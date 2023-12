Denny Laine, guitarrista de Wings fallece a los 79 años

El músico británico Denny Laine, cofundador de Wings junto a Paul McCartney, ha muerto este martes a los 79 años. Elizabeth Hines su esposa mencionó en un comunicado que confiaban en la recuperación del músico. Sin embargo, la enfermedad fue bastante agresiva.

Laine padecía desde hacía unos meses una enfermedad pulmonar que le impedía respirar con normalidad y por la que no le llegaba suficiente oxígeno a la sangre. Su mujer, Elizabeth Hines, fue la encargada de confirmar la triste noticia a través de los perfiles oficiales del músico en redes sociales.

Su fallecimiento fue confirmado por Elizabeth Hines, esposa de Laine, a través de redes sociales con un comunicado en el que mencionan que el deceso se debió a una enfermedad pulmonar.

“Mi querido esposo falleció pacíficamente esta mañana temprano. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano mientras tocaba sus canciones favoritas de Navidad para él… Yo seguí tocando canciones navideñas mientras él ha estado en la UCI con un respirador la semana pasada…”, escribió la esposa del guitarrista en el mensaje de despedida.

El destino ha querido que Denny Laine se despida el mismo día que ‘Band on the Run’, el que es probablemente el disco más importante de la carrera de Wings, cumple 50 años desde su lanzamiento en Estados Unidos.

Una efeméride que el propio Paul McCartney llevaba varios días celebrando en sus canales, los mismos en los que tantas veces ha compartido recuerdos junto al que fuera su guitarrista de confianza en la banda por la que apostó, también junto a su mujer por entonces, Linda, para continuar con su carrera después de los Beatles.

Carrera de Denny Laine con los Wings y The Beatles

Denny Laine, originario de Birmingham, fundó en 1964 -durante la ‘Invasión Británica- los Moody Blues, donde cosechó sus primeros éxitos también como compositor. Fue en esa época cuando conoció a McCartney, en una gira junto a los Beatles cuando el brit-pop dominaba el mundo.

En los años 70´s, después de la salida de McCartney de los Beatles que sacudió al mundo -pese a que Lennon había abandonado a la banda alrededor de siete meses antes-, Paul busco a Laine para unir fuerzas como si de la vieja dupla se tratara.

Laine y McCartney, alcanzaron un gran nivel de complicidad al componer y aunque la gran mayoría de la autoría de los temas de los Wings correspondía a Paul, escribieron juntos un buen número de canciones, es el caso de ‘No Words’ que contribuía a la perfección hecha álbum que fue aquel que precisamente en el día de la partida del guitarrista cumple medio siglo; o el éxito, unos años después, que supuso el tema ‘Mull of Kintyre’.

Denny no sólo tocaba la guitarra, también cantaba. Y lo hacía, de forma brillante, como el propio Paul se encargó de recalcar en su sentido mensaje de despedida en sus redes sociales.

Diez años de banda, configurada como trío junto a Linda en su etapa más importante, que terminaron con el salto definitivo de McCartney en solitario, dejando a Laine en lo alto con el prestigio suficiente para seguir mostrando su talento por el mundo con sus propios álbumes, doce en toda su carrera; amén de seguir colaborando con el beatle en trabajos posteriores.

De entre sus proyectos en solitario destacan ‘Japanese Tears’ (1980), cuya inspiración nació en la cancelación de una gira de Wings por Japón y bien acogido por la crítica, o ‘Wings at the Sound of Denny Laine’, que revisitaba algunos de los éxitos de la banda con guiño incluído al LP de 1976 ‘Wings at the Speed of Sound’.

Sigue leyendo:

The Beatles estrenan su nuevo sencillo “Now And Then”

Paul McCartney anuncia la fecha de estreno de “Now and Then”, la última canción de The Beatles

Paul McCartney acusa a Yoko Ono de interferir en sesiones de los Beatles

Se prepara un documental sobre la carrera de Paul McCartney