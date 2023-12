Rolly Romero acepta el desafío de Ryan García y asegura que la pelea será un éxito en PPV

Rolando ‘Rolly’ Romero, campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), aceptó el desafío que le hizo Ryan García tras vencer por nocaut a Óscar Duarte y aseguró que su pelea será uno de los PPV más grandes del 2024.

En una entrevista con Fight Hype, Rolly Romero expresó que este es un enfrentamiento que todos han estado esperando y aprovechó para atacar a García. El campeón también indicó que se encuentra todavía en recuperación y sanando satisfactoriamente.

“Quiero decir, tendré que ver, ¿sabes? Si esa pelea se hace, no quiero decir demasiado porque, ya sabes, tal vez diga dos o tres palabras y él podría sufrir depresión y retirarse por un año. O, ya sabes, como dije, no sabemos cómo es realmente, qué hay realmente ahí. Tal vez esté hablando mal. Tal vez sea alguna tontería. No lo sabemos. Pero sé que si la pelea se firma, será uno de los PPV más importantes de este año”, dijo.

Ryan García aprovechó su victoria por nocaut sobre Óscar Duarte para retar a Rolly Romero. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

“Este año, será uno de los PPV más grandes, si no el más grande, porque es una pelea que se debió haber hecho hace mucho tiempo. Lo he estado llamando desde 2017, desde abril de 2017, el 20 de abril de 2017. Quiero decir, ¡mier**! Sé que eso debe significar algo para mí si memoricé la fecha, ¿sabes? Entonces, es una pelea que yo, los medios de boxeo, los fanáticos del boxeo, todos hemos estado esperando durante mucho tiempo. Ya sabes, es solo una de esas mega peleas. Quiero decir, entonces me entiendes, ¡mierda! Me entiendes, el mejor vendedor del mundo. Luego aparece, ya sabes, la bella princesa de allí. Así que parece un buen momento, parece un buen momento”, agregó.

Cabe destacar Rolly Romero desafió a Ryan García tras coronarse campeón de la AMB, pero poco después, se le ordenó defender su título ante Ohara Davies. El duelo fue retrasado por una lesión del nuevo monarca y el organismo decidió que el retador oficial disputaría el título interino ante Ismael Barroso en la cartelera que protagonizó King Ry este fin de semana, pero la pelea fue pospuesta por un problema con la visa.

El ganador de esta pelea seguramente será el retador de Rolly Romero para su primera defensa del título, por lo que el posible duelo con García tendrá que esperar. El californiano espera volver al cuadrilátero en febrero en una mega cartelera que está organizando Golden Boy Promotions para en el fin de semana del Super Bowl. Se suponía que Teófimo López, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), sería el elegido para enfrentar a King Ry, pero hace pocos días aseguró que rechazó la oferta.

Teófimo López era el rival preferido de Ryan García para su regreso en febrero. Foto: Adam Hunger/Getty Images.

Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se convirtió en monarca de peso superligero de la AMB tras su polémica victoria sobre Ismael Barroso. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y una derrota.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría para intentar coronarse campeón mundial. El mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

