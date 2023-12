Ryan García asegura que peleará con Shakur Stevenson y promete que lo vencerá

Ryan García recuperó la confianza tras noquear a Óscar Duarte el pasado fin de semana y tiene en la mira a varios oponentes para su siguiente pelea. Aunque Rolando ‘Rolly’ Romero es su principal objetivo, la rivalidad con Shakur Stevenson ha crecido en los últimos días y el californiano aseguró que lo vencerá.

Durante la conferencia de prensa posterior a su pelea con Duarte, García expresó que Stevenson ha sido su enemigo desde que ambos eran amateurs, por lo que prometió que peleará con él y saldrá victorioso en el posible enfrentamiento.

“Ha sido un enemigo desde que era amateur y pelearé contra él. Lo venceré, te lo prometo”, declaró King Ry.

Shakur Stevenson estuvo presente en la pelea de Ryan García con Óscar Duarte y no le sorprendió su actuación. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

Shakur Stevenson ya ha declarado que también le gustaría a enfrentar a Ryan García a continuación en un peso intermedio o en las 135 libras por su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) luego de las últimas declaraciones del californiano donde aseguraba que le patearía el trasero en una posible pelea entre ellos.

De acuerdo con King Ry, Stevenson posiblemente también correrá como lo hizo con Edwin De los Santos si se sube al ring con él y aseguró que los tres títulos mundiales que ha conquistado a lo largo de su carrera los ganó estando vacantes, por lo que lo acusó de no haber vencido a nadie para obtenerlos.

“Ese es un tipo al que quiero patearle el trasero. Será una motivación diferente. (…) Si no va a lanzar golpes, ¿de qué tengo que preocuparme? Simplemente tengo que preocuparme si los fanáticos estarán entretenidos. Este hijo de pu** va a correr. Él va a estar corriendo. Podría hacerle tropezar”, dijo García en una entrevista con Brian Custer en The Last Stand Podcast.

Cabe destacar que Shakur Stevenson fue muy criticado por su actuación frente a De Los Santos, a quien derrotó por decisión unánime, en un combate que muchos calificaron de aburrido porque entre los dos solo conectaron 105 golpes y donde se coronó campeón de las 135 libras del CMB.

Shakur Stevenson derrotó a Edwin De Los Santos por decisión unánime en una pelea sin muchas emociones. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Ryan García fue uno de los que, además de hablar de su bajo rendimiento en la pelea, expresó que el estadounidense es arrogante en la vida real y habla mal de los demás, comentarios que no le gustaron al nativo de Newark y desde entonces han estado provocándose públicamente, por lo que un enfrentamiento entre ambos podría ocurrir en el futuro cercano.

Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría para intentar coronarse campeón mundial. El mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 25 años, se coronó campeón en la tercera división en la que participa al vencer a Edwin De Los Santos. El estadounidense cuenta con marca de 20 victorias (10 por la vía rápida) y ninguna derrota en su carrera.

