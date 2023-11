Shakira se vengó de Gerard Piqué. Sergio Ramos posó con ella y le dio Latin Grammy

Shakira fue, junto a Laura Pausini, una de las mujeres y figuras claves en la ceremonia del Latin Grammy 2023 que se realizó en Sevilla, España. Se llevó unos cuantos galardones en las principales categorías.

Shakira recibe Latin Grammy 2023. Crédito: Kevin Winte. | Getty Images

Pero eso, no fue su único triunfo, sino el haber vuelto España y, de cierta manera, “haberle dado hasta con el balde” a su ex Gerard Piqué. Todos conocemos la sonada y polémica separación que tuvo Shakira con el ex jugador del FC Barcelona.

Ayer sorprendió, la colombiana justamente por los mensajes que se podían entrever en sus presentaciones y alocuciones. El momento cumbre fue cuando Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid C.F y gran “contrincante deportivo” de Gerard Piqué, junto a Mon Laferte le entregó un Latin Grammy a Canción del año.

Pero además de esto, se supo que Shakira y Sergio tuvieron un saludo muy caluroso tras bastidores.

Relación de Gerard Piqué y Sergio Ramos antes de Shakira

Recordemos que, fue en una rueda de prensa de la selección de fútbol de España, cuando un periodista le pide a Gerard Piqué responder en catalán. El, ex central del Barcelona lo hizo. Cuando anunció que ahora respondería en otro idioma, Sergio Ramos lo interrumpió y le dijo que lo hiciera en Andaluz.

Claramente, fue momento incómodo que fomentó más la eterna rivalidad, que había entre los dos jugadores centrales de los mejores equipos de fútbol español.

Después de esto, eran los principales memes de portales. Todo el mundo los comparaba. En jugadas, en acciones, en la vida. ¡En todo!

Shakira se vengó de Piqué de otras maneras

Así que, esto fue otra cachetada más con guante blanco que le dio Shakira a Gerard Piqué. Recordaremos que, el motivo principal de la separación de ambos fue la supuesta infidelidad, entre muchas más sonadas, del catalán.

Shakira y Gerard Piqué junto a sus hijos Milan y Sasha cuando aún eran pareja. Crédito: Mega. | Grosby Group

Además, varios periodistas lo pusieron en evidencia. Comenzando por Jordi Martin (quien además estuvo reportando de primera mano para El Gordo y La Flaca en Latin Grammy) sobre la existencia de Clara Chía Martí. Misma que es la actual pareja del ex de Shakira.

Pero la venganza de Shakira no quedó solo ahí durante. Durante la intervención de Bizarrap y Quevedo, la colombiana bailó un tango. En el tema de ella “Te Dejo Madrid” también tiene un tango.

Mismo que popularizó cuando formalizaba su relación con su ex, Antonio De La Rúa. Recordemos que, cuando comenzó con Piqué, todavía estaba tratando de separarse de aquella relación.

Incluso es uno de sus argumentos en las declaraciones por el próximo juicio que comenzará en Barcelona. También se sabe que, uno de los testigos esenciales de ella, será el propio Antonio De La Rúa.

Shakira quiere comprobar que, durante esos primeros años su relación con Gerard Piqué no era estable. También que, ella residía en Nassau, Bahamas y no en Barcelona con el deportista.

Incluso dice que ella comenzó a vivir en Barcelona durante el segundo embarazo de Sasha. Después del nacimiento de Milan, ella estuvo viviendo en Los Ángeles, pues hacía “The Voice”. Es decir, su residencia era Estados Unidos y no España.

Otros mensajes a Gerard Piqué durante el Latin Grammy 2023

Lo cierto es que, el tango, estando en España, era una clara representación de venganza. Piqué siempre le ha tenido unos celos gigantes a Antonio De La Rúa. Ella misma lo dijo en una declaración ante las autoridades.

Además, Shakira volvió a cantar su éxito BZRP Music Sessions #53, que menciona a Clara Chía Martí de manera explícita. Así que todos los presentes en la sala de España la corearon duro con ella.

La canción que cantó en solitario fue “Acróstico”. Justamente la que representa la partida de Barcelona. También la que deja ver, a través de su videoclip, el lugar en el que hizo familia. Las cajas que simulaban la mudanza y un gran abrazo entre ella, Milan y Sasha conmovieron al mundo. Todos sentían su tristeza.

Por cierto, fueron ellos una vez más, los galanes que acompañaron a la intérprete de “El Jefe” en la noche del Latin Grammy. Para cereza del pastel, los discursos que dio Shakira al subir a recibir sus galardones también hablaron mucho de lo que vivió al lado de Gerard Piqué.

Agradeció específicamente un Latin Grammy a sus fans en España: “Y también quiero compartirlo con mi público español que han estado ahí acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que también he pasado en esta tierra que tanto he querido, pero que ni un solo día han dejado de darme cariño, apoyo, así que eso jamás se me olvidará España. Esto es para ustedes”.

Por último, Shakira dedicó sus premios a sus hijos y habló de cómo el pasado está superado y a la vez enterrado para ella.

“Que felicidad. Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos, Milán y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz, que van a tener una mamá que va a reír porque se lo merecen. Desde ya estoy pensando en las giras que estoy por hacer, lo que voy a escribir. En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”, cerró diciendo Shakira. La única artista que ha ganado Canción del Año en tres décadas distintas del Latin Grammy.

Sigue leyendo:

·Lista de ganadores del Latin Grammy: Shakira, Karol G, Edgar Barrera y Bizarrap a la cabeza

·Alfombra Roja del Latin Grammy 2023: Rosalía y Mon Laferte impactan con sus cejas

·Rosalía abre con flamenco el Latin Grammy 2023 con: “Se nos rompió el amor”

·Shakira demandará a Fiscalía por invasión a la privacidad: citaron a conocidos