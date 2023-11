Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 24 al 26 de noviembre de 2023

Aries

Viernes de estar con toda la buena actitud en todos los sentidos, recuerda que siempre en éstas épocas se te da el amor sin límites y estos días vendrá a ti una pareja estable que hablará de formalizar, que la carta del Emperador nos dice que tendrás más poder y abundancia en tu vida.

Van a ser unos días de mucho trabajo y estar ya preparando el cierre de mes, recuerda que necesitas dormir más y hacer ejercicio para que tu mente esté 100 por ciento en todo lo que vayas a realizar.

Recibes un dinero extra por cuestiones de trabajo o una venta de un coche, tendrás a pagar todas tus deudas para y estar más tranquilo.

Cuídate de dolores de espalda y cuello recuerda que mucha tensión nerviosa, tendrás un golpe de suerte con los números 01,13 tu color es el azul fuerte y amarillo trata de jugarlo los día domingo que va a ser tu día de suerte.

Te proponen un negocio los fines de semana, acéptalo recuerda que a tu signo de fuego le gusta mucho el comercio y eso se le da fácil.

Te recomiendo usar mucho perfume para cortar las envidias y mal de ojo. Días de mucha pasión con tu pareja estable, te cambias el look y vas a una fiesta este sábado.

Tauro

Horóscopo del Tarot te salió la carta del Sol, que esto significa que este fin de semana trates de depurar todo lo negativo que te rodea y dejar los rencores atrás para que la energía positiva esté contigo siempre.

También el tarot te indica que debes de salir a caminar por las mañanas y hablar con tu Ángel y pedirle lo que tanto necesitas y verás cómo se te va a cumplir de inmediato y trates de sanar tu mente de situaciones que no vas a poder controlar, así deja que todo fluya.

También te recomienda ya no discutir con tu pareja y salir este sábado a cenar y bailar para que los rayos de la luna iluminen tu relación amorosa y recuerda que tus signos más compatibles son Leo y Acuario.

Tus números de la suerte son 08, 16 tu color es el verde y comprar los billetes de lotería el viernes y verás que la suerte te llegará.

Haces unas compras para ti y decides cambiar de look, recuerda que no debes de usar mucho la tarjeta de crédito porque siempre los pagos te van a llegar, así que trata de ser más controlado en tus compras.

Géminis

Horóscopo del Tarot te salió la carta del Mago que significa que ya no le digas que no a la buena suerte y no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos.

El tarot te indica que estos tres días van a ser de abundancia y sorpresas agradables y que va a venir el amor que se fue y te sentirás más feliz. Recuerda que tu signo sufre mucho en lo amoroso por su condición de ser muy amigo de sus parejas, así trata de diferenciar la amistad del amor y llevar una relación amorosa más apasionada.

Sigue con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor para las próximas posadas navideñas, también la carta del Mago te indica que te vendrá un negocio nuevo los fines de semana que lo debes de aceptar para que tengas más ingresos.

En juegos de azar te dice que juegues el color verde y los números 09, 18 y trata de ser más discreto con tus planes a futuro para que no te los salen. Fin de semana de estar con muchas actividades deportivas.

Cáncer

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta de As de Oros y este día 24 de noviembre día de buena suerte vendrá a ti con mucha fuerza y que debes de vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume para que esas buenas energías del dinero se queden contigo y que puede empezar un negocio propio los fines de semana.

En cuestiones del amor te dice el tarot que la persona indicada va a estar muy cerca de ti para hablarte de un amor formal.

Te invitan a salir de viaje en estos días para festejar a un familiar y la suerte en cuestiones de lotería con los números 03, 21. Tu color es el amarillo y verde y trata de jugarlo este domingo.

Recuerda que tu signo es el sentimental del zodiaco por eso te recomiendo que te busques varias actividades en cuestión de deporte y de amigos para que no estés pensando mucho en el pasado.

Haces compras para tu hogar y decide hacer cambios en tu closet así trata de no gastar demasiado y controlar tus finanzas.

Leo

Tu energía positiva empieza a crecer más y el motivo es que ya se acerca tu etapa de abundancia, así que no lo dudes y pon en práctica todo lo que deseas que te viene muchos golpes de suerte en cuestión de lotería.

El Horóscopo del Tarot te salió la carta de la Estrella que significa que eres el pilar de tu casa y que tendrás en este fin de semana una revelación divina sobre tu futuro que debes estar en paz con todos los que te rodean y darte baños de agua bendita que estos tres días serán muy místicos.

También el Tarot te indica que debes tener cuidado con problemas de infección de garganta y pulmones, que debes ir con tu médico, recuerda que tu signo es fuego y eso lo hace no pensar que este enfermo pero siempre bueno prevenir las enfermedades.

En cuestión del amor seguirás muy estable con tu pareja y a los Leo solteros les va a venir un amor del signo de Capricornio o Aries, que será muy importante en tu vida. Tus números de la suerte van ser 04, 33 y recuerda jugar este sábado.

También el tarot te indica que debes dejar un poco la bebida alcohólica y aprender a controlar tus impulsos que tiene que sanar tu mente y cuerpo.

Virgo

En la carta del tarot te salió de la Torre que significa que vas a brillar más que nunca en todo lo que tengas que realizar es decir el éxito y triunfos los tendrás en las manos y recuerda que lo más importante que tu trabajo seas tu diversión.

Tus números mágicos son 07, 18 tu color es el blanco y verde, tu mejor día es el sábado. Días de tener muchos compromisos familiares y haces tus compras de regalos, recuerda que tu signo es muy detallista y siempre le gusta quedar bien con todos por eso tu preocupación de regalarle a esta persona tan especial.

Te buscará un amor del pasado para volver en estos días trata ya de quedar claro en tus asuntos amorosos para cerrar círculos y comenzar a conocer personas más afines a tu signo.

Sabrás de un nacimiento de un bebé familiar, eres fuerte y tu temperamento domina en todos los sentidos, pero trata de no estar tan enojón en este fin de semana.

Trata de no tomar mucho alcohol y no comer de más para después no tengas sentimiento de culpa y días de renovar tu look.

Libra

En la carta del tarot te salió la Templanza que te dice que la fortuna y la riqueza llegarán a tu vida para quedarse, es decir, que debes de aprovechar esta buena racha y hacer los cambios que necesitas para estar mejor.

Tus números de la suerte son 09, 88 tu color mágico es el oro y naranja, tu mejor dia es el viernes. Días de pensar que vas hacer con dos amores a la vez y de ya tomar una decisión con quien quiere formar una pareja recuerda que tu signo no le gusta estar solo y por eso ya necesita tomar más en serio tu vida amorosa.

Cuídate de problemas de estrés y intestino. trata de ir con tu médico para una revisión. Te busca tu mami para pedirte que le ayudes con algo de problemas familiares. Cuídate de los chismes de un antiguo trabajo trata de ya no platicar con tu excompañeros.

Sigue con el ejercicio en este fin de semana, te invitan a un evento deportivo, trata de asistir para que tengas más diversión.

Escorpio

En la carta te salió De la Rueda de la Fortuna que nos indica que es el tiempo de ser más fuerte en tomar las decisones que cambien tu vida para bien; yo sé que el tomar decisiones no es fácil, pero es la única forma que la buena suerte y felicidad lleguen a tu existencia.

Tus números mágicos son 11 y 27, tu color es el verde y rojo intenso, tu mejor día es el domingo. Te buscan para invitarte a una fiesta tu ve que te vas a divertir mucho.

Cuídate de dolores de espalda o cuello, recuerda que ese es tu punto débil allí se guardan las energías así trata de salirte a caminar para que te relajes.

En el amor para los que están casados les llega un embarazo a su vida familiar, te regalan una mascota, trata de tener cuidado con las traiciones de amigos y compañeros de trabajo, trata de confiar mucho.

Días de visitar a tu familia y convivir más con ellos, tramitas tu permiso de migración.

Sagitario

En la carta del tarot te salió el Mundo que significa que tendrás a tus pies todo los que te rodean, tus energías positivas se elevarán en estos días para que puedas realizarte en tus tareas pendientes y no olvidarte que estás en tu mejor etapa de cumpleaños, así que festéjate.

Tus números mágicos son 17 y 66, tu color es el rojo y naranja, tu mejor día el sábado. Tendrás un golpe de suerte y será en cuestiones de conocer amores verdaderos ya es tiempo de tener pareja, recuerda que tu signo lo domina mucha el sentirse amado.

Te compras ropa y te cambiás de look, son tiempos de gastar en ti recuerda que la mejor inversión en uno mismo, trata de estrenar zapatos en estos días para que pises éxito en todo lo que realices.

Ten cuidado con problemas legales y asuntos de deudas trata de ya solucionarlo de la mejor manera, haces cambios en tu casa y decides comprar muebles. Empieza un curso de idiomas en este fin de semana.

Capricornio

En la carta del tarot te salió del Loco, que significa que saldrás triunfante de cualquier problemas que venias pasando y esta carta te indica que no debes de jugar con dos amores a la vez.

La carta del tarot te pide que te controles tu temperamento que es el tiempo de madurar, tus números mágicos son 14 y 30 tu color de la abundancia es el azul y blanco, tu mejor día es el viernes.

Ten cuidado con problemas de estómago y úlceras, trata de seguir una dieta más balanceada, te regalan un reloj o perfume, trata de ir comprando lo que vas a necesitar para este regreso a tu diplomado.

Tomas un curso de relaciones y marketing, recuerda que tu signo siempre se carga mucho estrés y la mejor manera de liberarlo es haciendo ejercicio. Limpias tu closet y cambia los muebles de lugar para renovar tus energías, te pasas un fin de semana muy alegre con tu pareja sentimental.

Acuario

En el carta del tarot te salió el Carruaje que te indica no te detengas sigue adelante y verás cómo la buena suerte te sonríe.

Esta carta te pide que quites malas amistades que te rodean que solo te quitan tu tiempo, tus números mágicos son 00 y 15, tu color de la abundancia rojo y amarillo. Tu mejor día es el domingo, días de estar con buenas energías alrededor tuyo, recuerda que unos de tu mejor época los meses de otoño hace que tu cuerpo y mente se sientan muy bien, solo trata de no caer preso de los nervios y problemas en el trabajo para que todo fluya recuerda que tu signo lo caracteriza la sonrisa.

Te llega un dinero extra por un pago por tus comisiones o aguilando, en el amor seguirás de lo mejor con tu pareja muy enamorados, te pones a dieta o te haces un tratamiento de belleza porque ya vienen las posadas navideñas y necesitas verte de lo mejor.

Piscis

En la carta del tarot te salió el Diablo, son momentos de tomar la mejor decisión de cambiarte de trabajo, que la buena fortuna te sonríe. Esta carta del tarot te pide que termines lo que empiezas y seas constante que eso te llevará al éxito.

Tus números mágicos son 27 y 44, tu color es el blanco y verde, tu mejor día es el domingo. Recuerda que tu signo tiene el potencial que hacer lo que desea en su vida, solo es te tiene que enfocar y por eso las buenas energías te siguen rodeando.

Decides seguir con el ejercicio y cambiar tu alimentación más saludable, ya no busques razones para no estar enamorado, que te viene un amor nuevo y muy compatible con tu signo.

Te regalan una mascota, te haces un tratamiento estético; yo sé que a veces no entiendes las decisiones de Dios, pero recuerda que tu Fuerza Espiritual sea mayor y aceptar lo que te pasa.

Fin de semana de estar haciendo unas compras para tu persona y decides poner ya el pinito de Navidad.

