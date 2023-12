Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de diciembre de 2023

Aries

Hoy tus esfuerzos pueden verse recompensados, especialmente en el trabajo y debes de aprovecharlos, pero tener cuidado con un compañero de trabajo que te va a poner trabas. Has estado esforzándote mucho y podría llegarte un reconocimiento o una oportunidad de avanzar en este último mes del año. En el ámbito personal, tu energía y entusiasmo contagian a quienes te rodean, lo cual te convierte en el núcleo de las reuniones sociales como siempre brillando y la queso. Sin embargo, asegúrate de no imponerte demasiado y da espacio a las ideas de los demás porque quieres ser el centro de atención siempre. En cuestiones de salud, es un buen momento para iniciar rutinas que mejoren tu bienestar físico, metete al gym o vete a la zumba, pero muévete. Puede ser el inicio de un nuevo deporte o actividad que además de beneficiar tu salud, te aporte diversión. En el amor, mantener la comunicación será vital para fortalecer tus relaciones, a veces tienes el hocico bien suelto y sin darte cuenta no escuchas a tu pareja, sea pareja o amigos cercanos, compartir tus pensamientos ayudará a entender mejor tus necesidades y las de los demás. Ten cuidado con ciertas personas que te rodean pues podrían meterte en problemas debido a chismes o envidias. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes. Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo. Último mes del año, mes de evolución y grandes cambios a tu favor. Eres una persona bastante buena que siempre lucha por estar bien en lo económico y en lo sentimental sin embargo en estos últimos meses la vida te ha ching**ado mucho, no te des por vencido y enfrenta cada situación que venga con tu mejor cara pues entre tanto problema llegará alguien que te hará cambiar tu manera de pensar respecto al amor.

Tauro

La estabilidad que siempre buscas se verá reflejada hoy en tu entorno familiar y en el hogar, aprovecha y disfruta mucho que es lo más importante que tienes. Las decisiones tomadas en conjunto proveerán armonía y bienestar para todos. En el trabajo, tu determinación y capacidad para concentrarte serán tus mayores activos, pide lo que sabes que tu mereces. No temas a proponer tus ideas, porque puedes aportar soluciones prácticas a problemas que se pudieran estar presentando. En los dineros, este es un momento para ser cauteloso y no gastar en lo que no necesitas. Planifica tus gastos y considera establecer un fondo de ahorro para futuros proyectos o emergencias. En el amor, la confianza y la lealtad que ofreces son base sólida para la relación, si tienes una relación mucho cuidado con traiciones. Asegúrate de también dedicar tiempo para nutrir y disfrutar de esos vínculos. Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores, tienes que evolucionar en todos los aspectos. Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor, te ayudará a soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes en la cabeza y no has podido contar abiertamente. Pon en claro hacia donde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños.

Géminis

Andarás de modo intelectual y muy reflectivo, este día te encontrarás buscando mejorar la comunicación con tus seres queridos. Aprovecha cualquier oportunidad para aprender y compartir conocimiento. En el trabajo, tu adaptabilidad te permitirá manejar varias tareas a la vez, pero cuida no sobrecargarte. Delimitar tus prioridades te ayudará a no dispersarte. En el plano de las relaciones, te beneficiará escuchar tanto como te gusta hablar. La comunicación es de ida y vuelta y tus seres queridos también tienen experiencias y consejos valiosos para compartir así que no te sientas el centro del universo. En el ámbito de la salud, procura mantener un equilibrio y no dejes que el exceso de actividades te lleve al agotamiento. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación, tu mojarra enjabonada y que nada de eso te afecte o dañe. Tu carácter de la fregada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores sobre todo en el área sentimental, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera. Es momento que visualices el escenario que quieres para tu futuro pues si pasa por tu mente las fuerzas del universos y tu fuerza y empeño podrían lograr que en corto plazo se materialicen sobre todo en este último mes del año.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel en todos los sentidos; es importante que encuentres un espacio para expresarlas de manera sana sin que saques tus demonios. En la familia, eres un pilar fuerte y tu apoyo se hace sentir en todo momento debes de seguir así porque muchos dependen de ti. Recuerda también dedicar tiempo para cuidar de ti mismo. En el ambiente laboral, la intuición te guiará por el camino adecuado. Confía en tus corazonadas, especialmente en reuniones o negociaciones. La creatividad es otro de tus puntos fuertes, úsala para resolver problemas cotidianos o iniciar proyectos personales sobre todo en este mes de diciembre. Si bien eres cuidadoso con los dineros, podrías considerar hacer alguna inversión para tus pasatiempos creativos. En el amor, tu tendencia natural es cuidar y ser cuidado. Comunicar tus emociones fortalecerá tus lazos afectivos. En el amor mejorarás muchísimo pero debes aprender a confiar más en las personas que te hayan traicionado en el pasado no significa que vuelva a suceder, hay una persona que está interesada en ti pero tu ni en cuenta, prefieres quedarte con la mierd**da que con quien de verdad vale la pena. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino.

Leo

Tu capacidad de liderazgo resaltará especialmente hoy pero no te sientas superior a los demás. Proyectos grupales o actividades en equipo se beneficiarán enormemente de tu dirección y energía, tú sabes que todo eso se te da de manera natural pues eres líder por naturaleza. Asegúrate de reconocer también las contribuciones ajenas para mantener un ambiente armonioso. En el terreno personal, tus deseos de vivir a lo grande podrían toparte con la realidad de tu presupuesto. Es un buen día para planificar cómo puedes lograr tus objetivos financieramente. En temas de salud, incorporar ejercicios que también te diviertan será clave para mantener una rutina y a la vez que no te aburras demasiado. Involucra a tus amigos o pareja en planificar actividades recreativas que favorezcan el bienestar, pero sobre todo la salud. En el amor, el romanticismo está en tu naturaleza, así que no escatimes en demostraciones afectivas, pero recuerda que la calidad del tiempo juntos importa más que el espectáculo. Ya no dejes nada para mañana, si tienes posibilidad de hacerlo hoy, la vida va demasiado rápida y le estás pensando mucho para hacer las cosas. Problemas con una persona de tu pasado que regresa nomas a joders. Cuídate mucho de tu siamesa inmunológico, podrías enfermarte de una infección en estos días. Es posible que la vida te ponga en una situación compleja la cual te haga ver la verdadera cara de muchas de las personas que te rodean, ya deja de mendigar atención y cariño de gente pend**deja que solo busca sacarte de tu circulo de armonía y llenarte de conflictos la existencia.

Virgo

¡Hoy es un día ideal para organizarte y planificar para el futuro, Virgo! En el trabajo, tu capacidad de ser líder resaltará, así que no dudes en apoyar a los demás en sus proyectos y metas porque en algún punto también tú lo necesitarás. En el ámbito personal, es importante que dediques tiempo a cuidar de ti mismo y a tus seres queridos. Recuerda que mantener un equilibrio entre tus responsabilidades y tu tiempo libre es clave para mantener la armonía en tu vida. En temas de salud, incorpora actividades que te diviertan y te hagan sentir bien, ya sea un ejercicio físico o una actividad creativa, puedes optar por tomar algún curso o diplomado. Es importante que dediques tiempo a cuidar de ti mismo y mantener un equilibrio entre el trabajo y la diversión. Días de cambios y de nuevos amores que podrían venir a llenarte el corazón en todos los sentidos. No dejes de luchar por tus metas algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera pero ten presente que la constancia es la base para lograr lo que te propongas. Recuerda lo que vales, no te mal gastes ni bajes tu precio pues estarás expuesto o expuesta esta semana a que eso suceda, vienen cambios importantes a tu vida entre ellos un movimiento de dinero que te va beneficiar, la posibilidad de realizar un viaje o salida con familia y la llegada de una persona muy especial por medio de una posada o una amistad. Ten mucho cuidado con envidas que estarán al por mayor. Vienen días de evolución pero también de verdades que salen a la luz, recuerda que eres muy perrita así que no te dejes manipular por nadie y menos por tu pareja porque buscará la manera de hacerlo para sacar algo de provecho. Cuidado con fraudes y pérdidas de dinero, ya paga donde debes y no te metas en problemas.

Libra

¡Hoy es un día importante para encontrar un equilibrio entre tus responsabilidades y tus deseos personales, Libra! En el trabajo, es importante que identifiques tus fortalezas y debilidades para maximizar tus resultados, puede venir un aumento de salaria o un cambio que te ayudará a mejorar mucho la cuestión de tus ingresos. En el ámbito familiar, dedique tiempo a tu relación con tus seres queridos y a mantener un ambiente armonioso, hagan a un lado los chismes y los malos entendidos que no los conducen a ningún sitio. En temas de salud, es importante que dediques tiempo a cuidar tu corazón y tu mente y no lo expongas demasiado a situaciones que no dejan nada de provecho. Una práctica regular de meditación o yoga puede ayudarte a encontrar un equilibrio emocional y a reducir el estrés o ansiedad que puedes estar padeciendo. Decepciones amorosas, al final te darás cuenta que esa persona resultó ser igual o pero que las demás, no sigas ahí mendigando cariño ni atención, si te busca y quiere algo serio adelante, sino, no esperes que cambie de parecer. Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomas no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso.

Escorpio

¡Hoy es un día importante para profundizar en tus emociones y enfocarte en tus metas a largo plazo, Escorpión, ¡ya se fue el año y nomás no hiciste nada solo tirar la flojera! En el trabajo, busque oportunidades de crecimiento y desarrollo que te permitan avanzar en tu carrera. En el ámbito personal, dedique tiempo a cuidarte y a tus seres queridos, y recuerda que es importante mantener un equilibrio entre la pasión y la responsabilidad, no hagas a un lado lo que en realidad te deja algo de provecho. En temas de salud, es importante que dediques tiempo a cuidar tu sistema inmunológico y a mantener una dieta equilibrada. Una práctica regular de ejercicio físico también puede ayudarte a reducir el estrés y a mejorar la confianza en ti mismo, recuerda que se te da enfermarte muy rápido así que busca maneras de checar tu salud. No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele están en el aire y quedan como simples promesa y no hechos. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Cambios y nuevas perspectivas en tu vida, comenzarás a ver un nuevo escenario muy perro que te llega en los próximos días, comprenderás el por qué no funcionó con unas personas y darás por terminados muchos de esos ciclos.

Sagitario

¿Qué te motiva y te hace sentir vivo? ¿Cómo puedes encontrar el equilibrio entre tu deseo de explorar el mundo y tu responsabilidad en el trabajo y en tus relaciones? Encuentra tiempo para cuidar de ti mismo y a tus seres queridos, y recuerda que la armonía en la vida es clave para alcanzar la felicidad y el éxito; diles a tus seres queridos cuanto los quieres y lo importante que son para ti para que el día de mañana no te arrepientas de nada. ¿Cómo puedes aplicar tu creatividad y habilidades de ser líder en el mundo laboral? Asegúrate de mantener una actitud positiva y enfocarte en tus fortalezas para encontrar el éxito en tus metas profesionales. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no puede brindarte nada más. Se más fuerte en ese aspecto y no caigas en esas cuestiones. Es posible que sientas impotencia por no poder consolidar algo que tenías en mente pero con el paso de los días todo resultará favorablemente. Momento de mucha reflexión, de poner en la mesa las cartas y ver hacia dónde te diriges y quién sí y quién no debe de seguir en tu vida, estas cargado de personas falsas interesadas y mustias que solo te buscan por un rato y después en su vida las vuelves a ver la geta, solo cuando vuelvan a necesitar de ti.

Capricornio

¿Cómo puedes establecer un equilibrio entre tu ambición y tu responsabilidad? Encuentra tiempo para cuidar de ti mismo y a tus seres queridos, y recuerda que la comunicación y la planificación son claves para mantener una relación armoniosa, demuéstrales lo importante que son para ti y no te pierdas en tu camino mostrando algo que no eres para ser agradado por los demás. ¿Qué es lo que te motiva y te hace sentir completo? Explora tus ideas y proyectos, y recuerda que la creatividad y la innovación son claves para alcanzar la felicidad y el éxito en la vida. Vienen días de cambios en los cuales el amor florecerá de muchas maneras, pero deberás de bajarle tres rayitas a ese carácter que tienes y que no te lleva por ningún sitio. Cuidado con amores de una noche que podrían meterse en el corazón y a la larga dañarte o afectarte. No caigas en provocaciones absurdas y tontas que solo te lleven a que te pierdan la confianza o creen un mal concepto de ti. Decepciones amorosas, al final te darás cuenta que esa persona resultó ser igual o peor que las demás, ni pex la vida sigue así que no sigas ahí mendigando cariño ni atención, si te busca y quiere algo serio adelante, sino, no esperes que cambie de parecer.

Acuario

¿Qué te motiva y te hace sentir vivo, Acuario? ¿Cuáles son tus pasiones y metas a largo plazo? Encuentra tiempo para explorar tus pensamientos y proyectos, y recuerda que la creatividad y la innovación son claves para alcanzar tus metas. ¿Cómo puedes mantener un equilibrio entre tu creatividad y la responsabilidad, Acuario? Asegúrate de dedicar tiempo a cuidar de ti mismo y a tus seres queridos, y recuerda que la armonía en la vida es clave para alcanzar la felicidad y el éxito. Cuidado con traiciones por parte de amistades, debes de ser más perra que bonita y quitar de tu camino esa bandera de tonta que parece que tienes o que los demás ven en ti. Ponte las pilas mi querido acuario y ve tras tus metas y sobre todo quita de tu camino esas personas que no te suman y solo te causan dolores de cabeza. Eres uno de los signos más ambiciosos pues solo así logras obtener lo que te propongas sabes calcular las distancias entre las personas que te rodean pero le fallas en las cuestiones sentimentales, signo de tierra muy noble pero cuando se trata de defender lo suyo se transforma en el mismo demonio, muy entregado y fiel y siempre buscará la protección de su pareja. No le gusta andar con rodeos y se desespera mucho sino ve interés rápido por parte de la otra persona. Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, una noticia que esperas ansioso o ansiosa llegará en cualquier momento pero no te desesperes, si no es lo que esperas ten paciencia que lo mejor llegará en el tiempo indicado.

Piscis

Encuentra tiempo para cuidar de ti mismo y a tus seres queridos, y recuerda que la comunicación y la conexión emocional son claves para mantener una relación armoniosa, demuéstrales a tus seres queridos lo importante que son para ti, no te pierdas en el camino recuerda que la vida es demasiado corta. ¿Qué es lo que te motiva y te hace sentir vivo? Explora tus metas y tus proyectos, y recuerda que la pasión y la creatividad son claves para alcanzar la felicidad y el éxito en la vida. Quita de tu camino lo que no te sirve y llénate de amor propio para no permitir que nadie vuelva hacerte sentir menos. CUIDADO con traer al presente reproches o situaciones del pasado que en algún momento te dañaron demasiado. No te gusta andar con rodeos y se desespera mucho sino ve interés rápido por parte de la otra persona. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, una noticia que esperas ansioso o ansiosa llegará en cualquier momento pero no te desesperes, si no es lo que esperas ten paciencia que lo mejor llegará en el tiempo indicado.