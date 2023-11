Video de Shakira en corte aceptando nuevos cargos y renegociación con Hacienda

Shakira aceptó un acuerdo para evitar acudir a los tribunales y ser condenada a ocho años de prisión y una multa de unos 15 millones de euros por supuesto fraude fiscal.

El equipo de abogados de Shakira estuvo reunido hasta el domingo a altas horas de la noche. Como ella misma lo dio a conocer en un comunicado emitido por los mismos: estaba dispuesta demostrar su inocencia.

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida”, explica la intérprete de “Te Felicito” en su comunicado.

Así que entabló una nada fácil negociación entre Hacienda y sus abogados. Aceptó sus nuevos cargos: 7 millones de euros y 3 años de cárcel que no cumplirá. Su multa por el delito de supuesto fraude por evasión fiscal entre los años 2011 y 2014 pasaban los 14 millones de euros.

Juicio no habrá. Esto, además le quita el calificativo de “acusada”, pues pactó con las autoridades. La cantante no se sentará en el banquillo de los acusados.

Shakira acepta nuevos cargos por sus hijos

Esto, como parte de lo que dijo en su gran discurso en el Latin Grammy 2023 de Univision: “Prometí a mis hijos que voy a ser feliz”. Su comunicado también habló un poco de esto.

“Tengo que elegir mis batallas y lo más importante para mí ahora es hacer todo lo posible para que mis hijos (Milan y Sasha) puedan tener una vida plena. He pasado por un momento muy difícil y espero que me puedan ver feliz y que podamos mirar hacia un futuro juntos”, sentenció.

Shakira, mientras se preparaba para su gran presentación en el Latin Grammy 2023, donde además se vengó con todo lo que pudo de su ex Gerard Piqué, también se preparaba para ir a corte.

Para evitar el proceso del juicio, Shakira aceptó haber cometido algunos delitos. Sin embargo, su redención se debe a índoles emocionales y personales.

Aunque dice que es inocente hasta ahora, prefirió no alargar un proceso judicial, en el que además tenga que estar viajando constantemente de Miami a España, de llegar a extenderse.

Video muestra a Shakira hablando con el juez

Traje de pantalón, blazer y bodysuit rosa, además de unos lentes del mismo color, Shakira se apareció con sus abogados en una corte en Barcelona. Ahí, estando dentro, fue grabada en un video que se dio conocer posteriormente, donde se ve al juez dirigiéndose a ella. La colombiana estaba sentada en una mesa en medio del lugar.

“Yo me imagino que usted ya tiene conocimiento a través de sus letrados de este escrito”, dice el juez. Shakira responde: “Sí”. “Ya sabe usted que tiene que reconocer los hechos y aceptar las penas. En otros casos daríamos lectura a los nuevos cambios que se han introducido, pero como este escrito ya viene firmado por usted, el tribunal asume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito. “Así es”, responde la intérprete de “El Jefe“.

“Muy bien. Desde este conocimiento usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido notificadas”, continuó el caballero. Un sí rotundo respondió Shakira. A lo que el juez le dijo: “Bien, pues pude volver”. “Gracias”, cerró ella.

Y de ahí, Shakira salió como la diva que es. Con una nueva negociación, con un semblante que sonreía y con todos los premios y récords que, ha alcanzado en los últimos meses.

