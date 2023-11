Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 30 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 422,809 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,844,832 seguidores. La artista es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que logró 422,809 likes. “Bien happiiiii y si, I baked the f*** outta that ”, indicó en su publicación.

2- J Balvin: 181,171 Likes

Seguido de Becky G llega J Balvin (@jbalvin), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. El artista tiene más de 51,420,597 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 181,171 me gusta de su comunidad. “Que bueno volver a verte tour EUROPA 2024Si mis amigos piden gira, no se los voy a negar y menos cuando mi hijo Río, me quiere acompañar Esperen el final ”, escribió el popular instagramer en su último post de abajo.

3- Belinda: 38,813 Likes

La artista Belinda (@belindapop) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 16,630,753 seguidores. En su última publicación, Belinda ha recibido un total de 38,813 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Mucho Flow!! #SubeElVolumen #CocaColaFlowFest23 #Publicidad @cocacolamx” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Geraldine Bazán : 17,836 Likes

Geraldine Bazán sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,680,677 seguidores. En su cuenta (@geraldinebazan), la actriz es famosa por postear fotos y videos de su vida profesional y personal. En su último post recibió 17,836 likes. “Photo Dump @ Kelowna rodando Villanas…Looks by @victoryjesse & @casamstoreoficial ”, escribió en ella.

5- Maribel Guardia: 11,515 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,159,787 followers en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 11,515 me gusta. “”Debemos aprender a ser queridos y querientes, en un mundo que nos entrena para el desamor.”-Eduardo GaleanoBuenas Noches y #bendiciones para todos #look @boga_boutique_mr ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: