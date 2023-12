Padres alegan que las perlas de agua de la marca Orbeez no vienen con las advertencias necesarias

Una demanda colectiva sostiene que los juguetes están poniendo “a cientos de miles de niños en peligro”

By Lauren Kirchner

Una demanda colectiva a nivel federal presentada en octubre culpa a los fabricantes de las perlas de agua Orbeez de publicidad engañosa y conducta fraudulenta, argumentando que sus etiquetas de advertencia no describen de forma adecuada los graves riesgos que estos juguetes pueden ocasionarles a los niños. El despacho de abogados Clarkson que presentó la demanda en un Distrito de la parte central de California representa a un grupo de padres que, según indican los abogados, compraron las perlas de agua Orbeez sin recibir ninguna información sobre los peligros.

La demanda llega en un momento en que las perlas de agua se encuentran bajo la lupa y están recibiendo cada vez más atención. El representante demócrata en Nueva Jersey, Frank Pallone, recientemente introdujo un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para prohibir las perlas de agua (Ban Water Beads Act). Esta nueva ley considera que las perlas de agua son productos peligrosos y prohíbe su venta en Estados Unidos como juguetes, materiales educativos o artículos de arte.

La denuncia se presentó solo semanas después de que Consumer Reports presentará una investigación sobre los peligros de las perlas de agua. CR compró y puso a prueba varias marcas de perlas de agua, incluyendo las Orbeez. La investigación incluyó relatos de varios padres de niños que al ingerir o inhalar perlas de agua sufrieron daños graves, incluso en uno de los casos, la muerte.

Las perlas de agua son pequeñas bolitas de polímero súper absorbente, de varios colores que pueden parecerse mucho a los dulces, lo que las hace especialmente atractivas para bebés y niños pequeños que tienden a explorar el mundo metiéndose cosas en la boca. Estas perlas de agua pueden expandirse de manera considerable dentro del cuerpo de un niño, causándole una obstrucción intestinal que puede ser potencialmente mortal. También pueden producir otros daños cuando los niños las inhalan y llegan a sus pulmones, o cuando las introducen en sus oídos o por la nariz.

Los paquetes de Orbeez en sus etiquetas tienen la advertencia de “riesgo de asfixia” pero, según indica la demanda, estas etiquetas no le proporcionan a los padres información adecuada sobre los riesgos más graves que pueden ocasionar. Los demandantes indican que la advertencia en realidad solo es publicidad engañosa, ya que le da la impresión a los padres que no hay otros riesgos que se deban considerar.

Adicionalmente, la denuncia también indica que las perlas de agua están fabricadas con un material que no siempre se ve en una radiografía. Por lo tanto, si un niño ingiere una perla de agua y se enferma como consecuencia, esto complica aún más que los profesionales de salud diagnostiquen correctamente que las perlas de agua expandidas son las responsables.

Según la denuncia, el “omitir esta información importante” de los paquetes de Orbeez – el peligro de obstrucción intestinal y el hecho de que no se detectan en una radiografía- es engañoso y conduce a que las personas tomen una decisión equivocada. De acuerdo a la denuncia, los padres que presentaron el caso posiblemente no habrían comprado estos juguetes si hubieran sabido los peligros.

“Este es un juguete para niños con riesgos que pueden poner en peligro la vida, y que simplemente no mencionan para nada”, dijo en una entrevista Katherine Bruce, abogada asociada en la firma de abogados Clarkson. “Darles a los padres una advertencia, es lo mínimo que deberían hacer. Simple y sencillamente, advertirles”.

Los demandantes le piden a la corte que les exija a los fabricantes de Orbeez que cambien de forma drástica la manera en que las promocionan o que dejen de venderlas por completo. También están solicitando una compensación monetaria para los consumidores que compraron Orbeez sin entender los peligros que representan.

“Creemos que el hecho de que no incluyan una advertencia, da mucho de qué hablar”, dijo Timothy Giordano, otro abogado asociado en Clarkson. “Pensamos que su preocupación es que, si colocan esta advertencia, los padres no compraran los juguetes. Y las conversaciones que hemos tenido con los padres sugieren que esto es cierto. Por lo que, para nosotros, este es un caso claro en donde se están poniendo las ganancias por encima de la seguridad”.

Los demandados en este caso son el actual dueño de la marca Orbeez, la empresa de juguetes Spin Master, y su propietario pasado, el Grupo Maya. Hasta el momento, ninguno ha respondido formalmente a la denuncia. Spin Master no respondió a las preguntas de CR sobre la demanda y el Grupo Maya no pudo ser contactado.

