El Frente Amplio por México (FAM)

Las acciones de Morena para resolver el asunto de género tomaron por sorpresa a la oposición integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática.

“Se les adelantaron y ahora tienen que distinguirse o mostrar que son diferentes a Morena, a lo que se hace mal en algunos procesos simulados o en los cuales hay división interna, hay pleitos y uno mete el pie a el otro”, dijo Arturo Espinosa, analista político y director de Laboratorio Electoral.

“La oposición se siente obligada a dar mensaje a la ciudadanía de que se renovó, que estos seis años les sirvieron para entender que tienen que hacer las cosas diferentes, pero en esa postura se les hace tarde”.

Hasta ahora, el Frente Amplio por México anunció que tendrá candidaturas masculinas en cuatro estados, pero sólo se ha definido al alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada para la Jefatura de Gobierno capitalina.

Aunque se ha dicho que las candidaturas de Chiapas, Tabasco, Jalisco, Morelos y Guanajuato serían destinadas para mujeres y con esto cumplir la norma, aún no hay nombres de ninguna de ellas.

El analista Espinosa señala que esto se debe, en parte, a que tienen el reto de “deben definir candidaturas realmente competitivas y que no sean favoritas de los dirigentes o del partido, sino que sean las que realmente tienen posibilidades de ganar.

“Eso fue lo que pasó con Xóchitl Galvez (hacia la presidencia), ella no era la favorita de los partidos, no era la que tenía el apoyo de las dirigencias, pero es la que mostraba o muestra que puede ser competitiva”, explica.

Por otro lado, no cuentan con los suficientes cuadros femeninos: “La clase política se está cimbrando”, observó.

