Cómo evitar cargos por pagos atrasados en las tarjetas de crédito

Las compañías de tarjetas de crédito recaudan miles de millones cada año cobrando cargos por pagos atrasados. Se avecinan cambios, pero esto es lo que necesitas saber mientras tanto.

By Lisa L. Gill

Un hombre en Poughkeepsie, Nueva York, con un saldo de $35 en su tarjeta de crédito cuenta que le impusieron un recargo de $41 por pago atrasado cada uno de los tres meses que no pudo pagar sus cuentas porque estuvo hospitalizado. Una mujer en Union City, California, recibió un cargo de $30 después de pagar la factura de su tarjeta de crédito con un día de retraso tras una muerte inesperada en su familia, mientras que a un hombre en Mishawaka, Indiana, se le cobró un cargo por pago atrasado de $33 debido a que el pago que hizo un viernes no fue acreditado hasta el lunes siguiente, por lo que llegó con un día de retraso.

Estas personas, todas las cuales compartieron sus historias con Consumer Reports, se encuentran entre 1 de cada 5 estadounidenses adultos (aproximadamente 52 millones de personas) que pagaron un recargo por pago atrasado con una tarjeta de crédito en los últimos 12 meses, según una encuesta a nivel nacional realizada por Consumer Reports a 2,089 adultos en septiembre de 2023 (PDF).

La frecuencia con la que se cobran cargos por pagos atrasados y la carga financiera que crean los ha convertido en el foco de atención de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, (CFPB, por sus siglas en inglés). La CFPB señala que estas tarifas proporcionan una enorme fuente de ingresos para las compañías de tarjetas de crédito: en 2020, recaudaron 12 mil millones de dólares de esta manera. Y si bien puede ser razonable cobrarle a un cliente una multa por los costos incurridos cuando un pago se retrasa, dice la agencia, el monto de la tarifa, que promedia $30 por la primera infracción y $41 por las posteriores, se ha vuelto desproporcionado y solo sirve para aumentar sus ganancias.

En este artículo

Aumento de cuotas • Cómo perjudican a los consumidores los cargos elevados • 6 formas de evitar un cargo por pago atrasado en la tarjeta de crédito

La CFPB propuso recientemente una regla que aún permitirá a las compañías de tarjetas de crédito cobrar cargos por pagos atrasados, solo que, según afirma, estarán más en línea con los costos reales. La norma reduciría los cargos a no más de $8 (o, a discreción de la compañía de la tarjeta de crédito, al 25% del saldo mínimo adeudado) y prohibiría a las empresas aumentar los cargos según la tasa de inflación, como lo han estado haciendo. En la encuesta de CR, el 82% de los estadounidenses dijeron que apoyaban reducir el cargo máximo por pagos atrasados. Se espera que esta norma llegue a finales de año y entre en vigor 60 días después.

La regla propuesta también requeriría que las compañías de tarjetas de crédito envíen a los consumidores un recordatorio unos días antes de la fecha de vencimiento del pago (algo que el 84% de los estadounidenses en la encuesta de CR dijeron que apoyan) y proporcionen un período de gracia de 15 días para pagos atrasados antes de que se cobre un cargo. El 68% de los estadounidenses encuestados por CR expusieron que pensaban que un período de gracia era más justo que el sistema actual.

Rohit Chopra, director de la CFPB, compartió en declaraciones recientes que la estructura de tarifas vigente ahora es “un reflejo de la asimetría de poder que castiga y penaliza a los consumidores cuando cometen errores, mientras que a las compañías de tarjetas de crédito a menudo se les permite imponer letras pequeñas, mientras que ellos mismos quedan fuera de problemas. Esto no es una señal de competencia leal”.

“Estas tarifas pueden afectar gravemente los bolsillos de las familias”, afirma Chuck Bell, director de programas de Consumer Reports que aboga por cuestiones financieras. “A medida que más estadounidenses enfrentan decisiones difíciles entre pagar una factura de tarjeta de crédito o pagar los alimentos, la gasolina o la vivienda, reducir los cargos por pagos atrasados a una cantidad justa contribuirá en gran medida a ayudar a las personas a equilibrar su presupuesto familiar”.

Aumento de cuotas

Las normas actuales sobre los cargos por pagos atrasados no eran lo que el Congreso pretendía cuando aprobó la Ley de Responsabilidad y Divulgación de Tarjetas de Crédito (CARD, por sus siglas en inglés) de 2009, que en sí misma trataba de frenar los abusos de la industria.

Antes de la ley CARD, un caso de la Corte Suprema anuló los límites estatales sobre cargos por mora en los bancos nacionales, lo que provocó que los cargos se dispararan a un promedio de $35 (alrededor de $50 en dólares de hoy). Pero según la CFPB, después de que se aprobó la ley CARD y se redujeron las tarifas, la Reserva Federal, que era responsable de implementarla, permitió a las compañías de tarjetas de crédito explotar las lagunas jurídicas y vincular los aumentos de las tarifas a la tasa de inflación. Como resultado, las tarifas volvieron a subir.

Mientras que algunos bancos pequeños y cooperativas de crédito cobran cargos por pagos atrasados de $25 o menos, y un pequeño pero creciente número de compañías no cobran nada o tienen programas especiales que ofrecen flexibilidad de pago, casi todos los principales emisores de tarjetas de crédito cobran el monto máximo que actualmente permite la ley, expone la CFPB.

Cuando se propuso la norma, la Asociación Americana de Banqueros, la Asociación de Banqueros de Consumidores y la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito con Seguro Federal (todos grupos industriales) dijeron que se basaba en suposiciones incorrectas sobre los cargos por pagos atrasados de las tarjetas de crédito. Calificaron la regla como una política defectuosa que perjudicaría a todos los titulares de tarjetas, ya sea que paguen a tiempo, paguen tarde o tengan un saldo, porque haría que las tarjetas de crédito costaran más y fueran más difíciles de obtener.

Cómo perjudican a los consumidores los cargos elevados

A nadie le gusta que le cobren un recargo, especialmente en estos días en que todo se ha vuelto tan caro. Pero los cargos por pagos atrasados de las tarjetas de crédito son problemáticos no solo porque cuestan mucho, sino también porque:

Las personas con bajos ingresos pagan recargos proporcionalmente mayores. Hay dos razones por las que ocurre esto. En primer lugar, las personas con ingresos más bajos tienden a tener saldos de tarjetas de crédito más pequeños, comenta la CFPB. Un cargo fijo de $30 o $41 por pago atrasado sobre una pequeña cantidad de dinero adeudado significa que los cargos cuestan mucho más porcentualmente que lo que costarían en una deuda mayor.

En segundo lugar, las personas con ingresos bajos pagan casi el doble en honorarios reales que las personas con ingresos altos. Cuando se les cobra un recargo por pagos atrasados, las personas que ganan $150,000 al año pagaron un promedio de $15, mientras que aquellos que ganan $32,000 pagaron el doble de esa cantidad, alrededor de $32, según un análisis de la CFPB. ¿Una posible razón de esto? “Podría ser que los bancos eliminen los cargos por pagos atrasados con más frecuencia para sus clientes adinerados en un esfuerzo por mantenerlos contentos”, dice Bill Hardekopf, director ejecutivo de BillSaver.com, un servicio gratuito para ayudar a negociar una tasa más baja en las facturas. Otra razón: los clientes de bajos ingresos pueden no estar tan dispuestos a pedirle a un banco que elimine o reduzca sus cargos por pagos atrasados.

Las personas en los vecindarios de mayoría negra pagan más en cargos por pagos atrasados. El análisis de la CFPB también encontró que en los códigos postales donde el 90% de las personas son negras, el peso de los cargos por pagos atrasados ​​se siente más. Por cada cuenta, a los ciudadanos negros se les cobró en promedio más de $25 en cargos por pagos atrasados, mientras que en lugares donde la población negra era casi nula, las personas pagaron menos de $20 en cargos por pagos atrasados.

“El peso de los altos cargos por pagos atrasados parece recaer en gran medida en las comunidades de color y en las personas que viven de sueldo en sueldo, que tienen menos ingresos y activos”, declara Bell. “Estas sanciones severas por pagar tarde en realidad encarecen mucho el crédito para estos clientes”, agrega.

Se pueden cobrar cargos por pagos atrasados incluso si el pago se retrasa solo una hora. La CFPB expone que la mayoría de los bancos aceptan pagos para ese mismo día hasta las 5 p.m. Pero Consumer Reports recibió historias de personas que dijeron que no sabían en qué zona horaria eran las 5 p.m. fecha límite mencionada, o que llegaron solo una hora más o menos tarde y aun así se les cobró un recargo sustancial por pago atrasado.

Por ejemplo, una mujer en Eureka, California, otra en Milo, Maine, y un hombre en Summerlin, Nevada, aseguran que se les cobraron cargos por pagos atrasados de $41, $32 y $35, respectivamente, después de pagar su factura a las 6 pm. en lugar de las 5 p.m. Otro consumidor en Montgomery, Nueva York, nos dijo que le cobraron un recargo por pago atrasado de $29 porque la hora límite del banco eran las 8 p.m. EST y no medianoche, como es el caso de sus otras cuentas.

Otros consumidores dijeron que terminaron pagando cargos por pagos atrasados porque sus pagos no fueron acreditados durante el fin de semana. “Exigir a las compañías de tarjetas de crédito que brinden un período de gracia de 15 días para los pagos minimizaría los problemas de los conflictos de programación, ya sea durante un fin de semana o un día feriado, o debido a una confusión de zona horaria”, dice Bell.

Muchas personas deben priorizar el pago del alquiler y los servicios públicos u otras deudas. En la encuesta de CR, preguntamos a los encuestados que enfrentaron un cargo por pago atrasado el año pasado la razón o razones por las que sucedió. Muchos (19%) dijeron que era porque primero necesitaban pagar otros artículos esenciales, como el alquiler o los servicios públicos. Otros dijeron que tuvieron una emergencia que les impidió pagar (17%), o priorizaron el pago de otras deudas (14%). El 9% dijo que simplemente no tenía el dinero.

“Me han cobrado cargos por pago atrasado en mi tarjeta de crédito varias veces, y cada vez no es porque no quisiera pagar a tiempo, sino porque simplemente no tenía los fondos, por lo que necesitaba las tarjetas de crédito para pagar necesidades básicas como comida y atención médica”, expresó a CR Desiree Golis, de Anacortes, Washington. “Los cargos por pagos atrasados son esencialmente una penalización para los pobres, ya que, por supuesto, los ricos pueden establecer pagos automáticos y pagar a tiempo sin temor a sobregirar”, añadió.

6 formas de evitar un cargo por pago atrasado en la tarjeta de crédito

1. Regístrate para recibir recordatorios de facturas mensuales por mensaje de texto o correo electrónico. No confíes en las facturas en papel enviadas por correo postal, ni en tu propia memoria, para recordarte que debes pagar una factura, como dice Hardekopf. En la encuesta realizada por CR, la razón más común por la que las personas dijeron que se atrasaron en un pago fue porque pensaban que ya habían pagado la factura (27%). Para el 12%, uno de los problemas era que no sabían cuándo vencía el pago. (Configura alertas accediendo a tu cuenta en línea, aconseja Hardekopf, o llamando al número de servicio al cliente de la compañía de la tarjeta de crédito).

2. Evita el correo postal y realiza los pagos digitalmente o por teléfono. En la pregunta de la encuesta de CR que preguntaba por qué un pago se retrasó, el 11% de los estadounidenses a quienes se les cobró un recargo por pago atrasado el año pasado dijeron que se debía a que el correo postal se demoraba más de lo esperado.

Otras personas que compartieron sus historias con CR dijeron que usar la función de emisión de cheques de su banco, donde el banco corta y envía por correo un cheque en papel, tomó más tiempo de lo que esperaban en ser entregado. Los pagos en línea realizados antes de las 5 p. m., por otro lado, generalmente se publican el mismo día.

Sin duda, el uso de un sitio web para realizar un pago también puede fallar, por lo que, si tu pago en línea no se realiza a tiempo, el siguiente paso que debes tomar es llamar al número 800 que figura en el reverso de tu tarjeta para realizar un pago único por teléfono.

3. Configura el pago automático al menos por la cantidad mínima (o la cantidad que puedas pagar razonablemente) cada mes. Aunque siempre querrás pagar la mayor cantidad de deudas de tarjetas de crédito que puedas, dice Hardekopf, puedes evitar problemas asegurándote de cumplir con el pago mínimo mensual con el pago automático. Luego, si tienes fondos para realizar pagos adicionales, hazlo desde tu cuenta en línea, aplicación o por teléfono.

4. En caso de emergencia, solicita una pausa en los pagos. Si has experimentado algo importante (una muerte en la familia, un niño hospitalizado o la pérdida de tu empleo, por ejemplo) y tu pago vence, llama a la compañía de la tarjeta de crédito antes de la fecha de vencimiento para solicitar una pausa en tu pago, aconseja Hardekopf. Si la aceptan, no sólo te eximirá del cargo por pago atrasado, sino que también te eliminará la carga de tener que realizar un pago por ese mes.

Si bien no existe una regla estricta que indique que una compañía de tarjetas de crédito debe mostrar gracia en tu momento de necesidad, dice Hardekopf, algunas lo harán y “vale la pena llamar para preguntar”.

5. Recibe alertas de la compañía de tu tarjeta de crédito cuando se publiquen los pagos. El 9% de las personas en la encuesta de CR que tuvieron un cargo por pago atrasado el año pasado dijeron que se les cobró porque el pago en línea no se realizó. Una forma de evitar esta molestia es configurar una alerta para que se te notifique la actividad de tu tarjeta de crédito, incluida cada compra que realices y cuándo se realiza tu pago mensual.

6. Cambia a una tarjeta sin cargos por pagos atrasados. Si no deseas esperar a que la regla de la CFPB entre en vigencia o lidiar con cargos por pagos atrasados, la agencia señala en su informe que algunas tarjetas de crédito no los cobran: Citi Simplicity, la tarjeta Petal 2 Cash Back y la tarjeta Apple. Discover también ofrece una tarjeta que automáticamente eliminará el primer cargo por pago atrasado.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.