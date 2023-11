Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de noviembre de 2023

Piscis

Estás en modo soñador. Tu imaginación es tan vasta como el océano y tu corazón es tan profundo como sus aguas. Pero cuidado con no perderte en tus propias fantasías, ¡que la realidad también tiene su encanto! Como enemigo o enemiga esperas el momento pa tirar el golpe y quien te la hace te la paga. Medita sobre ese sueño profesional que tanto has deseado desde hace tiempo pues puede materializarse sin problema el chiste es que descuidas tus cuestiones personales por atender otras que no te dejan nada de provecho. Excelentes fechas para meditar tu vida y ver si lo que has hecho ha sido suficiente para lograr tus metas y tus objetivos. Antes de que se te suelte el gaznate y decirle a esa persona lo que sientes, asegúrate que existe un interés de su parte hacia ti, porque de lo contrario solo terminarás humillándote, la gente es muy perra y tú eres aún débil, pueden. Cuídate de comentarios mal intencionados en tu contra y de bufadas y mentadas de madre pues estarán a la orden del día, hay círculos que no cerraron y que estarán fregando tu presente, en la medida en que no hagas caso a esos comentarios será en la medida en que dejarán de afectarte y perjudicarte

Acuario

Eres el excéntrico del zodiaco. Tu mente es tan brillante como una constelación y tus ideas son más innovadoras que un cohete espacial. ¡No temas ser diferente, ¡Acuario, que el mundo necesita tu chispa única! Te viene una noticia de amistad que te hará cambiar de opinión sobre ciertas cosas. Es probable que te deprimas por algo que no salió como deseabas. Ya no te dejes influenciar por quien no te deja nada de provecho, atiende tus problemas y tu vida y no dejes que nadie se introduzca e tu vida. Cuida mucho tu alimentación en estos días pues podrías sufrir molestias estomacales. Una veladora roja con canela te ayudará abrir puertas en cuestiones del amor y mejorar tu relación en caso que exista algún problema o disgusto. No te atontes ya tanto y si tienes pareja atiéndela y no friegues o de lo contrario se va a cansar y te va a bufar por tus descuidos, recuerda que siempre va a haber alguien mejor que tú te pueden agandallar el mandado bien feo. Tus deseos y amor por esa persona han llegado a un punto que será difícil lograr apartarla o apartarlo de tus pensamientos y rutina diaria, el tiempo que le has dedicado te ha engreído un friego y a pesar que sabes que no hay futuro cierto con esa persona sigues esperanzado o esperanzada a que el universo conspire en su favor y puedan estar juntos algún día.

Capricornio

Eres la cabra que sube la montaña con determinación. Nada te detiene cuando te propones alcanzar la cima. Pero no te olvides de disfrutar del paisaje en el camino, ¡que la vida no es solo trabajo y metas! Tienes muchas posibilidades de crecer en muchos ámbitos en las próximas fechas. Cuidado con menospreciarte o darte menos valor del que posees. Días en los que necesitarás reflexionar, te preocupas mucho por el futuro sin saber que es incierto y no sabes si estarás en el. Te vienen cambios en tus sentimientos los cuales te llevarán por el camino correcto hacia lo que de verdad mereces para ti. Enciende una veladora verde eso ayudará a renovar energías y atraer los dineros y trabajos. Si buscas una aventura como a las que ya estas acostumbrad@ vas por el camino correcto, pero si buscas algo más serio puedes salir bien decepcionado o decepcionada como ya es costumbre. Cuida tus carnes, le estás entrando un friego a los chescos, las de harina y la comida grasosa, recuerda que tu eres muy de vatayar para bajar las carnes, echale fregazos y lograrás tu meta. Ten presente que amistades van y vienen solo las mejores prevalecen, no descuides a tus amistades ni a tu familia por andar con la calentura a flor de piel.

Sagitario

Estás en modo aventurero. El mundo es tu parque de diversiones y tú eres el explorador intrépido. Pero cuidado con no perder de vista tus responsabilidades, ¡que la diversión no pague tus facturas! No te amargues por nadie y aprende a soltar, dejar ir y perdonar. Chismes en puerta de amistad, necesitas hacer una limpieza pues traes a tu lado mucha gente falsa. En esta semana deja todo en claro, piensa lo que has hecho en lo que queda del año, lo que faltó y lo que ni siquiera intentaste, tienes todo para lograr tus objetivos y metas pero te olvidas de ti por atender las cuestiones de otras personas. Viene una semana de arreglar pendientes o situaciones en tu mendigo trabajo que te han traído bien aconjojad@, si estas desemplead@ vienen unas oportunidades, no te atontes escoge la que más te convenga. Personas que no te valoren mándalos a la fregada, necesitas despabilarte, tienes un carácter bien fuerte y a veces las personas batallan un chorro en tolerarte pues un día andas que irradias arcoíris y mariposas de colores y otro día andas que te lleva la tostada. Desencadenarás bajas pasiones con una amistad, te la va querer dejar caer bien feo pues andará como burr@ en primavera, ten mucho cuidado a quien le aflojas en estos días pues andarás bien fértil y puedes terminar en Barcelona tu o tu pareja.

Escorpión

¡Estás en llamas como un volcán en erupción! Tu intensidad es más caliente que una salsa picante. Pero recuerda, a veces es bueno dejar que las cosas se enfríen un poco antes de lanzarte al ataque. Es probable que en próximas fechas recibas noticias de persona que ya no está contigo, ni te alarmes ni te hagas ideas tontas en tu cabeza, no hay planes de retornos amorosos, solo de cierre de ciclos. Siempre consigues lo que te propones y sabes ir por lo que quieres, te gusta el dinero y sabes de qué manera tenerlo, las críticas a estas alturas te van de sobra pues sabes lo que vales y lo que puedes llegar a ser cuando te provocan. Podrías sentir rencor por alguna persona que te rodea al ver sus actitudes que ha tenido contigo. Es necesario que pienses bien lo que vas hacer de hoy en adelante para lograr tus objetivos, llegarán a tu vida personas que te querrán ver destruido y harán todo lo que estén en sus manos par dañarte y hacerte quedar mal. Si tienes pareja ten mucho cuidado con amistades de el o ella pues le están metiendo piedras en el buche en tu contra. Aprende a recibir lo mismo que ofreces porque si te atontas puedes salir perdiendo en varios aspectos de tu vida. La distancia será tu mejor aliada par olvidar a un amor del pasado pero necesitas desaparecer cualquier camino que te conduzca a el o a ella

Libra

Estás en busca del equilibrio como un malabarista en una cuerda floja. Pero no te preocupes, ¡tienes el don de la armonía! Encuentra ese punto medio entre el caos y la calma, ¡y verás cómo todo fluye como una danza celestial! Recibirás noticia especial que tiene que ver con trabajo o familia. Ya no te permitas caer por nadie y ve tras tus metas y sueños, reemplaza a quien no te busca, y deja de llorarle o de mendigar amor a quien solo te da dolores de cabeza, preocupaciones y mortificaciones. Termina relación de dos amistades pero entenderás que es lo mejor. Despójate de gente tonta que solo te limita o no te deja avanzar en el cumplimiento de tus sueños. Te cambiará la suerte en cuestiones de azar y del área de los trabajos y dineros. La llegada de amistad nueva de piel blanca se aproxima y con ella nuevas sorpresas y viajes. Aguas con lo que piensas o deseas porque se te puede cumplir, llena tu mente de cosas positivas y deja de quejarte de la vida que tienes o llevas que si es así es porque te han faltado huevos y ovarios para luchar por tus metas. Viene una fiesta o evento social, ponte modo ligue que hay posibilidades de conocer a alguien, aguas con las infecciones estomacales pues se van a presentar en estos días.

Virgo

Modo perfeccionista. Cuidado con caer en la trampa de querer que todo sea impecable. A veces, un poco de caos puede ser divertido. ¡Relájate, Virgo, que la perfección no existe! Mejoras económicas y reencuentros familiares que te harán valorar mucho lo que tienes. Si tienes pareja cuida lo que sale de tu boca, algunas veces no piensas lo que dices y puedes llegar a herir al ser amado. Para mejorar el ambiente en casa usa incienso de canela y enciende una vela roja, atraerás el amor. Es probable que la vida te ponga en una situación algo compleja, no te estreses, las cosas tomarán el mejor rumbo. Aprende a creer en hechos y no en palabras vanas. Vienen cambios en tu humor, se te da mucho la bipolaridad, días andas de buen humor y otros que nadie te aguanta. Ten cuidado en involucrarte en triángulos amorosos o estarás destinado o destinada a ser quien más salga perdiendo, no caigas en la tentación y aprende a valorarte y darte cuenta que no naciste para ser el postre ni el segundo plato de nadie sino para tener un mejor lugar en la vida de otra persona. Si han existido problemas familiares por malos entendidos y desacuerdos estás en los mejores días para disculparte, tal vez no fuiste tu el o la culpable pero a veces es mejor dar el primer paso nosotros pues el orgullo es un arma que suele destruir lo que está a nuestro paso.

Leo

El rey de la jungla y todos lo saben. Tu melena brilla con el resplandor del sol y tu confianza es tan grande como el ego de un león. Pero no te olvides de ser generoso con los demás, ¡que el mundo no gira solo alrededor de tu reino! Te vienen chismes muy fuertes, no te dejes influenciar por personas que apenas y conoces, no tomes en cuenta críticas negativas o con dolo, enfócate en tu trabajo y tus cosas. Trata de ir más por eso que te mueve tus sentimientos pues es lo que te llenará el corazón, deja de pensar que las demás personas harán lo mismo por ti que lo que tú haces por ellos o ellas. Es importante que no tomes decisiones de tu vida en estos momentos, deja atrás todo eso que ha constituido un obstáculo en tu camino, tienes todo para ser feliz y consolidar tus sueños, algunas ocasiones te deprimes por cosas sin importancia, tu familia te necesita más que nunca, no la dejes ni a sol ni asombra y aprovecha cada minuto para demostrarles el amor que sientes por ellos. Necesitas soltar tu pasado, dejar de sufrir por tonterías que ya se fueron y han quedado atrás, no te flageles, no te culpes de errores que no te corresponde, comienza de nuevo y cierra esos ciclos que no te dejan avanzar, no busques culpables donde no los hay, pon en balance tu vida y empieza por buscar la manera de invertir en tu felicidad antes de invertir en la felicidad de los demás, preocúpate por ti y ve por ti antes de ver por alguien más.

Cáncer

Modo cangrejo defensivo. Tu caparazón está más fuerte que nunca, pero recuerda que a veces es bueno salir y bailar bajo la luna. No te encierres tanto, ¡que el mundo tiene mucho que ofrecer! El amor ha de regresar a tu vida más puro e intenso que nunca, si las cosas nates no funcionaron entras en una etapa en la cual la vida y el destino te pagarán lo que te debían, te esperan muchos bellos momentos debido a cierta persona que retorna. Ten cuidado de hoy en adelante el terreno que pisas, podrías cometer grandes errores que te costarían mucho reparar, la vida ha sido complicada contigo y debido a eso te has vuelto un ser algo insensible e inexpresivo, te cuesta mucho mostrar amor cuando por dentro deseas tanto a esa persona de tus sueños. Viene una salida en la cual te la pasarás de lo más fregón, deemuestrale a tus amistades cuanto las amas y diviertete, no descuides esa parte fundamental pues al final muchos de ellos y ellas son los que te han levando en tus caídas. Invierte tu dinero en algun negocio que te pueda dejar algo de ganancia, estos días se muestran excelentes para concretar ventas y compras de artículos.

Géminis

Un carrusel de emociones. A veces estás en la cima del mundo, y al siguiente minuto, te sientes como si estuvieras en una montaña rusa emocional. Agárrate fuerte y disfruta del viaje, ¡que la vida es una montaña rusa y tú eres el dueño del parque! Semana muy perra llena de nuevas cosas, te esperan cambios importantes en los cuales comprenderás con quien sí, con quien no y con quien nunca más. Si piensas hacer movimientos en tu economía, trabajo o sentimientos, hazlo estas en el mejor momento para consolidar sueños y planes. Recuerda que tu meta y objetivo deberán de estar enfocados en tu felicidad y no en las demás personas, trabaja en lo que necesitas para ti y en ser mejor persona, ahí encentrarás lo que necesitas para encontrar el balance perfecto en tu vida. No vivas del pasado y aprende a ver tu presente con otros ojos, la vida es cambiante y siempre habrá oportunidades y posibilidades para que seas feliz, no te dejes caer ni te sientas oprimido u oprimida por errores pasados, si una vez sufriste tarde o temprano verás la luz en tu camino, ten presente que no existe la felicidad absoluta así que no tengas miedo de ir tras eso que buscas aunque tengas que tropezar muchas veces para llegar a tu meta.

Tauro

Estás en modo tozudo como una mula en un campo de batalla. Nada te detendrá cuando te propones algo, ¡ni siquiera un tornado! Pero cuidado, no te pases de la raya y termines chocando contra un muro más duro que tu cabezota. Momento de perdonar y mejorar en esos aspectos que no te conducen a nada. Es probable que te sientas solo o sola en estas semanas, aprende acercarte más a tu familia y convivir más con ellos, recuerda que son tu punto débil. Si tienes pareja te espera una situación que los hará más unidos. Ciertos malos comentarios o chismes por parte de amistades llegarán a ti y te pondrán de muy mal humor, que se te resbalen los chismes y ese tipo de cuestiones, recuerda lo que eres y vales y esas tonterías no te dejarán caer. No tengas miedo de enfrentar nuevos retos pues estos te darán las armas para que en el futuro no pases por las mismas situaciones o problemas. No permitas que la mala energía y envidia de otras personas te frieguen tu existencia o hagan sentir de la fregada, ten mucho cuidado con las acciones que emprendes para repelar a quien en el pasado te hizo daño y fregó tu existencia, estas en un punto en que tus actitudes y comportamientos pueden dejar la duda en la otra persona acerca de si todavía sientes algún sentimiento por el o ella, corta de tajos caminos, personas y situaciones que te conduzcan a tu pasado y atrévete a abrirle puertas a nuevos sentimientos y nuevas personas.

Aries

¡Agárrate los calzones, te encuentras en tu período de dominación cósmica! La energía está más caliente que las brasas de una parrillada, y tú eres el parrillero principal. ¡Así que no te cortes, Aries! Este es tu momento para brillar con la intensidad de mil soles. Sueños que te ponen en conexión con persona que ya no está físicamente. Te sentirás ignorado o como cero a la izquierda con cierta persona que te domina mucho. Una amistad te buscará pa´ pedirte un consejo; si no sabes que recomendarle no le digas nada pues los errores que cometa serán tu culpa. Pon más atención a tu forma de verte, has descuidado mucho tu apariencia que si bien es cierto no constituye lo más importante, en el medio en que te desenvuelves es pieza fundamental para lograr conseguir a la persona que deseas. En lo que respecta al trabajo hay grandes cambios, ten cuidado con uno de tus superiores pues te trae entre ceja y ceja y eso se debe a que le han ido con chismes acerca de tu desempeño, no te metas en problemas y no armes líos, haz tu trabajo y a la fregada lo que piensen los demás. Si ya te fallaron una, dos, tres, cuatro y no se cuántas veces más ¿Por qué seguir ahí mendigando cariño, atención y amor? En la medida en que te atontes seguirán lastimándote un friego, necesitas iniciar ya con un ciclo de renovación en el cual no permitas que otras personas te sigan dañando, es momento de desechar de tu vida eso que no te sirve y solo te pone de malas o te afecta de lo contrario jamás lograrás ser feliz, ten presente que la felicidad es pasajera y no permanente así que aprovecha los momentos felices que no siempre estarán ahí.