Una joya del futbol mexicano en Bélgica; joven de California cumple su sueño

En agosto, el equipo Standard de Lieja, de la Challenger Pro-League de Bélgica anunció la contratación del futbolista mexicoamericano Jorge Antonio Ruvalcaba, un extremo que ha deslumbrado por su ascenso meteórico en el futbol profesional.

Nacido el 23 de julio de 2001, Jorge juega en el equipo SL16 FC, el segundo equipo del Standard de Lieja, cedido por los Pumas de la UNAM de la Liga MX.

Jorge nació en Rialto, California, donde brilló siempre con los clubes Arsenal Academy, en la ciudad de Norco, en la preparatoria con Colton America Soccer Club de la liga que dirige Fausto Oleta y el equipo Golden State Academy, en Pomona.

“Jorge jugó conmigo cuando tenía 17 o 18 años hasta terminar la preparatoria; tenía muchas ofertas para jugar futbol en universidades, pero él se fue por cuenta propia a probarse con el Leganés (Segunda División de España”, dijo Oleta.

Luego, los padres de Jorge Antonio, José, originario de Aguascalientes y Georgina, nacida en Numarán, Michoacán, lo mandaron a probarse en el Puebla de la Liga MX, y termino por aceptar una beca universitaria y jugar con los Coyotes de San Bernardino.

“Vino la pandemia e hice a un lado mis estudios”, dijo el futbolista a La Opinión. “Iba a empezar el segundo año de la universidad y mis papás me empujaron para que fuera a Pumas; era un riesgo porque tenía la beca asegurada y ellos me empujaron a arriesgar un poco”.

No se equivocaron.

Debut de ensueño

El delantero, quien ya jugó con la selección sub-21 de México, fue “descubierto” por el club universitario. Formó parte de la pretemporada de Pumas para el torneo Clausura 2022 y su debut fue soñado, el 10 de enero.

En el primer balón que toco en la Primera División, Ruvalcaba avanzó raudo y veloz por el extremo izquierdo y marcó el cuarto gol de Puman a Toluca. El cuadro auriazul que dirigía el argentino Andrés Lillini ganó al final 5-0.

Desde Bélgica, Jorge responde vía telefónica que, desde que era un niño lo que más le interesaba era jugar futbol.

“Mis papás me regañaban porque siempre me la pasaba jugando futbol en la calle”, recuerda. “No era peligroso porque vivíamos con mi abuelita Olivia en una calle cerrada al tráfico”.

Al destacado futbolista le apasionan las matemáticas. De hecho, era su materia favorita en la Universidad de Cal State San Bernardino.

Tenía 19 años cuando, apenas egresado de la preparatoria se le ofreció jugar becado para la universidad por un año. No jugó por razones obvias, debido a la pandemia, aunque sí cursó los estudios.

Ese mismo 2021 fue cuando surgió la oportunidad de ir a probar suerte con los Pumas de la UNAM.

Al final, dice que las cosas “salieron como Dios quería”.

Con grandes valores humanos

Lo afirma porque es un joven de fe y de buenos valores morales, inculcados en el seno de su familia.

“Arriesgué y salí ganando, gracias a Dios”, declara el futbolista. “Todos los domingos íbamos a misa; creo que, cuando uno es niño se le hace aburrido y más cuando lo que más amas es querer jugar futbol, y no entiendes la importancia de tener a Dios en tu vida, hasta que tu fe madura con la edad”.

En los dorsales, Jorge lleva el número 17. El que siempre le ha gustado. Lo tuvo en equipos amateurs, lo tuvo en Pumas y ahora en el SL16 FC, la cantera de jugadores del Standard de Lieja.

Jorge ya jugó con la selección Sub-21 de México, y vivió también el Mundial de Futbol de Qatar 2022 con la Selección Nacional, que fue eliminada en la primera ronda. Él fue llevado como jugador de reserva por el entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino.

“Ahora, estar acá, en Europa, es algo increíble”, expresó. “Gracias a Dios todo lo que me ha pasado ha sido para mi bien”.

¿Y la ingeniería quedará en el olvido?

“Creo que una de las cosas más importantes es ser un buen ejemplo para mis hermanos (José, Jonathan y Natalie) y los niños de Colton, donde vivimos muchos años”, respondió. “Una meta más es terminar mis estudios y que ellos vean la importancia de tener una carrera profesional”.

Dice que se visualiza en dos años retornando a sus estudios, aunque sea de manera virtual.

El valor de la familia

Jorge cuenta a La Opinión que, poco a poco se ha ido adaptando de vivir en un país extraño, donde se hablan tres idiomas: holandés, francés y alemán, y se comunica en español con un compañero de equipo, procedente de Senegal, y con varios más en inglés.

Se describe a sí mismo como “una persona de familia”.

“La familia es lo más importante para mí”, dice. “Soy una persona sencilla y puedo decir que soy buen ejemplo; también me gustaría ser un modelo para seguir por los niños de Colton y de todos los que me conocen”.

Admirador de futbolistas como el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el brasileño Ronaldinho, Jorge Ruvalcaba declaró que podría enfrentarse a una decisión sumamente difícil si, en determinado momento, su rendimiento sirve para una convocatoria con la selección de Estados Unidos o México.

“Creo que jugar un Mundial de futbol es el sueño más grande de todos, y yo lo quiero lograr, porque sería una felicidad muy grande”, afirma.

Para ello, sostiene que, desde el 4 de agosto que pisó tierras belgas, todos los días se levanta con el ánimo a tope, para trabajar en el aspecto mental y físico que exige su profesión en el terreno de juego.

Y, como es un muchacho de familia, dice que extraña a sus padres y hermanos, a sus tíos y a sus abuelitos maternos, Olivia y Jorge Castro.

“Acá hace muchísimo frio y pronto tendremos nieve; me estoy adaptando y aprendiendo a vivir un estilo diferente, la comida también es muy diferente”, dijo. “Voy a estar un año en el club, y en agosto de 2024 sabre si me quedo o me voy a otro equipo”.

Y, además de extrañar a su familia, Jorge dice que lo que más añora de su natal Rialto, California, son los tacos al pastor.