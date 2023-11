Peso Pluma y Nicki Nicole disfrutan noviazgo en España

Tras meses de especulaciones, Peso Pluma y Nicki Nicole han decidido hacer público su amor y no han dejado de demostrarlo, como lo hicieron en su aparición reciente en los Latin Grammy. En la alfombra roja, la pareja protagonizó un tierno beso y reveló que están trabajando en colaboraciones musicales que sorprenderán a sus fanáticos, quienes pueden esperar resultados emocionantes de la destacada química que comparten.

Los cantantes anunciaron que están fusionando su talento en nuevos proyectos musicales, extendiendo el éxito de su colaboración en “Por las Noches”. Peso Pluma confirmó la noticia y compartió que tienen varias sorpresas preparadas para el próximo año. “Al mezclarse lo personal con lo musical, salen cosas increíbles. Nosotros nos queremos tanto en lo personal y nos admiramos tanto en lo musical que hay una química única en el estudio”, expresó la argentina.

Nicki Nicole enfatizó que disfrutan trabajar juntos, no solo como pareja, sino también como artistas, y subrayó que la pasión por la música los impulsa a colaborar, no como una obligación, sino como una experiencia gozosa. Aunque no revelaron detalles específicos sobre la cantidad de canciones que grabarán, la pareja está ansiosa por compartir su creatividad.

‘Doble P’ fue parte del espectáculo musical de los premios y se presentó en televisión junto a Eslabon Armado para interpretar su éxito mundial “Ella Baila Sola”. Este tema, nominado en la categoría ‘Mejor Canción del Año’, hizo historia al convertirse en la primera canción de regional mexicana en ingresar al top 5 de la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros.

Peso Pluma conquista Madrid con su explosivo ‘Doble P Tour’

En el WiZink Center de Madrid, la noche anterior fue testigo de un fenómeno sorprendente: 15,000 jóvenes vibrando con corridos mexicanos, un género que, en sus orígenes, prosperó durante la Guerra de la Independencia y la Revolución Mexicana en los siglos XIX y XX. Este fenómeno, conocido como corrido tumbado, es encabezado por Peso Pluma, alias de Hassan Kabande, un joven de 24 años nacido en Zapopan, Jalisco. Su presentación arrasó en Madrid, marcando otro episodio del impacto global de este género.

Peso Pluma, nacido durante la pandemia, inició su carrera aprendiendo guitarra con tutoriales de YouTube y escribiendo canciones a los 15 años. Con un estilo largo, melena mullet y un entusiasmo notable, Peso Pluma ofreció un espectáculo de dos horas con corridos llenos de narrativas “bélicas”, historias de narcos y pasiones amorosas. Acompañado por un conjunto de músicos con estética contemporánea, el escenario se adornó con una puesta en escena sencilla y efectiva.

En su primer concierto europeo después de triunfar en Latinoamérica y Estados Unidos, Peso Pluma destacó con su proyección vocal única y carisma excepcional. A pesar de sus poses hiphoperas, su propuesta musical esencialmente un corrido ortodoxo, resaltando el sonido distintivo de guitarras, contrabajo y vientos norteños. Su conexión con la juventud, gracias a la viralidad digital, resulta evidente.

El repertorio incluyó éxitos como “Rubicón”, “El Belicón”, “Bipolar”, “Lagunas” y “Rosa Pastel”. Además, contó con invitados especiales, como Jasiel Núñez, otro talento mexicano. Tras una transición a reguetón y colaboraciones con artistas como Bizarrap y Nicki Nicole, la noche culminó con sus temas más reconocidos, como “Ella Baila Sola” y “Lady Gaga”.

Peso Pluma ha logrado poner de moda el corrido tumbado en todo el mundo, demostrando en vivo su capacidad para convocar a multitudes y ofrecer dos horas de entretenimiento vibrante. Su impacto continúa resonando en la escena musical internacional.

