Exmédico de la Casa Blanca afirma que Biden no tiene capacidad cognitiva para cumplir otro mandato

Ronny Lynn Jackson, exmédico de la Casa Blanca de los presidentes Barak Obama y Donald Trump, reconoció su preocupación por la salud y agudeza mental que presenta Joe Biden, quien a los 81 años pretende ser reelegido como mandatario de la nación.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox, el texano quien trabajó como médico en la presidencia de 2013 a 2018, declaró que desde la etapa de Biden como precandidato del partido demócrata, previo a su triunfo en las elecciones, él ya había advertido sobre sus limitaciones para fungir como máximo responsable de la nación.

“He estado diciendo desde hace bastante tiempo, cuando era candidato Joe Biden, que no creía que tuviera la capacidad cognitiva para hacer el trabajo. Tiene gente a su alrededor que lo alienta inapropiadamente a seguir postulándose porque eso fortalece quiénes son y qué hacen, pero nuestra frontera, nuestras guerras en el extranjero, nuestra economía, es simplemente un desastre en este momento. Y simplemente no puede hacer el trabajo. Todos los días se demuestra que ya no es capaz de hacer este trabajo”, indicó.

De acuerdo a su experiencia al tratar a otros pacientes con una edad similar a la del actual presidente, pero sobre todo al ver lo complicado que suele resultarle expresarse sin caer en algunos datos erróneos, Jackson está convencido que Joe Biden ha empezado a mostrar un deterioro físico y mental significativo.

“Creo que su falta de capacidad física y su deterioro físico ahora están empezando a resaltar el deterioro cognitivo que hemos estado observando durante tanto tiempo. Es un paquete que simplemente no se vende en todo el mundo y se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional para nosotros. Tenemos que hacer algo al respecto”, enfatizó.

Algunas encuestas revelan que la avanzada edad de Joe Biden se ha convertido en un sobrepeso para sus aspiraciones de reelegirse como presidente. (MANDEL NGAN/AFP vía Getty Images)

Y es que aun cuando en la Casa Blanca, el personal cercano a Joe Biden se niega a reconocerlo, la avanzada edad del mandatario es una preocupación incluso para un amplio sector de los votantes quienes estarían pensando en decantarse en favor de otro candidato de más joven, al menos así lo demuestran los resultados de varias encuestas.

Sin embargo, Biden se aferra a continuar en campaña para gobernar a la nación durante cuatro años más, pues él está convencido de tener el respaldo de los ciudadanos.

